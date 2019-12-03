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4 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 грудня, віряни відзначають Введення в Храм Пресвятої Діви Марії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять 4 грудня відзначається одне з великих церковних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке також називають Третьою Пречистою. Вважається, що сьогодні варто молитися за благословення для дітей та внуків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 4 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Аріадна, Ада, Прокоп, Ярополк, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1563 — завершився Тридентський собор Католицької Церкви, який з перервами засідав упродовж 18 років.
- 1674 — французькі єзуїти заснували місто Чикаго (тепер США).
- 1735 — будівля на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні стала офіційною резиденцією британського прем'єр-міністра і має цей статус досі.
- 1791 — вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer.
- 1808 — Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.
- 1918 — президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни.
- 1939 — указом Президії Верховної Ради СРСР у складі України були створені Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.
- 1941 — у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року
- 1941 — у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка.
- 1979 — відкрита станція Київського метрополітену "Піонерська" (сучасна "Лісова").
- 1987 — поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.
- 1989 — Генасамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.
- 1991 — незалежність України визнала Литва і Латвія.
- 1992 — IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола
- 1995 — компанії Netscape і Sun у співробітництві ще з десятком софтверних вендорів анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок в динамічні інтерактивні документи, здатні більш повно задовільнити інтереси користувачів інтернету.
- 1996 — з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ГРУДНЯ
- 34 — Персій, давньоримський поет, майстер сатури.
- 1795 — Томас Карлайл, англійський публіцист, історик, філософ
- 1875 — Райнер Марія Рільке, видатний австрійський поет (Нові вірші, Дуїнські елегії, Сонети до Орфея)
- 1897 — Марі Андріссен, нідерландський скульптор.
- 1898 — Степан Кожум'яка, український інженер-мостобудівник, автошляховик, філолог, публіцист, дисидент, громадський діяч
- 1913 — Роберт Адлер, американський винахідник, один з розробників телевізійного пульта дистанційного керування, автор великої кількості патентів.
- 1922 — Жерар Філіп, французький актор (знявся у фільмах Фанфан Тюльпан, Червоне й чорне)
- 1928 — Джеймс Ловелл, американський астронавт, перша людина, яка облетіла Місяць (Аполлон-8, 1968).
- 1949 — Джефф Бріджес, американський актор (Погані часи у Ель Роялі, Вогнеборці)
- 1963 — Сергій Бубка, український спортсмен, один із найвидатніших атлетів-стрибунів ХХ
- 1969 — Jay-Z, відомий репер (справжнє ім'я - Шон Корі Картер)
- 1973 — Тайра Бенкс, американська супермодель, актриса, співачка, продюсер і телеведуча.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Введення сніжить, то не варто чекати сніжної зими, а якщо навпаки, то сніг затримається до весни;
- Якщо сьогодні сильний мороз, то зима буде дуже холодною;
- Якщо у цей день сонячна та морозна погода, то удача на вашому боці;
- Якщо 4 грудня похмуро та тепло, то у новому році буде малий врожай;
- Якщо дуже холодно 4 грудня, то літо буде спекотним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись прибиранням, пранням та шиттям;
- Не можна лаятися, ображатися та сваритися;
- Не можна їсти страви з молочних продуктів, м'яса та яєць;
- Не можна давати комусь у борг та самому просити грошей;
- Не можна вкладати шлюб.
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