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4 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 червня – субота

Сьогодні, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 4 червня, віряни вшановують день пам'яті мученика Василіска. Він був племінником Феодора Тирона. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василісків день, Василіск, Солов'їний день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії
  • 1286 – королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпру Генріха II
  • 1665 – іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Островів Злодіїв
  • 1716 – в Луїзіану (Північна Америка) вперше привезли африканських рабів
  • 1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого дому
  • 1817 – урядовим указом Одесі надано статус вільного міста
  • 1878 – Османська імперія передала Великобританії управління островом Кіпр.
  • 1896 – випробування першого автомобіля, побудованого Фордом
  • 1916 – Перша світова війна: Початок Брусилівського прориву, наступальної операції російської армії
  • 1918 – німці проголосили Литву королівством
  • 1925 – засновано автомобільний концерн Крайслер
  • 1962 – на екрани СРСР вийшов перший номер сатиричного кіножурналу Фітель
  • 1975 – Роллінг Стоунз стали першою західною рок-групою, яка отримала гонорар за випуск своїх пісень в СРСР
  • 1977 – Поступив в продаж Apple II – перший персональний комп'ютер
  • 2004 – Відомий фінансист Джордж Сорос заявив, що війна з тероризмом перетворила США з жертви на злочинця
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЧЕРВНЯ

  • 469 до н. е. – Сократ, давньогрецький філософ
  • 1844 – Кікугоро Оноє 5-й, великий японський актор, один з найбільших майстрів театру Кабукі
  • 1867 – Георгій Адамович Надсон, мікробіолог, академік
  • 1903 – Олександр Беніамінов, комік
  • 1920 – Федора Барбьєрі, італійська оперна співачка (меццо-сопрано)
  • 1962 – Ден Харроу (справжнє ім'я Мануель Стефано Керрі), англійський попспівак
  • 1975 Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка премії Оскар
  • 1984 – Ернан Пеллерано, Аргентинський футболіст
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.
  • Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.
  • Птахи весело співають – на гарну погоду.
  • Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.
  • Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.
  • Чорні кола навколо зірок – до негоди.
  • Увечері голосно квакають жаби – до відра.
  • Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться у якнайближчий час.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Дівчатам не рекомендують лити сльози
  • Заміжнім жінкам не можна самостійно стригти своїх обранців
  • Суворо заборонено ловити солов'їв і садити їх в клітку
  • Не слід в цю суботу мити та підмітати підлогу

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