31 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають Всесвітній день ювеліра, а віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 31 січня віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. Він був одним з грецьких отців церкви, що належав до Олександрійської школи патристики. Афанасій був архієпископом Олександрійським і наступником єпископа Олександра. Він відомий як найбільш затятий противник аріанства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1714 – Петро I засновує в Петербурзі Кунсткамеру, найстаріший музей Росії

1865 – Дмитро Менделєєв захистив дисертацію Про з'єднання спирту з водою

1958 – Експлорер-1 став першим супутником Сполучених Штатів на навколоземній орбіті

1961 – США провела запуск космічної ракети з шимпанзе Хем на борту

1968 – проголошено незалежність Республіки Науру, крихітної держави в південній частині Тихого океану

1999 – вийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill

2003 – легалізація гомосексуальних шлюбів у Бельгії

ХТО НАРОДИВСЯ 31 СІЧНЯ

36 до н. е. – Антонія Молодша, мати Германіка і Клавдія

1911 – Ванга (справжнє ім'я Вангелія Пандева-Гуштерова), болгарська народна цілителька, ясновидиця

1938 – Беатрікс, королева Нідерландів з 30 квітня 1980 року

1977 – Керрі Вашингтон, американська актриса

1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак

1982 – Олена Папарізу, грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сережки у місяця – до морозу і хуртовині.

Завірюха і заметіль в цей день – до пізньої весни.

Відлига на Афанасія – до непогожого літа і поганого врожаю картоплі.

Ворони зграями кружляють і чистий захід – до тривалого похолодання.

Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.

Коло біля місяця і сонця – до ще більших морозів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лихословити, лаятися та сваритися.

Ще не бажано їздити в ліс або на рибалку самотужки.

Також не варто викидати сміття після заходу сонця.

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