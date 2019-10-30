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31 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 жовтня, віряни вшановують святого Луку. Також у всьому відзначають Хелловін До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Луки. Святий євангеліст Лука родом був з Антіохії Сирійської. Змолоду він навчався еллінської премудрості та вправності лікарювання, і був лікарем добрим, до того ж, іконописцем визначним. Єгипетську та грецьку мови достатньо знав і вивчив до кінця Мойсеїв Закон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен, Андрій, Микола, Єлизавета. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Хелловін
- Міжнародний день Чорного моря
- 1517 – Мартін Лютер прикріпив 95 тез до дверей церкви у Віттенберзі і тим самим поклав початок дискусіям про роль Римської католицької церкви в єпитимії, ролі папи і практики продажу індульгенцій.
- 1815 – англійцем Гамфрі Деві була запатентована шахтарська лампа.
- 1864 – Невада стала 36-м штатом США.
- 1892 – Артур Конан Дойль опублікував книгу "Пригоди Шерлока Холмса".
- 1939 – прийнято рішення про прийняття Західної України до складу СРСР.
- 1941 – на горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам’ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
- 1952 – у Тихому океані вперше випробували водневу бомбу.
- 1956 – перша людина приземлилася на Південному полюсі.
- 1961 – запрацювала найбільша у Радянському Союзі теплова електростанція – Придніпровська ГРЕС.
- 2011 – згідно з розрахунками Фонду народонаселення ООН, на Землі народився семимільярдний житель.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ
- 1632 – нідерландський художник-портретист Ян Вермер.
- 1795 – англійський поет-романтик Джон Кітс.
- 1853 – український винахідник, автор першого реактивного двигуна для космічного апарату, Микола Кибальчич.
- 1883 – французька художниця Марі Лорансен.
- 1912 – Жан Амері, австрійський письменник, журналіст, кінокритик.
- 1930 – Майкл Коллінз, американський льотчик-випробувач і астронавт.
- 1963 – популярний актор Роб Шнайдер.
- 1964 – голландський футболіст, володар Золотого м’яча у 1988, 1989, 1992 роках, Марко Ван Бастен.
- 1967 – Ванілла Айс, американський репер, кіноактор.
- 1981 – популярний український музикант Дмитро Шуров.
- 1988 – пілот Формули-1, автогонщик Себастьєн Буемі.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Луку ще залишилося листя на вишні, то сніг, що випав, довго не пролежить.
- Хмари по небу пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.
- Блідий місяць 31 жовтня – на сніг.
- Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
- Блідий і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.
- Якщо щука перед рибалкою хвостом плесне, то, за прикметами, скоро той помре.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Луки не слід вживати гострої їжі. Наші предки вірили, що вона може затягнути процес одужання.
- Вікна і двері обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду.
- Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.
- За повір’ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.
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