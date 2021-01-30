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31 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 січня – неділя - фото 1
31 січня – неділя

Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають Всесвітній день ювеліра, а віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 31 січня віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. Він був одним з грецьких отців церкви, що належав до Олександрійської школи патристики. Афанасій був архієпископом Олександрійським і наступником єпископа Олександра. Він відомий як найбільш затятий противник аріанства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 31 січня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Михайло, Павло, Олена, Ксенія, Марія, Максим, Марк, Оксана, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1714 – Петро I засновує в Петербурзі Кунсткамеру, найстаріший музей Росії
  • 1865 – Дмитро Менделєєв захистив дисертацію Про з'єднання спирту з водою
  • 1958 – Експлорер-1 став першим супутником Сполучених Штатів на навколоземній орбіті
  • 1961 – США провела запуск космічної ракети з шимпанзе Хем на борту
  • 1968 – проголошено незалежність Республіки Науру, крихітної держави в південній частині Тихого океану
  • 1999 – вийшла перша частина культової серії ігор Silent Hill
  • 2003 – легалізація гомосексуальних шлюбів у Бельгії
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ХТО НАРОДИВСЯ 31 СІЧНЯ

  • 36 до н. е. – Антонія Молодша, мати Германіка і Клавдія
  • 1911 – Ванга (справжнє ім'я Вангелія Пандева-Гуштерова), болгарська народна цілителька, ясновидиця
  • 1938 – Беатрікс, королева Нідерландів з 30 квітня 1980 року
  • 1977 – Керрі Вашингтон, американська актриса
  • 1981 – Джастін Тімберлейк, американський співак
  • 1982 – Олена Папарізу, грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сережки у місяця – до морозу і хуртовині.
  • Завірюха і заметіль в цей день – до пізньої весни.
  • Відлига на Афанасія – до непогожого літа і поганого врожаю картоплі.
  • Ворони зграями кружляють і чистий захід – до тривалого похолодання.
  • Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.
  • Коло біля місяця і сонця – до ще більших морозів.
31 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445504

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна лихословити, лаятися та сваритися.
  • Ще не бажано їздити в ліс або на рибалку самотужки.
  • Також не варто викидати сміття після заходу сонця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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