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30 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 травня – неділя

Сьогодні, 30 травня, у світі відзначають День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять преподобної Євдокії Дмитрівни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 30 травня віряни вшановують пам'ять преподобної Євдокії Дмитрівни, а також апостола від сімдесяти Андроніка і святої Іунію, родичів апостола Павла. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євдокія Свистунія, Андрон з дощем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 30 травня, іменини відзначають власники таких імен: Фелікс, Ян, Жанна, Фердинанд (Фернан, Фернандо), Анастас, Андронік, Андрій, Василь, Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

30 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1431 — в Руані спалено Жанну д'Арк.
  • 1871 — падіння Паризької комуни.
  • 1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр II підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури.
  • 1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з'єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни.
  • 1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем.
  • 1896 — трагедія на Ходинському полі, під час коронування останнього російського імператора — Миколи II.
  • 1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході.
  • 1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут).
  • 1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем.
  • 1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків.
  • 1980 — Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію.
  • 1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році).
  • 1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".
  • 2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.
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ХТО НАРОДИВСЯ 30 ТРАВНЯ

  • 1908 — Ганнес Альвен, шведський фізик і астроном, лауреат Нобелівської премії з фізики 1970 року.
  • 1909 — Бенні Гудмен, американський джазмен, кларнетист, прозваний "королем свінгу".
  • 1915 — Богдан Весоловський, український пісняр, композитор легкого жанру, акордеоніст.
  • 1920 — Борис Піаніда, український художник, мистецтвознавець і педагог.
  • 1934 — Олексій Леонов, льотчик-космонавт СРСР, першим у світі вийшов у відкритий космос.
  • 1937 — Олександр Дем'яненко, радянський кіноактор.
  • 1950 — Роман Попадюк, американський дипломат і викладач українського походження, 1-й в історії Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні.
  • 1957 — Оксана Білозір, співачка, Народна артистка України, ексміністр культури та туризму.
  • 1960 — Теодор Кучар, американський диригент, керівник Національного симфонічного оркестру України (1994–1999).
  • 1974 — Big L, американський репер.
  • 1981 — Ігор Абакумов, український і бельгійський велосипедист.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка Євдокія, таке і літо.
  • Молодий місяць в дощову Євдокію віщує мокре літо.
  • Якщо на Євдокію дме холодний вітер, то літо буде холодне.
  • Свині болото риють – до дощового літа.
  • Сон з 29 на 30 травня виповниться протягом місяця. Сновидіння, побачене вдень 30 травня, віще, але виповниться не скоро.
30 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 460948

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не заведено лінуватися.
  • Ще сьогодні заборонено вживати алкоголь.
  • Також на Євдокію не можна полювати на птахів і ловити їх.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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