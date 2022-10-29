30 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 жовтня, у світі відзначають День автомобіліста, а також відбудеться перехід на зимовий час. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 жовтня, вшановують пам'ять пророка Осії та преподобного мученика Андрія Критського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 30 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Анатолій, Андрій, Сергій, Олександр, Леонтій (Левко), Кузьма, Юліан, Антон.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День автомобіліста

Перехід на зимовий час

1653 — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким

1888 — Лауд Джон запатентував кулькову ручку

1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні

1941 — розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював

1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН

1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби

1987 — у Києві дебютував український рок-гурт "Воплі Відоплясова" ("ВВ")

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЖОВТНЯ

1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор.

1882 — Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів», жертва сталінського терору.

1885 — Езра Паунд, американський поет-модерніст.

1887 — Ґеорґ Гайм, німецький поет і прозаїк.

1899 — Мандельштам Надія Яківна, письменниця-мемуарист, дружина Осипа Мандельштама. З двох років жила в Києві, вчилася живопису в майстерні Олександри Екстер.

1911 — Григорій Крук, український скульптор і графік, працював у Німеччині.

1930 — Річард Гарріс, ірландський актор ("Гладіатор", "Гаррі Поттер").

1937 — Клод Лелуш, французький режисер, сценарист, актор.

1944 — Скотт Маккензі, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".

1949 — Олег Лишега, український поет, драматург і перекладач.

1960 — Дієго Марадона, аргентинський футболіст.

1979 — Накама Юкіе, японська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зозуля сіла на сухе дерево і почала кукувати — бути морозам.

Якщо у цей день домашні тварини міцно сплять, то незабаром настане тепло.

Прийшов Осій — знімай колеса з осей.

На Осію – колесо з віссю до весни прощається.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день ходити до лазні.

Нові справи починати сьогодні не варто.

30 жовтня категорично заборонено брати гроші у борг.

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