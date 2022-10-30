31 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 жовтня, у світі відзначають Хелловін. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 жовтня, вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луку. Він був сподвижником апостола Павла та автором одного з чотирьох Євангелій про Діяння святих апостолів. Лука вивчав філософію, живопис і медицину, був лікарем і першим іконописцем. За переказами, саме він створив перші ікони Богоматері. Після Вознесіння Христа він супроводжував апостола Павла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Хелловін

1815 – британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.

1864 – Невада стала 36-м штатом США.

1902 – Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.

1903 – у Парижі відкрито перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону.

1941 – На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів.

1952 – У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.

1956 – Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.

1961 – Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція — Придніпровська ГЕС.

1968 – Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.

1973 – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви прийняв постанову про єдність Української Православної Церкви.

1992 – Папа Римський Іван Павло II оголосив рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції.

1995 – Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

1999 – У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЖОВТНЯ

1795 – Джон Кітс, англійський поет.

1815 – Карл Веєрштрас, німецький математик.

1843 – Анрі Реньо, французький художник, син французького хіміка і фізика Анрі Віктора Реньо.

1853 – Микола Кибальчич, український народник, винахідник. Організатор друкарень і динамітної майстерні, розробив проєкт реактивного літального апарата.

1883 – Марі Лорансен, французька художниця і гравер, художник театру, скульптор. Представниця кубізму, артдеко.

1886 – Марко Безручко, український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР.

1922 – Анатолій Папанов, актор, народний артист СРСР.

1982 – Томаш Плеканець, чеський хокеїст.

1988 – Себастьєн Буемі, швейцарський автоперегонник, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в день Луки сніг не випаде, то зима ще нескоро настане.

Каламутні зірки – до дощу.

Кінь фиркає – до тепла, хропе – до негоди.

Якщо домашні птахи настовбурчуються, то буде дощ.

Хмари з півночі на південь пливуть – до сонячної погоди.

Блідий і каламутний місяць – до снігу або дощу.

Корова проти вітру морду підіймає – до дощової погоди.

Якщо домашня худоба скрегоче зубами, то зима буде суворою.

Кішка підлогу дряпає – до вітру.

Якщо в лісі чується завивання лисиць, то погода зіпсується.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна переїдати. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі та категорично не можна вживати алкоголь.

Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.

Не можна також позичати гроші і їжу.

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