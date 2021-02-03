4 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 лютого, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, а віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. Він був учнем апостола Павла, а також першого єпископа Ефеса. У церковних переказах розповідається, що у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл, а також Мануйло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти раку

1708 – кантата № 71 ("Виборна кантата") стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.

1789 – у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки – ним став Джордж Вашингтон.

1793 – Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.

1906 – департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра "Доброї людини з Сезуана" Бертольда Брехта.

1944 – у Парижі відбулася прем'єра "Антігони" Жана Ануя.

1945 – у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1971 – оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".

1974 – після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.

1998 – в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.

2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.

2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО

1483 – Рідольфо Гірландайо, італійський живописець, син Доменіко Гірландайо.

1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор "Ґарґантюа та Пантаґрюеля".

1667 – Алессандро Маньяско, італійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.

1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.

1688 – П'єр Карле де Шамблен Маріво, французький драматург.

1746 – Тадеуш Костюшко, військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній (1775-83 рр.), керівник антиросійського Польського повстання (1794 р.).

1820 – Божена Немцова, чеська письменниця.

1854 – Сидір Мидловський, актор, театральний діяч і письменник.

1875 – Людвіґ Прандтль, німецький фізик, "батько аеродинаміки", творець аеродинамічної труби.

1880 – Климент Квітка, музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки).

1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог

1881 – Фернан Леже, французький художник, скульптор, графік, кераміст, прихильник "естетики машинних форм" і "механічного мистецтва".

1885 – Степан Балей, український і польський психолог. Автор "Нарису психології" (1922) – першого українського підручника з психології в Галичині, дві праці присвятив психології творчості Т. Г. Шевченка.

1900 – Жак Превер, французький поет і кіносценарист.

1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший одиночний переліт через Атлантику).

1906 – Клайд Томбо, американський астроном, який відкрив Плутон, дев'яту планету Сонячної системи (1930 рік).

1932 – Фукуда Сіґео, японський скульптор, графік, один з найцікавіших дизайнерів XX століття.

1939 – Джордж Ромеро, американський кінорежисер, класик стилю "горор".

1941 – Джон Стіл, барабанщик гурту "Animals".

1948 – Еліс Купер (Alice Cooper; Вінсент Фурньє), рок-музикант.

1974 – Оскар Де Ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.

1981 – Гордій Остапович, український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вдень світить сонце, то весна прийде раніше.

Якщо на склі морози залишили візерунки, зимові холоди триватимуть ще довго.

Багато снігу на Тимофія – буде хороший урожай зернових.

Якщо скло в будинку запітніло, а на вулиці – мороз, чекай швидкого потепління.

Снігопад 4 лютого – прикмета, що буде хороший врожай влітку та восени.

Якщо почалася завірюха, то така погода триватиме мінімум тиждень.

Сонце вийшло – весна буде ранньою.

За прикметою, на Тимофія варто лікувати грижу – тоді недуг вдасться перемогти.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня брати гроші у борг, а також позичати їх;

Не гоже нині сваритися й ображатися на рідних;

Не можна сьогодні важко працювати;

Не варто нині виходити з дому по ночі;

Не можна сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати.

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