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31 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 травня – неділя - фото 1
31 травня – неділя

Сьогодні, 31 травня, віряни вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського та сім дів мучениць, а у світі відзначають Міжнародний день блондинок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського і сім дів мучениць: Олександру, Текусу, Клавдію, Фаїну, Євфрасію, Матрону та Іулію. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Федот Овсяник, Федотів день, Сім дів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Юлія, Федот, Фаїна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

31 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день без тютюну
  • Всесвітній день блондинок
  • 1787 – в Англії організований перший у світі крикетний клуб.
  • 1836 – в Англії запатентований гребний гвинт.
  • 1850 – скасування загального виборчого права у Франції.
  • 1868 – в околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка.
  • 1941 – у Німеччині готичний шрифт замінений на латинський.
  • 1946 – утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова.
  • 1961 – проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ

  • 1948 – Світлана Алексієвич, білоруська письменниця і публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1965 – Брук Шилдс, американська модель, актриса.
  • 1973 – Наташа Корольова (Наталія Поривай), попспівачка.
  • 1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дуб перед ясенем лист пустив – до посушливого літа.
  • Якщо 31 травня на дубах листя не повністю розгорнулися, то очікували поганого врожаю ярих ранньої сівби.
  • Пар від землі йде – до дощу.
  • Яблуня і горобина пізно розцвіли – до пізньої осені.
  • Зозуля довго і без зупинки кує – до настання теплих днів.
  • Під час заходу сонце блідим стало – до дощу.
  • Дощова хмара шумить – до граду і вітру.
  • Сонце в серпанок опускається – до опадів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Здавна вважається, що саму в цей день максимально не бажано вбивати комарів.
  • Також у цей день церква застерігає від обжерливості та надмірних і галасливих розваг.
  • Ще сьогодні не варто конфліктувати через дрібниці, адже така сварка може перерости у ворогування, яке нашкодить усім сторонам.

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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