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4 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 лютого, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, а віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 4 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. Він був учнем апостола Павла, а також першого єпископа Ефеса. У церковних переказах розповідається, що у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл, а також Мануйло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти раку
- 1708 – кантата № 71 ("Виборна кантата") стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.
- 1789 – у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки – ним став Джордж Вашингтон.
- 1793 – Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.
- 1906 – департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.
- 1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра "Доброї людини з Сезуана" Бертольда Брехта.
- 1944 – у Парижі відбулася прем'єра "Антігони" Жана Ануя.
- 1945 – у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
- 1971 – оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".
- 1974 – після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.
- 1998 – в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.
- 2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.
- 2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО
- 1483 – Рідольфо Гірландайо, італійський живописець, син Доменіко Гірландайо.
- 1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор "Ґарґантюа та Пантаґрюеля".
- 1667 – Алессандро Маньяско, італійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.
- 1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.
- 1688 – П'єр Карле де Шамблен Маріво, французький драматург.
- 1746 – Тадеуш Костюшко, військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній (1775-83 рр.), керівник антиросійського Польського повстання (1794 р.).
- 1820 – Божена Немцова, чеська письменниця.
- 1854 – Сидір Мидловський, актор, театральний діяч і письменник.
- 1875 – Людвіґ Прандтль, німецький фізик, "батько аеродинаміки", творець аеродинамічної труби.
- 1880 – Климент Квітка, музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки).
- 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог
- 1881 – Фернан Леже, французький художник, скульптор, графік, кераміст, прихильник "естетики машинних форм" і "механічного мистецтва".
- 1885 – Степан Балей, український і польський психолог. Автор "Нарису психології" (1922) – першого українського підручника з психології в Галичині, дві праці присвятив психології творчості Т. Г. Шевченка.
- 1900 – Жак Превер, французький поет і кіносценарист.
- 1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший одиночний переліт через Атлантику).
- 1906 – Клайд Томбо, американський астроном, який відкрив Плутон, дев'яту планету Сонячної системи (1930 рік).
- 1932 – Фукуда Сіґео, японський скульптор, графік, один з найцікавіших дизайнерів XX століття.
- 1939 – Джордж Ромеро, американський кінорежисер, класик стилю "горор".
- 1941 – Джон Стіл, барабанщик гурту "Animals".
- 1948 – Еліс Купер (Alice Cooper; Вінсент Фурньє), рок-музикант.
- 1974 – Оскар Де Ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.
- 1981 – Гордій Остапович, український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вдень світить сонце, то весна прийде раніше.
- Якщо на склі морози залишили візерунки, зимові холоди триватимуть ще довго.
- Багато снігу на Тимофія – буде хороший урожай зернових.
- Якщо скло в будинку запітніло, а на вулиці – мороз, чекай швидкого потепління.
- Снігопад 4 лютого – прикмета, що буде хороший врожай влітку та восени.
- Якщо почалася завірюха, то така погода триватиме мінімум тиждень.
- Сонце вийшло – весна буде ранньою.
- За прикметою, на Тимофія варто лікувати грижу – тоді недуг вдасться перемогти.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня брати гроші у борг, а також позичати їх;
- Не гоже нині сваритися й ображатися на рідних;
- Не можна сьогодні важко працювати;
- Не варто нині виходити з дому по ночі;
- Не можна сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати.
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