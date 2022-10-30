Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 676
31 жовтня – понеділок - фото 1
31 жовтня – понеділок

Сьогодні, 31 жовтня, у світі відзначають Хелловін. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 жовтня, вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луку. Він був сподвижником апостола Павла та автором одного з чотирьох Євангелій про Діяння святих апостолів. Лука вивчав філософію, живопис і медицину, був лікарем і першим іконописцем. За переказами, саме він створив перші ікони Богоматері. Після Вознесіння Христа він супроводжував апостола Павла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Хелловін
  • 1815 – британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.
  • 1864 – Невада стала 36-м штатом США.
  • 1902 – Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.
  • 1903 – у Парижі відкрито перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону.
  • 1941 – На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.
  • 1952 – У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.
  • 1956 – Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.
  • 1961 – Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГЕС.
  • 1968 – Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.
  • 1973 – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви прийняв постанову про єдність Української Православної Церкви.
  • 1992 – Папа Римський Іван Павло II оголосив рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.
  • 1995 – Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.
  • 1999 – У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.
31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 481600

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ

  • 1795 – Джон Кітс, англійський поет.
  • 1815 – Карл Веєрштрас, німецький математик.
  • 1843 – Анрі Реньо, французький художник, син французького хіміка і фізика Анрі Віктора Реньо.
  • 1853 – Микола Кибальчич, український народник, винахідник. Організатор друкарень і динамітної майстерні, розробив проєкт реактивного літального апарата.
  • 1883 – Марі Лорансен, французька художниця і гравер, художник театру, скульптор. Представниця кубізму, артдеко.
  • 1886 – Марко Безручко, український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР.
  • 1922 – Анатолій Папанов, актор, народний артист СРСР.
  • 1982 – Томаш Плеканець, чеський хокеїст.
  • 1988 – Себастьєн Буемі, швейцарський автоперегонник, пілот Формули-1.
31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 481599

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в день Луки сніг не випаде, то зима ще нескоро настане.
  • Каламутні зірки – до дощу.
  • Кінь фиркає – до тепла, хропе – до негоди.
  • Якщо домашні птахи настовбурчуються, то буде дощ.
  • Хмари з півночі на південь пливуть – до сонячної погоди.
  • Блідий і каламутний місяць – до снігу або дощу.
  • Корова проти вітру морду підіймає – до дощової погоди.
  • Якщо домашня худоба скрегоче зубами, то зима буде суворою.
  • Кішка підлогу дряпає – до вітру.
  • Якщо в лісі чується завивання лисиць, то погода зіпсується.
31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 481596

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна переїдати. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі та категорично не можна вживати алкоголь.
  • Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.
  • Не можна також позичати гроші і їжу.

Читайте також: Гороскоп на листопад 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини