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31 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 липня – п'ятниця

Сьогодні, 31 липня, у народному календарі – Омеляна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 липня в народному календарі - Омеляна. Дні стають коротшими, повільно наближається осінь. В цей час закінчувалася жнива і люди колективно освячували свої серпи, щоб знаряддя праці послужили їм і на наступний рік. На Омеляна активно тривала заготівля різних солінь і варення, адже зима була не за горами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день африканської жінки
  • 1498 – іспанський мореплавець Христофор Колумб під час Третьої експедиції відкрив острів Тринідад.
  • 1919 – була схвалена Веймарська конституція, згідно з якою Німеччина стала республікою.
  • 1919 – білогвардійська Добровольча армія Денікіна займає Київ.
  • 1924 – використання української мови заборонене поляками в державних установах Східної Галичини.
  • 1937 – НКВС СРСР проводить масові репресії в Чечні: тисячі жителів заарештовані.
  • 1944 – загинув французький письменник, поет і професійний льотчик Антуан де Сент-Екзюпері.
  • 1956 – в СРСР починається будівництво знаменитих "хрущовок".
  • 1961 – Ізраїль прийняв мільйонного іммігранта (безліч людей усіма правдами і неправдами втекли з СРСР).
  • 1965 – Парламент Великобританії заборонив рекламу сигарет на телебаченні.
  • 1994 – український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною: 6,14 м.
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Сергій Бубка

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ

  • 1914 – французький кіноактор і режисер Луї Де Фюнес
  • 1915 – американський історик-марксист, політичний активіст і публіцист Герберт Аптекер.
  • 1919 – італійський письменник Прімо Леві
  • 1936 – радянський і російський письменник Анатолій Тоболяк
  • 1944 – американський економіст і лауреат Нобелівської премії Роберт Мертон (в один час звинувачувався в ухиленні від сплати податків)
  • 1945 – радянський і український естрадний композитор, віртуоз гри на акордеоні Ян Табачник.
  • 1962 – відомий голлівудський актор Веслі Снайпс
  • 1964 – німецька співачка в стилі поп і диско C.C.Catch
  • 1965 – найпопулярніша письменниця сьогодні Джоан Кетлін Роулінг (автор книг про Гаррі Поттера)

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Спека на Омеляна – в грудні будуть сильні морози.
  • Шишки тільки на верхівках дерева – морози будуть не раніше січня.
  • Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.
31 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413032

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна підмітати у хаті підлогу
  • Не варто виходити на вулицю після заходу сонця
  • Не рекомендують також влаштовувати грандіозне прибирання

Читайте також: День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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