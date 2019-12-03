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4 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 грудня – середа

Сьогодні, 4 грудня, віряни відзначають Введення в Храм Пресвятої Діви Марії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять 4 грудня відзначається одне з великих церковних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке також називають Третьою Пречистою. Вважається, що сьогодні варто молитися за благословення для дітей та внуків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Аріадна, Ада, Прокоп, Ярополк, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1563 — завершився Тридентський собор Католицької Церкви, який з перервами засідав упродовж 18 років.
  • 1674 — французькі єзуїти заснували місто Чикаго (тепер США).
  • 1735 — будівля на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні стала офіційною резиденцією британського прем'єр-міністра і має цей статус досі.
  • 1791 — вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer.
  • 1808 — Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.
  • 1918 — президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни.
  • 1939 — указом Президії Верховної Ради СРСР у складі України були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.
  • 1941 — у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року
  • 1941 — у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка.
  • 1979 — відкрита станція Київського метрополітену "Піонерська" (сучасна "Лісова").
  • 1987 — поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.
  • 1989 — Генасамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.
  • 1991 — незалежність України визнала Литва і Латвія.
  • 1992 — IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола
  • 1995 — компанії Netscape і Sun у співробітництві ще з десятком софтверних вендорів анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок в динамічні інтерактивні документи, здатні більш повно задовільнити інтереси користувачів інтернету.
  • 1996 — з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ГРУДНЯ

  • 34 — Персій, давньоримський поет, майстер сатури.
  • 1795 — Томас Карлайл, англійський публіцист, історик, філософ
  • 1875 — Райнер Марія Рільке, видатний австрійський поет (Нові вірші, Дуїнські елегії, Сонети до Орфея)
  • 1897 — Марі Андріссен, нідерландський скульптор.
  • 1898 — Степан Кожум'яка, український інженер-мостобудівник, автошляховик, філолог, публіцист, дисидент, громадський діяч
  • 1913 — Роберт Адлер, американський винахідник, один з розробників телевізійного пульта дистанційного керування, автор великої кількості патентів.
  • 1922 — Жерар Філіп, французький актор (знявся у фільмах Фанфан Тюльпан, Червоне й чорне)
  • 1928 — Джеймс Ловелл, американський астронавт, перша людина, яка облетіла Місяць (Аполлон-8, 1968).
  • 1949 — Джефф Бріджес, американський актор (Погані часи у Ель Роялі, Вогнеборці)
  • 1963 — Сергій Бубка, український спортсмен, один із найвидатніших атлетів-стрибунів ХХ
  • 1969 — Jay-Z, відомий репер (справжнє ім'я - Шон Корі Картер)
  • 1973 — Тайра Бенкс, американська супермодель, актриса, співачка, продюсер і телеведуча.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Введення сніжить, то не варто чекати сніжної зими, а якщо навпаки, то сніг затримається до весни;
  • Якщо сьогодні сильний мороз, то зима буде дуже холодною;
  • Якщо у цей день сонячна та морозна погода, то удача на вашому боці;
  • Якщо 4 грудня похмуро та тепло, то у новому році буде малий врожай;
  • Якщо дуже холодно 4 грудня, то літо буде спекотним.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись прибиранням, пранням та шиттям;
  • Не можна лаятися, ображатися та сваритися;
  • Не можна їсти страви з молочних продуктів, м'яса та яєць;
  • Не можна давати комусь у борг та самому просити грошей;
  • Не можна вкладати шлюб.

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