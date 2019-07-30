На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
31 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 23
Сьогодні, 31 липня, у світі відзначають День рейнджера та День африканської жінки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
31 липня церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Багатостраждального, який відомий своїми чудами та подвигами. А в народі останній день липня вважався Омеляновим днем. Колись у цей час робили банні дні, готуючи віники з польових трав та соломи. Також починали робити соління та варення на зиму.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ігнатій, Гнат, Любомир, Ємельян та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День африканської жінки
- Всесвітній день рейнджера
- 781 — вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії.
- 1498 — експедиція X. Колумба відкриває острів Тринідад.
- 1837 — закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету
- 1919 — у Німеччині ухвалено Веймарську конституцію. Німеччина стала республікою.
- 1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
- 1925 — "Червона п'ятниця" (перемога страйкуючих британських шахтарів).
- 1938 — почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.
- 1954 — ухвалено рішення уряду СРСР про створення на архіпелазі Нова Земля Північного випробувального полігону ядерної зброї.
- 1971 — Вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;
- 1975— У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.
- 1991 — СРСР і США підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ;
- 1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ
- 1598 — Алессандро Альґарді, італійський скульптор, один з талановитіших представників бароко.
- 1901 — Жан Дюбюффе, французький художник і скульптор.
- 1914 — Луї де Фюнес, французький кіноактор.
- 1937 — Едіта П'єха, радянська естрадна співачка
- 1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна
- 1955 — Микола Федоренко, український футболіст.
- 1962 — Веслі Снайпс, американський кіноактор.
- 1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька поп-співачка.
- 1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо туманів побільшало, то буде чимало грибів
- Якщо у цей день тепла та суха погода, то врожай буде хорошим
- Якщо дощить, то осінь прийде завчасно
- Якщо вночі і ввечері чути гучно комах та птахів, то попереду дощові дні
- Якщо листя на кронах дерев активно жовтіє, то скоро прийде похолодання
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна багато часу приділяти важкій фізичній роботі
- Не можна гучно кричати та взагалі ображати когось чи думати погані про оточення
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
- Не можна працювати в саду
- Не можна вранці ходити набурмосеним
Читайте також: Магнітні бурі у липні 2019: календар небезпечних дат
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
21:50Цей літній продукт може врятувати від депресії
-
21:43Ці професії негативно впливають на роботу мозку
-
21:22Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль
-
21:14Ці популярні продукти можуть зіпсувати вам настрій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0031 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Американська історія жахів: вийшли нові промовідео серіалу
-
20:43Щоб почуватися відмінно: названо найкращі пози для сну
-
20:21Хрусткий яблучний штрудель з листкового тіста
-
20:13Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu
-
19:57Лікарі назвали продукти, на яких не слід економити
-
19:40Настя Каменських у стильному образі вирушила у відпустку
-
19:35Наомі Кемпбелл опублікувала архівне голе фото (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
19:25З якими чоловіками протипоказано зустрічатися жінкам різних знаків Зодіаку
-
19:07Науковці встановили справжній вік Місяця
-
18:56Учені придумали контактні лінзи, які наближають зображення
-
18:50Спокусниця Хайді Клум показала відверті фото у бікіні
-
18:40Найпотужніший клей втримав у повітрі величезну вантажівку: відео
-
18:25У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги
-
18:15Гороскоп на 31 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Умілець запустив Apple CarPlay на Android-планшеті: відео
-
17:57Юна екоактивістка перетне Атлантику на електричній яхті
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
17:21Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
-
16:30Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
07:14Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає
- 29 липня
-
22:10Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом