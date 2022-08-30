31 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 серпня, у світі відзначають День блогера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 серпня, вшановують пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра, які постраждали в II столітті в Іллірії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Флор і Лавр; Кінське свято Досівки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День блогера

1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

1907 — створено Антанту.

1919 — у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР.

1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad''.

1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.

1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.

2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ

1811 — Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник.

1821 — Герман фон Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог та психолог.

1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ.

1903 — Володимир Янкелевич, французький філософ і музикознавець.

1916 — Роберт Генбері Браун, англо-австралійський радіоастроном

1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Повітря прозоре і свіже – погода скоро зіпсується.

Якщо день спекотний, а сонце за хмарами сховалося, то буде дощ.

Якщо кінь фиркає і часто ногами перебирає, то погода скоро зіпсується.

Хмари низько пливуть – до негоди.

Багряно-червона зоря – до вітру та дощу.

Щоб захистити житло від нечистої сили в цей день у дворі палили багаття з сухого полину.

Щоб перевірити, чи є уроки на комусь з мешканців будинку, вранці з полину плели вінок, і кріпили його над вхідними дверима. Якщо до вечора вінок впаде, то на господарів будинку наведені уроки.

Дивились коріння у полину: якщо воно товсте, то наступний рік буде врожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В цей день на конях працювати не можна, щоб падежу не було.

Коней необхідно обов'язково добре нагодувати, а от морити голодом худобу категорично заборонено.

Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.

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