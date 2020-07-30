31 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 липня, у народному календарі – Омеляна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 липня в народному календарі - Омеляна. Дні стають коротшими, повільно наближається осінь. В цей час закінчувалася жнива і люди колективно освячували свої серпи, щоб знаряддя праці послужили їм і на наступний рік. На Омеляна активно тривала заготівля різних солінь і варення, адже зима була не за горами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день африканської жінки

1498 – іспанський мореплавець Христофор Колумб під час Третьої експедиції відкрив острів Тринідад.

1919 – була схвалена Веймарська конституція, згідно з якою Німеччина стала республікою.

1919 – білогвардійська Добровольча армія Денікіна займає Київ.

1924 – використання української мови заборонене поляками в державних установах Східної Галичини.

1937 – НКВС СРСР проводить масові репресії в Чечні: тисячі жителів заарештовані.

1944 – загинув французький письменник, поет і професійний льотчик Антуан де Сент-Екзюпері.

1956 – в СРСР починається будівництво знаменитих "хрущовок".

1961 – Ізраїль прийняв мільйонного іммігранта (безліч людей усіма правдами і неправдами втекли з СРСР).

1965 – Парламент Великобританії заборонив рекламу сигарет на телебаченні.

1994 – український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною: 6,14 м.

Сергій Бубка

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ

1914 – французький кіноактор і режисер Луї Де Фюнес

1915 – американський історик-марксист, політичний активіст і публіцист Герберт Аптекер.

1919 – італійський письменник Прімо Леві

1936 – радянський і російський письменник Анатолій Тоболяк

1944 – американський економіст і лауреат Нобелівської премії Роберт Мертон (в один час звинувачувався в ухиленні від сплати податків)

1945 – радянський і український естрадний композитор, віртуоз гри на акордеоні Ян Табачник.

1962 – відомий голлівудський актор Веслі Снайпс

1964 – німецька співачка в стилі поп і диско C.C.Catch

1965 – найпопулярніша письменниця сьогодні Джоан Кетлін Роулінг (автор книг про Гаррі Поттера)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Спека на Омеляна – в грудні будуть сильні морози.

Шишки тільки на верхівках дерева – морози будуть не раніше січня.

Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна підмітати у хаті підлогу

Не варто виходити на вулицю після заходу сонця

Не рекомендують також влаштовувати грандіозне прибирання

Читайте також: День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця