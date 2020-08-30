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31 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 серпня, у світі святкують День блогу, а віряни відзначають День вшанування ікони Божої Матері "Всецариця". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають День вшанування ікони Божої Матері "Всецариця". Ця ікона є на Святій Горі Афон в Греції в соборному храмі Ватопедської обителі, зліва від царських воріт.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День блогу.
- 1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
- 1907 — створено Антанту.
- 1919 — у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР.
- 1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad''.
- 1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.
- 1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.
- 2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ
- 1811 — Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник.
- 1821 — Герман фон Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог та психолог.
- 1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ.
- 1903 — Володимир Янкелевич, французький філософ і музикознавець.
- 1916 — Роберт Генбері Браун, англо-австралійський радіоастроном
- 1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай в наступному році.
- Коней потрібно обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.
- Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.
- У цей день висмикували полин і дивилися, яким був її корінь. Якщо коріння товсті, то можна очікувати хорошого врожаю на наступний рік.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на конях в цей день. Навпаки, коней необхідно обов'язково добре нагодувати.
- Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.
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