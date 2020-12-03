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4 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 грудня, відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У народному календарі сьогодні відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці. Йде до неперехідних свят православної церкви. Набув поширення в дев'ятому столітті. 4 грудня остаточно встановлювався санний шлях і розпочиналася пора Введенський ярмарок. Особливою популярністю на таких торгах користувалися сани. Зазвичай на Введення відбувалися пробні виїзди цього зимового транспорту. У них обов'язково мали взяти участь молодята, які вбиралися у свій найкращий одяг.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 4 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Ярополк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 771 – Карл Великий стає одноосібним правителем Франкського королівства.
- 1563 – завершився Тридентський собор Католицької Церкви, який з перервами засідав протягом 18 років.
- 1791 – вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer.
- 1808 – Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.
- 1925 – в Харкові був надрукований перший номер газети Комсомолець України.
- 1938 – у Хусті відбувся I з'їзд Карпатської Січі, воєнізованої організації, створеної членами ОУН.
- 1939 – указом Президії Верховної Ради СРСР у складі України були створені Львівська область, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.
- 1970 – Президія Верховної Ради СРСР видала указ про нагородження міста Харків орденом Леніна.
- 1987 – відновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.
- 1987 – Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про обмеження прописки кримських татар у ряді населених пунктів Кримської області.
- 1992 – IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола.
- 1996 – з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder.
- 1997 – в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів протипіхотних мін та про їхнє знищення.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ГРУДНЯ
- 1795 – Томас Карлейль, англійський публіцист, історик, філософ.
- 1866 – Василь Кандинський, російський художник, графік і теоретик мистецтва.
- 1875 – народився Райнер Марія Рільке, видатний австрійський поет.
- 1892 – Франсиско Франко, диктатор Іспанії з 1939 до своєї смерті в 1975 році, генералісимус.
- 1922 – Філіп Жерар, французький актор.
- 1932 – Олег Тимошенко, український хоровий диригент, педагог, народний артист України, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.
- 1954 – Григорій Гладій, український кіноактор.
- 1963 – Сергій Бубка, український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту, кандидат педагогічних наук, Герой України.
- 1969 – Джей Зі, американський репер, найбагатший хіп-хоп виконавець за версією Forbes.
- 1973 – Тайра Бенкс, американська супермодель, актриса, співачка і телеведуча.
- 1982 – мотиваційний тренер Нік Вуйчич.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сильні морози 4 грудня, чекайте сувору зиму.
- Сніг пішов на Введення, до весни вже не розтане.
- Мороз 4 грудня обіцяє спекотне літо.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто займатися домашніми справами
- Не можна обговорювати інших людей
- Не потрібно давати нічого у борг
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