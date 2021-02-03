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4 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 лютого – четвер

Сьогодні, 4 лютого, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, а віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. Він був учнем апостола Павла, а також першого єпископа Ефеса. У церковних переказах розповідається, що у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл, а також Мануйло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби проти раку
  • 1708 – кантата № 71 ("Виборна кантата") стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.
  • 1789 – у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки – ним став Джордж Вашингтон.
  • 1793 – Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.
  • 1906 – департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.
  • 1943 – у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра "Доброї людини з Сезуана" Бертольда Брехта.
  • 1944 – у Парижі відбулася прем'єра "Антігони" Жана Ануя.
  • 1945 – у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
  • 1971 – оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".
  • 1974 – після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.
  • 1998 – в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.
  • 2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.
  • 2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.
4 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 446244

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО

  • 1483 – Рідольфо Гірландайо, італійський живописець, син Доменіко Гірландайо.
  • 1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор "Ґарґантюа та Пантаґрюеля".
  • 1667 – Алессандро Маньяско, італійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.
  • 1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.
  • 1688 – П'єр Карле де Шамблен Маріво, французький драматург.
  • 1746 – Тадеуш Костюшко, військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній (1775-83 рр.), керівник антиросійського Польського повстання (1794 р.).
  • 1820 – Божена Немцова, чеська письменниця.
  • 1854 – Сидір Мидловський, актор, театральний діяч і письменник.
  • 1875 – Людвіґ Прандтль, німецький фізик, "батько аеродинаміки", творець аеродинамічної труби.
  • 1880 – Климент Квітка, музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки).
  • 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог
  • 1881 – Фернан Леже, французький художник, скульптор, графік, кераміст, прихильник "естетики машинних форм" і "механічного мистецтва".
  • 1885 – Степан Балей, український і польський психолог. Автор "Нарису психології" (1922) – першого українського підручника з психології в Галичині, дві праці присвятив психології творчості Т. Г. Шевченка.
  • 1900 – Жак Превер, французький поет і кіносценарист.
  • 1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший одиночний переліт через Атлантику).
  • 1906 – Клайд Томбо, американський астроном, який відкрив Плутон, дев'яту планету Сонячної системи (1930 рік).
  • 1932 – Фукуда Сіґео, японський скульптор, графік, один з найцікавіших дизайнерів XX століття.
  • 1939 – Джордж Ромеро, американський кінорежисер, класик стилю "горор".
  • 1941 – Джон Стіл, барабанщик гурту "Animals".
  • 1948 – Еліс Купер (Alice Cooper; Вінсент Фурньє), рок-музикант.
  • 1974 – Оскар Де Ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.
  • 1981 – Гордій Остапович, український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вдень світить сонце, то весна прийде раніше.
  • Якщо на склі морози залишили візерунки, зимові холоди триватимуть ще довго.
  • Багато снігу на Тимофія – буде хороший урожай зернових.
  • Якщо скло в будинку запітніло, а на вулиці – мороз, чекай швидкого потепління.
  • Снігопад 4 лютого – прикмета, що буде хороший врожай влітку та восени.
  • Якщо почалася завірюха, то така погода триватиме мінімум тиждень.
  • Сонце вийшло – весна буде ранньою.
  • За прикметою, на Тимофія варто лікувати грижу – тоді недуг вдасться перемогти.
4 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 446245

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня брати гроші у борг, а також позичати їх;
  • Не гоже нині сваритися й ображатися на рідних;
  • Не можна сьогодні важко працювати;
  • Не варто нині виходити з дому по ночі;
  • Не можна сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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