31 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 серпня, у світі святкують День блогу, а віряни відзначають День вшанування ікони Божої Матері "Всецариця". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають День вшанування ікони Божої Матері "Всецариця". Ця ікона є на Святій Горі Афон в Греції в соборному храмі Ватопедської обителі, зліва від царських воріт.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День блогу.

1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

1907 — створено Антанту.

1919 — у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР.

1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad''.

1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.

1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.

2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.

Київський політехнічний інститут

ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ

1811 — Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник.

1821 — Герман фон Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог та психолог.

1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ.

1903 — Володимир Янкелевич, французький філософ і музикознавець.

1916 — Роберт Генбері Браун, англо-австралійський радіоастроном

1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.

Андрій Медведєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай в наступному році.

Коней потрібно обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.

У цей день висмикували полин і дивилися, яким був її корінь. Якщо коріння товсті, то можна очікувати хорошого врожаю на наступний рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати на конях в цей день. Навпаки, коней необхідно обов'язково добре нагодувати.

Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.

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