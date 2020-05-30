31 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 травня, віряни вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського та сім дів мучениць, а у світі відзначають Міжнародний день блондинок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського і сім дів мучениць: Олександру, Текусу, Клавдію, Фаїну, Євфрасію, Матрону та Іулію. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Федот Овсяник, Федотів день, Сім дів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Юлія, Федот, Фаїна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

1787 – в Англії організований перший у світі крикетний клуб.

1836 – в Англії запатентований гребний гвинт.

1850 – скасування загального виборчого права у Франції.

1868 – в околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка.

1941 – у Німеччині готичний шрифт замінений на латинський.

1946 – утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова.

1961 – проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ

1948 – Світлана Алексієвич, білоруська письменниця і публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1965 – Брук Шилдс, американська модель, актриса.

1973 – Наташа Корольова (Наталія Поривай), попспівачка.

1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дуб перед ясенем лист пустив – до посушливого літа.

Якщо 31 травня на дубах листя не повністю розгорнулися, то очікували поганого врожаю ярих ранньої сівби.

Пар від землі йде – до дощу.

Яблуня і горобина пізно розцвіли – до пізньої осені.

Зозуля довго і без зупинки кує – до настання теплих днів.

Під час заходу сонце блідим стало – до дощу.

Дощова хмара шумить – до граду і вітру.

Сонце в серпанок опускається – до опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Здавна вважається, що саму в цей день максимально не бажано вбивати комарів.

Також у цей день церква застерігає від обжерливості та надмірних і галасливих розваг.

Ще сьогодні не варто конфліктувати через дрібниці, адже така сварка може перерости у ворогування, яке нашкодить усім сторонам.

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