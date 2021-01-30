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31 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають Всесвітній день ювеліра, а віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 31 січня віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. Він був одним з грецьких отців церкви, що належав до Олександрійської школи патристики. Афанасій був архієпископом Олександрійським і наступником єпископа Олександра. Він відомий як найбільш затятий противник аріанства.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1714 – Петро I засновує в Петербурзі Кунсткамеру, найстаріший музей Росії
- 1865 – Дмитро Менделєєв захистив дисертацію Про з'єднання спирту з водою
- 1958 – Експлорер-1 став першим супутником Сполучених Штатів на навколоземній орбіті
- 1961 – США провела запуск космічної ракети з шимпанзе Хем на борту
- 1968 – проголошено незалежність Республіки Науру, крихітної держави в південній частині Тихого океану
- 1999 – вийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill
- 2003 – легалізація гомосексуальних шлюбів у Бельгії
ХТО НАРОДИВСЯ 31 СІЧНЯ
- 36 до н. е. – Антонія Молодша, мати Германіка і Клавдія
- 1911 – Ванга (справжнє ім'я Вангелія Пандева-Гуштерова), болгарська народна цілителька, ясновидиця
- 1938 – Беатрікс, королева Нідерландів з 30 квітня 1980 року
- 1977 – Керрі Вашингтон, американська актриса
- 1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак
- 1982 – Олена Папарізу, грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сережки у місяця – до морозу і хуртовині.
- Завірюха і заметіль в цей день – до пізньої весни.
- Відлига на Афанасія – до непогожого літа і поганого врожаю картоплі.
- Ворони зграями кружляють і чистий захід – до тривалого похолодання.
- Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.
- Коло біля місяця і сонця – до ще більших морозів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна лихословити, лаятися та сваритися.
- Ще не бажано їздити в ліс або на рибалку самотужки.
- Також не варто викидати сміття після заходу сонця.
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