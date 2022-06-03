4 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 4 червня, віряни вшановують день пам'яті мученика Василіска. Він був племінником Феодора Тирона. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василісків день, Василіск, Солов'їний день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії

1286 – королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпру Генріха II

1665 – іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Островів Злодіїв

1716 – в Луїзіану (Північна Америка) вперше привезли африканських рабів

1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого дому

1817 – урядовим указом Одесі надано статус вільного міста

1878 – Османська імперія передала Великобританії управління островом Кіпр.

1896 – випробування першого автомобіля, побудованого Фордом

1916 – Перша світова війна: Початок Брусилівського прориву, наступальної операції російської армії

1918 – німці проголосили Литву королівством

1925 – засновано автомобільний концерн Крайслер

1962 – на екрани СРСР вийшов перший номер сатиричного кіножурналу Фітель

1975 – Роллінг Стоунз стали першою західною рок-групою, яка отримала гонорар за випуск своїх пісень в СРСР

1977 – Поступив в продаж Apple II – перший персональний комп'ютер

2004 – Відомий фінансист Джордж Сорос заявив, що війна з тероризмом перетворила США з жертви на злочинця

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЧЕРВНЯ

469 до н. е. – Сократ, давньогрецький філософ

1844 – Кікугоро Оноє 5-й, великий японський актор, один з найбільших майстрів театру Кабукі

1867 – Георгій Адамович Надсон, мікробіолог, академік

1903 – Олександр Беніамінов, комік

1920 – Федора Барбьєрі, італійська оперна співачка (меццо-сопрано)

1962 – Ден Харроу (справжнє ім'я Мануель Стефано Керрі), англійський попспівак

1975 – Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка премії Оскар

– 1984 – Ернан Пеллерано, Аргентинський футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.

Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Птахи весело співають – на гарну погоду.

Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.

Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.

Чорні кола навколо зірок – до негоди.

Увечері голосно квакають жаби – до відра.

Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться у якнайближчий час.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Дівчатам не рекомендують лити сльози

Заміжнім жінкам не можна самостійно стригти своїх обранців

Суворо заборонено ловити солов'їв і садити їх в клітку

Не слід в цю суботу мити та підмітати підлогу

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