На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
31 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 34
Сьогодні, 31 грудня, віряни вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського, а у світі відзначають Новий рік. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського. Він був народжений на території Малої Азії в родині християн. Потяг до суворого чернечого життя він відчув з юних років, тож в молодості прийняв чернечий постриг.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Тадей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1695 – у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).
- 1807 – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Ческе Будейовице до Лінца).
- 1808 – французький вчений Жозеф-Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
- 1857 – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
- 1869 – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміру виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
- 1899 – початок ефемеридного часу (року).
- 1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонг Акр) у Нью-Йорку.
- 1938 – в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
- 1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
- 1989 – у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").
- 1990 – у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
- 1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків – Чехо-Словаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.
- 1999 – Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації; виконувачем обов'язків президента призначений Володимир Путін.
- 2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі – 509 м.
- 2009 – у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ГРУДНЯ
- 1378 – Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III.
- 1747 – Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою "Ленора".
- 1805 – Марі д'Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецьеого композитора Ріхарда Вагнера.
- 1842 – Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.
- 1858 – Вінцас Кудирка, автор литовського національного гімну.
- 1869 – Анрі Матісс, французький художник.
- 1880 – Джордж Маршалл, американський генерал, голова об'єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США. Він розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи ("план Маршалла").
- 1892 – Михайль Семенко, поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму).
- 1937 – Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій "Оскар" і BAFTA.
- 1948 – Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій "Ґреммі".
- 1965 – Ґун Лі, китайська акторка.
- 1965 – Павлік Віктор Франкович, український співак.
- 1984 – Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.
- 1987 – Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
- 1990 – Патрік Чан, канадський фігурист, чемпіон світу.
- 1991 – Бояна Йовановські, сербська тенісистка.
- 1995 – Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода 31 грудня, таким буде і липень.
- Якщо людина народилася 31 грудня, то вона буде дуже щасливою. Як талісман їй варто носити топаз або бірюзу.
- Поле взимку стоїть без снігу – в коморі припасів не буде.
- Східний або південно-західний вітер 31 грудня принесе потепління.
- Сніг не скрипить під ногами – чекай відлиги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 31 грудня не можна бити посуд, адже це призведе до сварок з родичами.
- Не можна лаятися за святковим столом – трапиться біда.
- Не залишайте новорічний стіл порожнім. Це може призвести до бідності та голоду.
- Не викидати залишки їжі з новорічного столу. Так ви виженете свою удачу.
- Забороняється відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.
Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
21:53Названо найкращих моделей 2019 року
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
20:57Американка встановила рекорд, відвідавши всі країни світу
-
20:24Лікарі розповіли, як правильно вибирати зимове взуття
-
20:0031 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:48Прогулювати школу не варто: батько Грети Тунберг дав відверте інтерв'ю
-
19:33Психологи виявили нову ознаку некомпетентності людини
-
19:10Привітання з Новим роком 2020 у віршах: оригінальні віршовані побажання
-
18:52Барак Обама рекомендує: фільми та серіали, які варті вашої уваги
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
18:14Утричі дешевше: китайці випустили свою версію Tesla Model S
-
18:00Гороскоп на 31 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:24Дівчата-хмарочоси: Леся Нікітюк і Педан зняли кумедний кліп про високих краль
-
17:05Гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що вас чекає у високосному році
-
16:52Вона їх збільшила: Емілі Ратажковскі звинуватили у використанні фотошопу
-
16:30Дружина Усика спокусила мережу еротичною сукнею
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
16:13Tesla Cybertruck та інші винаходи Ілона Маска зняли у кліпі відомого репера
-
15:50Ці продукти здатні підвищити енергійність утричі
-
15:32Гарна новина під ялинку: Райан Рейнольдс розповів, що Дедпул 3 таки вийде
-
15:12У PlayStation 5 помітили інноваційний геймпад
-
14:56Mitsubishi відмовиться від автомобілів з дизельними двигунами
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
12:00ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
-
10:43Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP
-
08:13Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
- 29 грудня
-
20:48Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
-
18:50Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:17Тест: Яка ти святкова страва
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:24Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року
-
10:29Найкраща поп-музика грудня: плейлист нових хітів місяця
-
08:31Напій, що збадьорить зранку і принесе вам щастя
- 28 грудня
-
23:17Переможниця Х-фактор 10 – Еліна Іващенко: біографія і відео найкращих виступів
-
21:27Груди Каменських і попа Кароль: найпопулярніші фото українських зірок в Instagram
-
20:17ТОП-10 музичних альбомів 2019 року за версією People
-
17:05Курс долара 2020 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році
-
15:08Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
09:31Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер
-
08:14Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
- 27 грудня
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги