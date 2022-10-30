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31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 жовтня, у світі відзначають Хелловін. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 31 жовтня, вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луку. Він був сподвижником апостола Павла та автором одного з чотирьох Євангелій про Діяння святих апостолів. Лука вивчав філософію, живопис і медицину, був лікарем і першим іконописцем. За переказами, саме він створив перші ікони Богоматері. Після Вознесіння Христа він супроводжував апостола Павла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Хелловін
- 1815 – британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.
- 1864 – Невада стала 36-м штатом США.
- 1902 – Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
- 1903 – у Парижі відкрито перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону.
- 1941 – На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
- 1952 – У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.
- 1956 – Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.
- 1961 – Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГЕС.
- 1968 – Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.
- 1973 – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви прийняв постанову про єдність Української Православної Церкви.
- 1992 – Папа Римський Іван Павло II оголосив рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.
- 1995 – Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.
- 1999 – У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ
- 1795 – Джон Кітс, англійський поет.
- 1815 – Карл Веєрштрас, німецький математик.
- 1843 – Анрі Реньо, французький художник, син французького хіміка і фізика Анрі Віктора Реньо.
- 1853 – Микола Кибальчич, український народник, винахідник. Організатор друкарень і динамітної майстерні, розробив проєкт реактивного літального апарата.
- 1883 – Марі Лорансен, французька художниця і гравер, художник театру, скульптор. Представниця кубізму, артдеко.
- 1886 – Марко Безручко, український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР.
- 1922 – Анатолій Папанов, актор, народний артист СРСР.
- 1982 – Томаш Плеканець, чеський хокеїст.
- 1988 – Себастьєн Буемі, швейцарський автоперегонник, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в день Луки сніг не випаде, то зима ще нескоро настане.
- Каламутні зірки – до дощу.
- Кінь фиркає – до тепла, хропе – до негоди.
- Якщо домашні птахи настовбурчуються, то буде дощ.
- Хмари з півночі на південь пливуть – до сонячної погоди.
- Блідий і каламутний місяць – до снігу або дощу.
- Корова проти вітру морду підіймає – до дощової погоди.
- Якщо домашня худоба скрегоче зубами, то зима буде суворою.
- Кішка підлогу дряпає – до вітру.
- Якщо в лісі чується завивання лисиць, то погода зіпсується.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна переїдати. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі та категорично не можна вживати алкоголь.
- Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.
- Не можна також позичати гроші і їжу.
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