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31 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 грудня – вівторок

Сьогодні, 31 грудня, віряни вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського, а у світі відзначають Новий рік. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського. Він був народжений на території Малої Азії в родині християн. Потяг до суворого чернечого життя він відчув з юних років, тож в молодості прийняв чернечий постриг.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Тадей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1695 – у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).
  • 1807 – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Ческе Будейовице до Лінца).
  • 1808 – французький вчений Жозеф-Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
  • 1857 – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
  • 1869 – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміру виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
  • 1899 – початок ефемеридного часу (року).
  • 1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонг Акр) у Нью-Йорку.
  • 1938 – в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
  • 1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
  • 1989 – у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").
  • 1990 – у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
  • 1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків – Чехо-Словаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.
  • 1999 – Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації; виконувачем обов'язків президента призначений Володимир Путін.
  • 2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі – 509 м.
  • 2009 – у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
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ХТО НАРОДИВСЯ 31 ГРУДНЯ

  • 1378 – Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III.
  • 1747 – Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою "Ленора".
  • 1805 – Марі д'Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецьеого композитора Ріхарда Вагнера.
  • 1842 – Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.
  • 1858 – Вінцас Кудирка, автор литовського національного гімну.
  • 1869 – Анрі Матісс, французький художник.
  • 1880 – Джордж Маршалл, американський генерал, голова об'єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США. Він розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи ("план Маршалла").
  • 1892 – Михайль Семенко, поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму).
  • 1937 – Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій "Оскар" і BAFTA.
  • 1948 – Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій "Ґреммі".
  • 1965 – Ґун Лі, китайська акторка.
  • 1965 – Павлік Віктор Франкович, український співак.
  • 1984 – Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.
  • 1987 – Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
  • 1990 – Патрік Чан, канадський фігурист, чемпіон світу.
  • 1991 – Бояна Йовановські, сербська тенісистка.
  • 1995 – Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода 31 грудня, таким буде і липень.
  • Якщо людина народилася 31 грудня, то вона буде дуже щасливою. Як талісман їй варто носити топаз або бірюзу.
  • Поле взимку стоїть без снігу – в коморі припасів не буде.
  • Східний або південно-західний вітер 31 грудня принесе потепління.
  • Сніг не скрипить під ногами – чекай відлиги.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 31 грудня не можна бити посуд, адже це призведе до сварок з родичами.
  • Не можна лаятися за святковим столом – трапиться біда.
  • Не залишайте новорічний стіл порожнім. Це може призвести до бідності та голоду.
  • Не викидати залишки їжі з новорічного столу. Так ви виженете свою удачу.
  • Забороняється відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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