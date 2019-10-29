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30 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Пророка Осії. Навіть у народному календарі цей день вважають Осії Колесника. Раніше саме з 30 жовтня залишали вози та діставали сани, адже невдовзі мала прийти справжня зима.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 30 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Кузьма та Антон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1653 — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким.
- 1888 — Лауд Джон вперше у світі запатентував кулькову ручку.
- 1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні.
- 1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН.
- 1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.
- 1987 — у Києві дебютував український рок-гурт "Воплі Відоплясова"
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЖОВТНЯ
- 1735 — Джон Адамс, другий президент США.
- 1751 — Річард Брінслі Шерідан, видатний англійський письменник, драматург, політик.
- 1825 — Дмитро Безперчий, український художник і педагог.
- 1839 — Альфред Сіслей, відомий французький художник-пейзажист, один з засновників імпресіонізму.
- 1855 — Петро Гнідич, прозаїк, драматург, перекладач, театральний діяч; походив з козацького роду Гнідичів, внучатий племінник письменника Миколи Гнідича.
- 1861 — Антуан Бурдель, французький скульптор на зламі 19-20 століть, учень Огюста Родена.
- 1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор.
- 1911 — Григорій Крук, український скульптор і графік, працював у Німеччині.
- 1930 — Річард Гарріс, ірландський актор (Гладіатор, Гаррі Поттер).
- 1937 — Клод Лелуш, французький режисер, сценарист, актор.
- 1944 — Скотт Маккензі, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".
- 1960 — Дієго Марадона, аргентинський футболіст.
- 1979 — Накама Юкіе, японська акторка.
- 1987 — Ешлі Грем, відома американська модель plus-size
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози
- Якщо гримить, то зима буде теплою
- Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним
- Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління
- Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує
- Не можна лаятися та сваритись з оточенням
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
- Не можна займатись городом та важкою фізичною працею
- Не можна ходити босим по росі
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