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31 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають День ювеліра, а віряни вшановують святителів Афанасія і Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 31 січня, вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських, а також преподобних схимонаха Кирила і схимонаxині Марії, батьків пpеподобного Сергія Радонезького.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Павло, Євген, Іван, Оксана, Герасим, Марко, Сергій, Дмитро, Михайло, Омелян, Микола, Іларіон, Ксенія, Охрім, Єфрем, Маркіян, Максим, Ксенія, Володимир, Марія, Олексій, Опанас та Афанасій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день ювеліра
- День дітей вулиці або "День вуличних дітей" в Австрії
- День "Обійми економіста"
- Міжнародний день зебри
- Національний день гарячого шоколаду в США
- 1729 — у Стамбулі вийшов друком перший тлумачний словник, надрукований арабським шрифтом
- 1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ "Про шлюби малоросів"
- 1747 — Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань, а саме госпіталь Lock
- 1865 — Конгрес ухвалив Тринадцяту поправку до Конституції США, якою заборонялось рабство
- 1893 — у Патентному бюро США зареєстровано торгову марку Coca-Cola
- 1917 — німецький кайзер Вільгельм II погодив наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників
- 1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 року це Київнаукфільм)
- 1946 — набрала чинності перша конституція Югославії, якою об'єднувались шість федеративних республік за радянським зразком
- 1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби
- 1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", який встановив наявність навколоземного радіаційного поясу
- 1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту на висоту 250 км над Землею, який завершився успішно
- 1966 — СРСР запустив автоматичну станцію "Луна-9"
- 1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50 років тому
- 2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб
- 2009 — у Кенії щонайменше 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло
- 2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому, Брексіт
ХТО НАРОДИВСЯ 31 СІЧНЯ
- 1517 — Джозеффо Царліно, італійський теоретик музики, педагог та композитор
- 1797 — Франц Шуберт, австрійський композитор, автор близько 600 романтичних пісень і балад, 9 симфоній, 20 фортепіанних сонат (Незакінчена симфонія, Форель, Лісовий цар)
- 1876 — Олександр Динник, український вчений у галузі механіки та теорії пружності
- 1906 — Рузвельт Сайкс, знаменитий американський блюзовий музикант
- 1911 — Ванга, болгарська сліпа, якій приписують екстрасенсорні здібності, містик та травниця.
- 1921 — Маріо Ланца, американський оперний співак (тенор) та актор (Великий Карузо, Серенада) італійського походження
- 1923 — Норман Мейлер, американський прозаїк, драматург, журналіст, сценарист та кінорежисер
- 1929 — Рудольф Людвіг Мессбауер, німецький фізик, творець ефекту Месбауера
- 1935 — Кендзабуро Ое, японський письменник-гуманіст
- 1937 — Регімантас Адомайтіс, литовський актор театру і кіно
- 1937 — Філіп Гласс, американський композитор, автор опер, симфоній, фортепіанної і електронної музики (Ейнштейн на пляжі, Ехнатон)
- 1938 — Беатрікс, королева Нідерландів у 1980—2013 роках
- 1956 — Джон Лайдон (Джонні Роттен), британський рок-музикант, колишній фронтмен панк-гурту Sex Pistols
- 1981 — Джастін Тімберлейк, популярний американський попмузикант і актор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим
- Якщо серйозна заметіль, то зима затримається
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди
- Сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна хрестити дітей
- Не можна сваритись та кричати
- Не варто переїздити
- Не можна зациклюватись на негативних думках
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна виходити з дому до світанку та без серйозної причини
- Не можна вживати алкоголь
- Не можна вишивати та в'язати
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