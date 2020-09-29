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30 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 вересня, відзначають День бібліотекарів і Міжнародний день Інтернету, а віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 30 вересня вшановують пам’ять Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 30 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віри, Надії, Любові та Софії. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День усиновлених дітей в Україні
- Міжнародний день Інтернету
- Всеукраїнський день бібліотек / День бібліотекарів
- Міжнародний день перекладача
- День усиновлення
- 1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вперше у Європі друкована книга — Біблія.
- 1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, яка обмежувала козацькі права, зобов'язувала нести сторожову службу та жити лише E Запоріжжі
- 1791 — у Відні пройшла прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта"
- 1876 — Журнал "Київська старовина" вперше опублікував біографію Григорія Сковороди
- 1895 — Мадагаскар став протекторатом Французької республіки
- 1920 — Армія УНР звільнила Жмеринку
- 1929 — Британська служба BBC уперше провела телетрансляцію.
- 1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами, який подолав 3 км за 75 секунд польоту.
- 1944 — Засновано агентство Франс Пресс (АФП) — одне з найвідоміших інформаційних агентств світу.
- 1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі
- 1954 — Запущено перший атомний підводний човен "Наутілус", створений США.
- 1967 — вперше в космосі пройшла автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські "Космос-186" і "Космос-188"
- 1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet
- 1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!"
- 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні.
- 1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю, який тривав 46 років
- 2007 — в Україні пройшли дострокові парламентські вибори, після яких було виникла коаліція між фракціями БЮТ і НУНС
ХТО НАРОДИВСЯ 30 вересня
- 1841 — Михайло Драгоманов, знаменитий український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст та філософ.
- 1859 — Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, та симпатик українського національного відродження.
- 1871 — Григорій Кузневич, український скульптор-монументаліст.
- 1893 — Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург.
- 1899 — Андрій Панів, український поет, журналіст, перекладач.
- 1905 — Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лауреат Нобелівської премії
- 1918 — Любомир Мацюк, український співак, диригент
- 1924 — Трумен Капоте, американський письменник (Сніданок у Тіффані, З холодним серцем)
- 1928 — Елі Візель, письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру, який створив чимало публікацій про Голокост.
- 1946 — Ден О'Бенон, американський сценарист і режисер (Дюна, Зоряні війни, Чужий)
- 1951 — Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
- 1964 — Моніка Беллуччі, знаменита італійська акторка, модель.
- 1975 — Маріон Котіяр, французька акторка театру, телебачення та кіно, лауреат Оскара та BAFTA (Шпигуни-союзники, Початок, Життя у рожевому кольорі)
- 1981 — Сесілія Ахерн, ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають;
- У цей день завжди холодна і дощова погода, що свідчить про ранню весну;
- Якщо журавлі летять у вирій, то на Покрову буде мороз;
- Якщо сонячна і тепла погода, то зима буде холодною;
- Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна проводити весілля і заручними;
- Жінкам не можна займатись хатніми справами;
- Не можна сваритись, лаятись та кричати;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна зациклюватись на негативних думках;
- Не можна ходити босоніж по росі.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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