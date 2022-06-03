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4 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 4 червня, віряни вшановують день пам'яті мученика Василіска. Він був племінником Феодора Тирона. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василісків день, Василіск, Солов'їний день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії
- 1286 – королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпру Генріха II
- 1665 – іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Островів Злодіїв
- 1716 – в Луїзіану (Північна Америка) вперше привезли африканських рабів
- 1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого дому
- 1817 – урядовим указом Одесі надано статус вільного міста
- 1878 – Османська імперія передала Великобританії управління островом Кіпр.
- 1896 – випробування першого автомобіля, побудованого Фордом
- 1916 – Перша світова війна: Початок Брусилівського прориву, наступальної операції російської армії
- 1918 – німці проголосили Литву королівством
- 1925 – засновано автомобільний концерн Крайслер
- 1962 – на екрани СРСР вийшов перший номер сатиричного кіножурналу Фітель
- 1975 – Роллінг Стоунз стали першою західною рок-групою, яка отримала гонорар за випуск своїх пісень в СРСР
- 1977 – Поступив в продаж Apple II – перший персональний комп'ютер
- 2004 – Відомий фінансист Джордж Сорос заявив, що війна з тероризмом перетворила США з жертви на злочинця
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЧЕРВНЯ
- 469 до н. е. – Сократ, давньогрецький філософ
- 1844 – Кікугоро Оноє 5-й, великий японський актор, один з найбільших майстрів театру Кабукі
- 1867 – Георгій Адамович Надсон, мікробіолог, академік
- 1903 – Олександр Беніамінов, комік
- 1920 – Федора Барбьєрі, італійська оперна співачка (меццо-сопрано)
- 1962 – Ден Харроу (справжнє ім'я Мануель Стефано Керрі), англійський попспівак
- 1975 – Анджеліна Джолі, американська актриса, фотомодель, володарка премії Оскар
- 1984 – Ернан Пеллерано, Аргентинський футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.
- Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.
- Птахи весело співають – на гарну погоду.
- Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати відмінний урожай огірків.
- Вночі заспівав соловей – до ясної погоди.
- Чорні кола навколо зірок – до негоди.
- Увечері голосно квакають жаби – до відра.
- Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться у якнайближчий час.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Дівчатам не рекомендують лити сльози
- Заміжнім жінкам не можна самостійно стригти своїх обранців
- Суворо заборонено ловити солов'їв і садити їх в клітку
- Не слід в цю суботу мити та підмітати підлогу
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