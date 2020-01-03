4 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 січня, християни вшановують День пам'яті святої Анастасії, а також Всесвітній день азбуки Брайля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті святої Анастасії. Свята великомучениця Анастасія народилася в Римі. Її мати, таємна християнка, доручила виховання маленької дівчинки відомому своєю вченістю святому Хрисогону. Після закінчення навчання про Анастасію говорили як про мудру і прекрасну діву.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 4 січня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Богдана, Феодотій, Феодотія, Федот, Євтихіан, Борис. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.

1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).

1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.

1919 — Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.

1936 — "Billboard" надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.

1943 — Американський журнал "Тайм" підбив підсумки 1942 року і назвав "людиною року" Сталіна.

1951 — Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул

1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.

1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі "Спутник 1" — перший зроблений людиною космічний об'єкт.

1959 — Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.

1970 — Учасники гурту "The Beatles" востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні "Let It Be".

1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері.

1991 — Гурт "Nirvana" підписав контракт із компанією "Geffen".

1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

2004 — Марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.

2004 — після "революції троянд" у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.

2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.

Бурдж Дубай

ХТО НАРОДИВСЯ 4 січня

1643 — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.

1710 — Джованні Баттіста Пергоглезі, італійський композитор.

1797 — Вільгельм Бір, німецький астроном, який склав першу карту Місяця.

1809 — Луї Брайль, французький тифлопедагог, розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер.

1834 — Перов Василь Григорович, російський художник, один з основоположників критичного реалізму в російському живописі.

1837 — Павло Житецький, український філолог, педагог та громадський діяч.

1857 — Еміль Коль, французький аніматор, режисер, сценарист, оператор. Увійшов в історію кінематографа та мультиплікації, як творець графічної анімації.

1875 — Василь Ян, письменник, автор відомих історичних романів.

1931 — Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України.

1931 — Алла Домарацька-Сметана, український хоровий диригент, заслужений працівник культури України.

1956 — Бернард Самнер, гітарист відомих гуртів "Joy Division" і "New Order".

1960 — Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американського гурту "R.E.M".

1963 — Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту "Rammstein".

1972 — Джон Руїс, американський боксер-професіонал, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії (версія WBA) у 2001—2003 і 2004—2005 роках.

1985 — Григорій Ярмаш, український футболіст. Захисник полтавської «Ворскли» та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.

1987 — Сергій Приймак, український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

По погоді на Анастасію дивилися, яким буде жовтень. Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць буде теплим. Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.

Якщо жінка народжує в цей день, то, згідно з повір’ями, пологи пройдуть легко, а малюк народиться міцним і здоровим. Щоб полегшити пологи, було заведено розв’язувати всі вузли на одязі вагітної і розплітати їй коси.

Вагітних в цей день годували кашею, з метою запобігти викидень.

На даху багато бурульок – рік буде врожайним.

Хмари проти вітру пливуть – очікується буде снігопад.

Якщо в річці води стало менше, то улов риби буде в цьому році поганий. Ще це знак, що літо буде посушливим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Забороняється бити тварин, в іншому випадку людину можуть спіткати хвороби і виникнути проблеми з ногами.

Також в цей день не можна було проколювати вуха, інакше вони довго не гоїлися.

Заборонялося ходити босоніж і в’язати, оскільки це могло привести до арешту будь-кого з родичів.

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