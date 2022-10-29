4 речі, які ні в якому випадку не можна казати навіть під час сварки

Найкращий спосіб перетворити сварку на діалог двох дорослих людей – це попросити опонента заспокоїтися. А ці чотири фрази мають прямо протилежний ефект!

Фрази, які справляють ефект гасу у пожежі під час сварки. Про це пише heroine.

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Просто супер! Молодець!

Сарказм під час сварки діє так само як фраза "ти винен". Розлючує. Ця фраза неефективна. Єдиний результат – ще більша недовіра. Сарказм ранить. Насправді це метод пасивної агресії, націлений на те, щоб уколоти співрозмовника і далекий від того, щоб прояснити спірну ситуацію.

Я йду від тебе

Уникайте говорити те, про що потім пошкодуєте. Погрозлива відмова, це, мабуть, найнеприємніше, що ви можете сказати або зробити своєму партнеру, особливо якщо насправді ви цього не хочете.

Від тебе ніякої користі

А це вже перехід до образ, що, як відомо, заборонений прийом у будь-якому конфлікті. Такі слова рідко забуваються після примирення, навіть якщо вибачишся і скажеш, що насправді так не вважаєш. Ніколи не знаєш, як дрібниця, кинута в гніві, може вплинути на ваші стосунки у перспективі.

Це все через тебе!

Нічого не відбувається у шлюбі лише з вини одного з подружжя. Навчіться приймати відповідальність за своє життя та визнавати свої помилки.

Речі, які ні в якому випадку не можна казати навіть під час сварки

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