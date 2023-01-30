31 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають День ювеліра, а віряни вшановують святителів Афанасія і Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 січня, вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських, а також преподобних схимонаха Кирила і схимонаxині Марії, батьків пpеподобного Сергія Радонезького.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Павло, Євген, Іван, Оксана, Герасим, Марко, Сергій, Дмитро, Михайло, Омелян, Микола, Іларіон, Ксенія, Охрім, Єфрем, Маркіян, Максим, Ксенія, Володимир, Марія, Олексій, Опанас та Афанасій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день ювеліра

День дітей вулиці або "День вуличних дітей" в Австрії

День "Обійми економіста"

Міжнародний день зебри

Національний день гарячого шоколаду в США

1729 — у Стамбулі вийшов друком перший тлумачний словник, надрукований арабським шрифтом

1734 — російська імператриця Анна видала таємний указ "Про шлюби малоросів"

1747 — Вільям Бромфейлд відкрив у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань, а саме госпіталь Lock

1865 — Конгрес ухвалив Тринадцяту поправку до Конституції США, якою заборонялось рабство

1893 — у Патентному бюро США зареєстровано торгову марку Coca-Cola

1917 — німецький кайзер Вільгельм II погодив наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників

1941 — створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 року це Київнаукфільм)

1946 — набрала чинності перша конституція Югославії, якою об'єднувались шість федеративних республік за радянським зразком

1950 — Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби

1958 — здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", який встановив наявність навколоземного радіаційного поясу

1961 — США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту на висоту 250 км над Землею, який завершився успішно

1966 — СРСР запустив автоматичну станцію "Луна-9"

1999 — науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50 років тому

2000 — поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб

2009 — у Кенії щонайменше 113 людей загинули й понад 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло

2020 — Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратому, Брексіт

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ХТО НАРОДИВСЯ 31 СІЧНЯ

1517 — Джозеффо Царліно, італійський теоретик музики, педагог та композитор

1797 — Франц Шуберт, австрійський композитор, автор близько 600 романтичних пісень і балад, 9 симфоній, 20 фортепіанних сонат (Незакінчена симфонія, Форель, Лісовий цар)

1876 — Олександр Динник, український вчений у галузі механіки та теорії пружності

1906 — Рузвельт Сайкс, знаменитий американський блюзовий музикант

1911 — Ванга, болгарська сліпа, якій приписують екстрасенсорні здібності, містик та травниця.

1921 — Маріо Ланца, американський оперний співак (тенор) та актор (Великий Карузо, Серенада) італійського походження

1923 — Норман Мейлер, американський прозаїк, драматург, журналіст, сценарист та кінорежисер

1929 — Рудольф Людвіг Мессбауер, німецький фізик, творець ефекту Месбауера

1935 — Кендзабуро Ое, японський письменник-гуманіст

1937 — Регімантас Адомайтіс, литовський актор театру і кіно

1937 — Філіп Гласс, американський композитор, автор опер, симфоній, фортепіанної і електронної музики (Ейнштейн на пляжі, Ехнатон)

1938 — Беатрікс, королева Нідерландів у 1980—2013 роках

1956 — Джон Лайдон (Джонні Роттен), британський рок-музикант, колишній фронтмен панк-гурту Sex Pistols

1981 — Джастін Тімберлейк, популярний американський попмузикант і актор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день відлига, то літо буде дуже вологим, а врожай поганим

Якщо серйозна заметіль, то зима затримається

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди

Сни у ніч з 31 січня на 1 лютого можуть бути пророчими

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна хрестити дітей

Не можна сваритись та кричати

Не варто переїздити

Не можна зациклюватись на негативних думках

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна виходити з дому до світанку та без серйозної причини

Не можна вживати алкоголь

Не можна вишивати та в'язати

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