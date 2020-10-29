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Холостячка Хелловін

30 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 жовтня – п'ятниця

Сьогодні, 30 жовтня, віряни вшановують день Осії Колесника. В Україні відзначають День працівників підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

30 жовтня за народним календарем – Осії Колесника. Зазвичай в цей день селяни ставили вози в сараї і діставали сани, готуючись до приходу зими. Залишаючи вози на зиму, з них обов'язково знімали колеса і ретельно перевіряли, щоб ті були цілими і неушкодженими. Вважалося, що на Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 30 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1905 – російський імператор Микола II під тиском революційно налаштованих мас народу дає добро на "Маніфест 17 жовтня"
  • 1918 – на Близькому Сході закінчується Перша світова війна
  • 1938 – відбулася трансляція радіоверсії фантастичного роману Герберта Веллса "Війна світів"
  • 1941 – в ході Другої світової війни США надають допомогу Радянському Союзу: Франклін Делано Рузвельт розпорядився виділити 1 мільярд доларів
  • 1961 – на полігоні на острові Нова Земля СРСР справив вибух найпотужнішої бомби у світовій історії: була підірвана 58-мегатонн воднева бомба
  • 1987 – в Києві дебютувала українська рок-фолк-гурт Воплі Відоплясова
  • 1990 – в пам'ять жертвам політичних репресій на Луб'янській площі в Москві встановлений Соловецький камінь
  • 1998 – національна трагедія в Швеції: в місті Гетеборг на молодіжній дискотеці під час пожежі загинули 63 підлітки
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ВВ

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЖОВТНЯ

  • 1577 – князь Дмитро Пожарський, державний і політичний діяч, в Смутні часи звільнив Москву від польсько-литовських окупантів
  • 1735 – найбільший політик в історії США, один з лідерів американської революції, другий президент, Адамс Джон
  • 1751 – ірландський письменник і політик-ліберал, громадський діяч Річард Брінслі Шерідан
  • 1762 – Андре Шеньє знаменитий французький поет, громадський діяч, закінчив життя на ешафоті
  • 1839 – живописець-пейзажист англійського походження, представник імпресіонізму Альфред Сіслей
  • 1885 – один з основоположників англомовної модерністської літератури Езра Паунд
  • 1908 – Дмитро Устинов радянський політичний і військовий діяч
  • 1959 – геніальний український офтальмолог, який зробив революцію в своїй галузі, Філатов Володимир Петрович
  • 1960 – Дієго Марадона, аргентинський футболіст, який грає на позиції атакуючого півзахисника і нападника, відрізняється хуліганською поведінкою поза футбольним полем
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Марадона

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зозуля кує 30 жовтня, до морозу
  • Грім в цей день віщує теплу зиму
  • Білка високо будує гніздо, зима буде теплою
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Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ходити в лазню
  • Не варто паритися
  • Не рекомендують братися за нові справи і проєкти

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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