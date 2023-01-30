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31 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 січня – вівторок

Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають День ювеліра, а віряни вшановують святителів Афанасія і Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 січня, вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських, а також преподобних схимонаха Кирила і схимонаxині Марії, батьків пpеподобного Сергія Радонезького.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Павло, Євген, Іван, Оксана, Герасим, Марко, Сергій, Дмитро, Михайло, Омелян, Микола, Іларіон, Ксенія, Охрім, Єфрем, Маркіян, Максим, Ксенія, Володимир, Марія, Олексій, Опанас та Афанасій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день ювеліра
  • День дітей вулиці або "День вуличних дітей" в Австрії
  • День "Обійми економіста"
  • Міжнародний день зебри
  • Національний день гарячого шоколаду в США
  • 1729 — у Стамбулі вийшов друком перший тлумачний словник, надрукований арабським шрифтом
  • 1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ "Про шлюби малоросів"
  • 1747 — Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань, а саме госпіталь Lock
  • 1865 — Конгрес ухвалив Тринадцяту поправку до Конституції США, якою заборонялось рабство
  • 1893 — у Патентному бюро США зареєстровано торгову марку Coca-Cola
  • 1917 — німецький кайзер Вільгельм II погодив наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників
  • 1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 року це Київнаукфільм)
  • 1946 — набрала чинності перша конституція Югославії, якою об'єднувались шість федеративних республік за радянським зразком
  • 1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби
  • 1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", який встановив наявність навколоземного радіаційного поясу
  • 1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту на висоту 250 км над Землею, який завершився успішно
  • 1966 — СРСР запустив автоматичну станцію "Луна-9"
  • 1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50 років тому
  • 2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб
  • 2009 — у Кенії щонайменше 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло
  • 2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому, Брексіт
31 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 494442
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ХТО НАРОДИВСЯ 31 СІЧНЯ

  • 1517 — Джозеффо Царліно, італійський теоретик музики, педагог та композитор
  • 1797 — Франц Шуберт, австрійський композитор, автор близько 600 романтичних пісень і балад, 9 симфоній, 20 фортепіанних сонат (Незакінчена симфонія, Форель, Лісовий цар)
  • 1876 — Олександр Динник, український вчений у галузі механіки та теорії пружності
  • 1906 — Рузвельт Сайкс, знаменитий американський блюзовий музикант
  • 1911 — Ванга, болгарська сліпа, якій приписують екстрасенсорні здібності, містик та травниця.
  • 1921 — Маріо Ланца, американський оперний співак (тенор) та актор (Великий Карузо, Серенада) італійського походження
  • 1923 — Норман Мейлер, американський прозаїк, драматург, журналіст, сценарист та кінорежисер
  • 1929 — Рудольф Людвіг Мессбауер, німецький фізик, творець ефекту Месбауера
  • 1935 — Кендзабуро Ое, японський письменник-гуманіст
  • 1937 — Регімантас Адомайтіс, литовський актор театру і кіно
  • 1937 — Філіп Гласс, американський композитор, автор опер, симфоній, фортепіанної і електронної музики (Ейнштейн на пляжі, Ехнатон)
  • 1938 — Беатрікс, королева Нідерландів у 1980—2013 роках
  • 1956 — Джон Лайдон (Джонні Роттен), британський рок-музикант, колишній фронтмен панк-гурту Sex Pistols
  • 1981 — Джастін Тімберлейк, популярний американський попмузикант і актор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у цей день відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим
  • Якщо серйозна заметіль, то зима затримається
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди
  • Сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна хрестити дітей
  • Не можна сваритись та кричати
  • Не варто переїздити
  • Не можна зациклюватись на негативних думках
  • Не можна займатись важкою фізичною працею
  • Не можна виходити з дому до світанку та без серйозної причини
  • Не можна вживати алкоголь
  • Не можна вишивати та в'язати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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