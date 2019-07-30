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Тести Подорожі

31 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 липня – середа

Сьогодні, 31 липня, у світі відзначають День рейнджера та День африканської жінки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 липня церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, який відомий своїми чудами та подвигами. А в народі останній день липня вважався Омеляновим днем. Колись у цей час робили банні дні, готуючи віники з польових трав та соломи. Також починали робити соління та варення на зиму.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ігнатій, Гнат, Любомир, Ємельян та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День африканської жінки
  • Всесвітній день рейнджера
  • 781 — вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії.
  • 1498 — експедиція X. Колумба відкриває острів Тринідад.
  • 1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету
  • 1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.
  • 1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
  • 1925 — "Червона п'ятниця" (перемога страйкуючих британських шахтарів).
  • 1938 — почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.
  • 1954 — ухвалено рішення уряду СРСР про створення на архіпелазі Нова Земля Північного випробувального полігону ядерної зброї.
  • 1971 — Вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;
  • 1975— У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.
  • 1991 — СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ;
  • 1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.
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ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ

  • 1598 — Алессандро Альґарді, італійський скульптор, один з талановитіших представників бароко.
  • 1901 — Жан Дюбюффе, французький художник і скульптор.
  • 1914 — Луї де Фюнес, французький кіноактор.
  • 1937 — Едіта П'єха, радянська естрадна співачка
  • 1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна
  • 1955 — Микола Федоренко, український футболіст.
  • 1962 — Веслі Снайпс, американський кіноактор.
  • 1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька поп-співачка.
  • 1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо туманів побільшало, то буде чимало грибів
  • Якщо у цей день тепла та суха погода, то врожай буде хорошим
  • Якщо дощить, то осінь прийде завчасно
  • Якщо вночі і ввечері чути гучно комах та птахів, то попереду дощові дні
  • Якщо листя на кронах дерев активно жовтіє, то скоро прийде похолодання
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна багато часу приділяти важкій фізичній роботі
  • Не можна гучно кричати та взагалі ображати когось чи думати погані про оточення
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
  • Не можна працювати в саду
  • Не можна вранці ходити набурмосеним

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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