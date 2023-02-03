На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
4 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 47
Сьогодні, 4 лютого, у світі – Всесвітній день боротьби проти раку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 4 лютого, у народі Тимофієв день, який також називали Тимофій-напівзимник, бо він вважався серединою зими. У цей період чекали приходу суворих тимофіївських морозів, сильних хуртовин і завірюх. А пасічники прислухалися, як поводилися бджоли у вуликах.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти раку
- 1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха
- 1719 – Петро видає указ про проведення першого перепису населення Російської імперії
- 1793 – Другий поділ Польщі, внаслідок якого Волинь та Поділля долучені до Російської імперії
- 1824 – Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші
- 1861 – Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки
- 1906 – департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців
- 1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта
- 1944 – у Парижі відбулася прем'єра Антигони Жана Ануя
- 1945 – у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція
- 1971 – оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс
- 1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово
- 1998 – в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом
- 2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України
- 2009 – Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО
- 1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор Гаргантюа та Пантагрюеля
- 1746 – Тадеуш Костюшко, польський та литовський військовий та політичний діяч, національний герой Польщі
- 1885 – Степан Балей, український i польський психолог
- 1873 – Михайло Пришвін, російський письменник
- 1875 – Людвіг Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби
- 1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший поодинокий переліт через Атлантику)
- 1906 – Клайд Вільям Томбо, американський астроном. Відкрив дев'яту планету Сонячної системи – Плутон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- тимофіївський мороз пів зими з собою забрав
- якщо у морозний день запітніло скло – до потепління
- якщо на склі з'явилися морозні візерунки – до довгих холодів
- визирнуло сонце на Тимофія – буде рання весна
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не слід виходити з дому з непокритою головою
- загалом у цей день не варто йти далеко від дому
- не можна дивитися в дзеркало мимохідь
- не рекомендується виносити сміття
Читайте також: У ДСНС пояснили, як правильно користуватися генератором
- 03 лютого
-
20:35В Україні може подорожчати алкоголь, сигарети та пальне – у чому причина
-
19:32Вечірня пробіжка: корисні властивості
-
18:324 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами
-
16:31Пряний чай з мандариновими тостами – швидкий перекус від Ектора Хіменеса-Браво
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:28Податок на розкіш – за ці авто будуть стягувати додаткову оплату у 2023 році
-
14:30Євробачення 2023 провели жеребкування – хто з учасників у якому з півфіналів виступатиме
-
13:28Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі
-
12:31Зеленський у вигляді статуї Свободи – в Естонії встановили величезну скульптуру
-
11:27У Spotify рекорд – сервіс нарахував 205 мільйонів користувачів
-
10:295 помилок під час обіду, які заважають схуднути
-
09:25"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
-
08:22Погода 3 лютого в Україні – синоптикиня прогнозує мокрий сніг
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 02 лютого
-
20:343 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
18:30Мінометники 80-ї бригади показали, як працює їхній пес-талісман Рекс
-
17:31Дивіться відео, як Imagine Dragons звернулися до пасажирів літака SkyUp
-
16:29У МВС пояснили новий алгоритм дій при купівлі-продажу авто
-
15:30Володимир Ярославський показав, як приготувати бограч: рецепт із Закарпаття
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
13:25У Львові уклали мапу з найціннішими мозаїками міста
-
12:29Ось як змінилися зарплати в українців у 2022 році
-
11:26У M&M’s знову зміни – тепер міняють назву солодкого бренду
- 03 лютого
-
17:27У Netflix заявили, як будуть боротися з обмінами паролів між користувачами
-
13:28Ось хто представить Україну на конкурсі краси Miss Charm 2023 у В'єтнамі
-
09:25"Антитіла" презентували нову пісню "Фортеця Бахмут" про стійкість українських воїнів
- 02 лютого
-
19:30Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
-
14:31Майкла Джексона у біографічному фільмі зіграє його племінник – з'явилися перші фото
-
10:25Скільки українців проти поточної зарплати військових – дослідження
- 01 лютого
-
18:24Ще більше Бетмена й Супермена – у DC Studios анонсують нові фільми
-
14:26Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі
-
10:32Перший Аватар – художник показав початкову версію зовнішності жителя Пандори
- 31 січня
-
18:30OnlyFans для користувачів з росії – всьо! Сервіс закрив доступ до сайту
-
14:35"А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос
-
10:33Сторінка України в Instagram увійшла до ТОП 5 офіційних сторінок країн світу
- 30 січня
-
18:32The New Yorker опублікувало українське кіно "Я не хотіла робити воєнний фільм"
-
14:33Ось як через Дію подати заяву на обмін 5 звичайних ламп на 5 LED на Укрпошті
-
10:40Володимир Ярославський приготував карбонару: автентичний італійський рецепт
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon