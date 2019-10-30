31 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 жовтня, віряни вшановують святого Луку. Також у всьому відзначають Хелловін До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Луки. Святий євангеліст Лука родом був з Антіохії Сирійської. Змолоду він навчався еллінської премудрості та вправності лікарювання, і був лікарем добрим, до того ж, іконописцем визначним. Єгипетську та грецьку мови достатньо знав і вивчив до кінця Мойсеїв Закон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен, Андрій, Микола, Єлизавета. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Хелловін

Міжнародний день Чорного моря

1517 – Мартін Лютер прикріпив 95 тез до дверей церкви у Віттенберзі і тим самим поклав початок дискусіям про роль Римської католицької церкви в єпитимії, ролі папи і практики продажу індульгенцій.

1815 – англійцем Гамфрі Деві була запатентована шахтарська лампа.

1864 – Невада стала 36-м штатом США.

1892 – Артур Конан Дойль опублікував книгу "Пригоди Шерлока Холмса".

1939 – прийнято рішення про прийняття Західної України до складу СРСР.

1941 – на горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам’ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.

1952 – у Тихому океані вперше випробували водневу бомбу.

1956 – перша людина приземлилася на Південному полюсі.

1961 – запрацювала найбільша у Радянському Союзі теплова електростанція – Придніпровська ГРЕС.

2011 – згідно з розрахунками Фонду народонаселення ООН, на Землі народився семимільярдний житель.

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ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ

1632 – нідерландський художник-портретист Ян Вермер.

1795 – англійський поет-романтик Джон Кітс.

1853 – український винахідник, автор першого реактивного двигуна для космічного апарату, Микола Кибальчич.

1883 – французька художниця Марі Лорансен.

1912 – Жан Амері, австрійський письменник, журналіст, кінокритик.

1930 – Майкл Коллінз, американський льотчик-випробувач і астронавт.

1963 – популярний актор Роб Шнайдер.

1964 – голландський футболіст, володар Золотого м’яча у 1988, 1989, 1992 роках, Марко Ван Бастен.

1967 – Ванілла Айс, американський репер, кіноактор.

1981 – популярний український музикант Дмитро Шуров.

1988 – пілот Формули-1, автогонщик Себастьєн Буемі.

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Луку ще залишилося листя на вишні, то сніг, що випав, довго не пролежить.

Хмари по небу пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.

Блідий місяць 31 жовтня – на сніг.

Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.

Блідий і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.

Якщо щука перед рибалкою хвостом плесне, то, за прикметами, скоро той помре.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Луки не слід вживати гострої їжі. Наші предки вірили, що вона може затягнути процес одужання.

Вікна і двері обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду.

Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.

За повір’ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.

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