30 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Пророка Осії. Навіть у народному календарі цей день вважають Осії Колесника. Раніше саме з 30 жовтня залишали вози та діставали сани, адже невдовзі мала прийти справжня зима.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 30 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Олександр, Кузьма та Антон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1653 — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким.

1888 — Лауд Джон вперше у світі запатентував кулькову ручку.

1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні.

1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН.

1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.

1987 — у Києві дебютував український рок-гурт "Воплі Відоплясова"

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЖОВТНЯ

1735 — Джон Адамс, другий президент США.

1751 — Річард Брінслі Шерідан, видатний англійський письменник, драматург, політик.

1825 — Дмитро Безперчий, український художник і педагог.

1839 — Альфред Сіслей, відомий французький художник-пейзажист, один з засновників імпресіонізму.

1855 — Петро Гнідич, прозаїк, драматург, перекладач, театральний діяч; походив з козацького роду Гнідичів, внучатий племінник письменника Миколи Гнідича.

1861 — Антуан Бурдель, французький скульптор на зламі 19-20 століть, учень Огюста Родена.

1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор.

1911 — Григорій Крук, український скульптор і графік, працював у Німеччині.

1930 — Річард Гарріс, ірландський актор (Гладіатор, Гаррі Поттер).

1937 — Клод Лелуш, французький режисер, сценарист, актор.

1944 — Скотт Маккензі, американський виконавець, автор гімну 60-х "San Francisco".

1960 — Дієго Марадона, аргентинський футболіст.

1979 — Накама Юкіе, японська акторка.

1987 — Ешлі Грем, відома американська модель plus-size

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чути кування зозулі у цей день, то варто очікувати на серйозні морози

Якщо гримить, то зима буде теплою

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним

Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління

Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує

Не можна лаятися та сваритись з оточенням

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

Не можна займатись городом та важкою фізичною працею

Не можна ходити босим по росі

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