31 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 липня, у світі відзначають День рейнджера та День африканської жінки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 липня церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, який відомий своїми чудами та подвигами. А в народі останній день липня вважався Омеляновим днем. Колись у цей час робили банні дні, готуючи віники з польових трав та соломи. Також починали робити соління та варення на зиму.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ігнатій, Гнат, Любомир, Ємельян та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День африканської жінки

Всесвітній день рейнджера

781 — вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії.

1498 — експедиція X. Колумба відкриває острів Тринідад.

1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету

1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.

1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

1925 — "Червона п'ятниця" (перемога страйкуючих британських шахтарів).

1938 — почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.

1954 — ухвалено рішення уряду СРСР про створення на архіпелазі Нова Земля Північного випробувального полігону ядерної зброї.

1971 — Вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975— У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.

1991 — СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ;

1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

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ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ

1598 — Алессандро Альґарді, італійський скульптор, один з талановитіших представників бароко.

1901 — Жан Дюбюффе, французький художник і скульптор.

1914 — Луї де Фюнес, французький кіноактор.

1937 — Едіта П'єха, радянська естрадна співачка

1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна

1955 — Микола Федоренко, український футболіст.

1962 — Веслі Снайпс, американський кіноактор.

1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька поп-співачка.

1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера.

Happy New Year, everybody! Thrilled to announce that my resolution to breed a super race of gigantic West Highland terriers is already bearing fruit. The robotic mega-arm required to tickle them will be sold separately. pic.twitter.com/9wx4LbW6gf — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 7, 2019

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо туманів побільшало, то буде чимало грибів

Якщо у цей день тепла та суха погода, то врожай буде хорошим

Якщо дощить, то осінь прийде завчасно

Якщо вночі і ввечері чути гучно комах та птахів, то попереду дощові дні

Якщо листя на кронах дерев активно жовтіє, то скоро прийде похолодання

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна багато часу приділяти важкій фізичній роботі

Не можна гучно кричати та взагалі ображати когось чи думати погані про оточення

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

Не можна працювати в саду

Не можна вранці ходити набурмосеним

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