30 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 вересня, відзначають День бібліотекарів і Міжнародний день Інтернету, а віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 30 вересня вшановують пам’ять Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 30 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віри, Надії, Любові та Софії. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День усиновлених дітей в Україні

Міжнародний день Інтернету

Всеукраїнський день бібліотек / День бібліотекарів

Міжнародний день перекладача

День усиновлення

1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вперше у Європі друкована книга — Біблія.

1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, яка обмежувала козацькі права, зобов'язувала нести сторожову службу та жити лише E Запоріжжі

1791 — у Відні пройшла прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта"

1876 — Журнал "Київська старовина" вперше опублікував біографію Григорія Сковороди

1895 — Мадагаскар став протекторатом Французької республіки

1920 — Армія УНР звільнила Жмеринку

1929 — Британська служба BBC уперше провела телетрансляцію.

1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами, який подолав 3 км за 75 секунд польоту.

1944 — Засновано агентство Франс Пресс (АФП) — одне з найвідоміших інформаційних агентств світу.

1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі

1954 — Запущено перший атомний підводний човен "Наутілус", створений США.

1967 — вперше в космосі пройшла автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські "Космос-186" і "Космос-188"

1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet

1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!"

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні.

1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю, який тривав 46 років

2007 — в Україні пройшли дострокові парламентські вибори, після яких було виникла коаліція між фракціями БЮТ і НУНС

ХТО НАРОДИВСЯ 30 вересня

1841 — Михайло Драгоманов, знаменитий український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст та філософ.

1859 — Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, та симпатик українського національного відродження.

1871 — Григорій Кузневич, український скульптор-монументаліст.

1893 — Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург.

1899 — Андрій Панів, український поет, журналіст, перекладач.

1905 — Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лауреат Нобелівської премії

1918 — Любомир Мацюк, український співак, диригент

1924 — Трумен Капоте, американський письменник (Сніданок у Тіффані, З холодним серцем)

1928 — Елі Візель, письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру, який створив чимало публікацій про Голокост.

1946 — Ден О'Бенон, американський сценарист і режисер (Дюна, Зоряні війни, Чужий)

1951 — Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.

1964 — Моніка Беллуччі, знаменита італійська акторка, модель.

1975 — Маріон Котіяр, французька акторка театру, телебачення та кіно, лауреат Оскара та BAFTA (Шпигуни-союзники, Початок, Життя у рожевому кольорі)

1981 — Сесілія Ахерн, ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають;

У цей день завжди холодна і дощова погода, що свідчить про ранню весну;

Якщо журавлі летять у вирій, то на Покрову буде мороз;

Якщо сонячна і тепла погода, то зима буде холодною;

Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна проводити весілля і заручними;

Жінкам не можна займатись хатніми справами;

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна ходити босоніж по росі.

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