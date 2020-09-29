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30 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 вересня – середа

Сьогодні, 30 вересня, відзначають День бібліотекарів і Міжнародний день Інтернету, а віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 30 вересня вшановують пам’ять Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 30 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віри, Надії, Любові та Софії. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День усиновлених дітей в Україні
  • Міжнародний день Інтернету
  • Всеукраїнський день бібліотек / День бібліотекарів
  • Міжнародний день перекладача
  • День усиновлення
  • 1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вперше у Європі друкована книга — Біблія.
  • 1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, яка обмежувала козацькі права, зобов'язувала нести сторожову службу та жити лише E Запоріжжі
  • 1791 — у Відні пройшла прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта"
  • 1876 — Журнал "Київська старовина" вперше опублікував біографію Григорія Сковороди
  • 1895 — Мадагаскар став протекторатом Французької республіки
  • 1920 — Армія УНР звільнила Жмеринку
  • 1929 — Британська служба BBC уперше провела телетрансляцію.
  • 1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами, який подолав 3 км за 75 секунд польоту.
  • 1944 — Засновано агентство Франс Пресс (АФП) — одне з найвідоміших інформаційних агентств світу.
  • 1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі
  • 1954 — Запущено перший атомний підводний човен "Наутілус", створений США.
  • 1967 — вперше в космосі пройшла автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські "Космос-186" і "Космос-188"
  • 1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet
  • 1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!"
  • 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні.
  • 1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю, який тривав 46 років
  • 2007 — в Україні пройшли дострокові парламентські вибори, після яких було виникла коаліція між фракціями БЮТ і НУНС
30 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 427931

ХТО НАРОДИВСЯ 30 вересня

  • 1841 — Михайло Драгоманов, знаменитий український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст та філософ.
  • 1859 — Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, та симпатик українського національного відродження.
  • 1871 — Григорій Кузневич, український скульптор-монументаліст.
  • 1893 — Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург.
  • 1899 — Андрій Панів, український поет, журналіст, перекладач.
  • 1905 — Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лауреат Нобелівської премії
  • 1918 — Любомир Мацюк, український співак, диригент
  • 1924 — Трумен Капоте, американський письменник (Сніданок у Тіффані, З холодним серцем)
  • 1928 — Елі Візель, письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру, який створив чимало публікацій про Голокост.
  • 1946 — Ден О'Бенон, американський сценарист і режисер (Дюна, Зоряні війни, Чужий)
  • 1951 — Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
  • 1964 — Моніка Беллуччі, знаменита італійська акторка, модель.
  • 1975 — Маріон Котіяр, французька акторка театру, телебачення та кіно, лауреат Оскара та BAFTA (Шпигуни-союзники, Початок, Життя у рожевому кольорі)
  • 1981 — Сесілія Ахерн, ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають;
  • У цей день завжди холодна і дощова погода, що свідчить про ранню весну;
  • Якщо журавлі летять у вирій, то на Покрову буде мороз;
  • Якщо сонячна і тепла погода, то зима буде холодною;
  • Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна проводити весілля і заручними;
  • Жінкам не можна займатись хатніми справами;
  • Не можна сваритись, лаятись та кричати;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна зациклюватись на негативних думках;
  • Не можна ходити босоніж по росі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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