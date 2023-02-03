4 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 лютого, у світі – Всесвітній день боротьби проти раку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 4 лютого, у народі Тимофієв день, який також називали Тимофій-напівзимник, бо він вважався серединою зими. У цей період чекали приходу суворих тимофіївських морозів, сильних хуртовин і завірюх. А пасічники прислухалися, як поводилися бджоли у вуликах.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти раку

1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха

1719 – Петро видає указ про проведення першого перепису населення Російської імперії

1793 – Другий поділ Польщі, внаслідок якого Волинь та Поділля долучені до Російської імперії

1824 – Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші

1861 – Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки

1906 – департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців

1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта

1944 – у Парижі відбулася прем'єра Антигони Жана Ануя

1945 – у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція

1971 – оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс

1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово

1998 – в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом

2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України

2009 – Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці

Всесвітній день боротьби проти раку

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО

1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор Гаргантюа та Пантагрюеля

1746 – Тадеуш Костюшко, польський та литовський військовий та політичний діяч, національний герой Польщі

1885 – Степан Балей, український i польський психолог

1873 – Михайло Пришвін, російський письменник

1875 – Людвіг Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби

1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший поодинокий переліт через Атлантику)

1906 – Клайд Вільям Томбо, американський астроном. Відкрив дев'яту планету Сонячної системи – Плутон

Людвіг Прандтль

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

тимофіївський мороз пів зими з собою забрав

якщо у морозний день запітніло скло – до потепління

якщо на склі з'явилися морозні візерунки – до довгих холодів

визирнуло сонце на Тимофія – буде рання весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

не слід виходити з дому з непокритою головою

загалом у цей день не варто йти далеко від дому

не можна дивитися в дзеркало мимохідь

не рекомендується виносити сміття

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