4 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 березня, святкують Міжнародний день скрапбукінгу, а віряни відзначають День Преподобного Льва.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають День Преподобного Льва. Колись на це свято спеціально пекли печиво під назвою "кокурки". Це були звичайні "колобки" на маслі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Богдан, Максим, Микита та Архип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1813 — морозиво вперше подано на офіційному прийомі

1849 — Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії

1857 — Паризьким договором Британія визнала незалежність Афганістану;

1877 — у Великому театрі в Москві пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського "Лебедине озеро"

1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон

1880 — в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фотографії

1918 — Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України

1950 — на екрани США вийшов фільм Волта Діснея "Попелюшка" — перший повнометражний анімаційний фільм

1955 — невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, приступила до випуску кишенькових транзисторних приймачів

1966 — Джон Леннон заявив, що група "Beatles" стала популярнішою, ніж Ісус Христос. У відповідь на це в "біблійному поясі" (Південь і Середній Захід США) пройшли акції спалювання платівок з записами цієї групи

1975 — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі

1989 — створене українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса

1996 — Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів

2006 — відкрили 45-ту станцію Київського метрополітену — "Вирлиця"

Попелюшка

ХТО НАРОДИВСЯ 4 БЕРЕЗНЯ

1678 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль

1756 — Генрі Реберн, шотландський живописець.

1782 — Казимір Єльський, скульптор, перший професор скульптури в Білорусі

1815 — Михайло Вербицький, український композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна"

1870 — Патон Євген Оскарович, український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві

1871 — Йосип Мурн, словенський поет

1879 — Бернгард Келлерман, німецький письменник

1887 — Олександр Удовиченко, український офіцер, генерал армії УНР, командувач Залізної дивізії

1904 — Георгій Гамов, американський фізик, який першим розрахував генетичний код

1907 — Володимир Векслер, український радянський фізик, фундатор прискорювальної техніки (фазотрони, синхрофазотрони, синхротрони) в СРСР

1925 — Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник і диригент

1946 — Петро Бенюк, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

1949 — Володимир Івасюк, український поет і композитор ​

dyvys.info

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чим більше добрих справ, тим більше щастя;

Чим більше сьогодні наготувати їжі, тим багатшим буде життя;

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;

Якщо у підвалі проростає картопля, то весняна погода скоро прийде;

Якщо у небі червоний місяць, то погода буде сирою і теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна сваритись та кричати;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна відмовляти у допомозі.

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