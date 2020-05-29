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30 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 травня, відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України, а віряни святкують День святої Жанни д'Арк. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни відзначають День святої Жанни д'Арк – покровительки військових у Франції. У 1920 році офіційним указом папи Бенедикта XV Жанна д'Арк була зарахована до лику святих, хоча люди поклонялися їй протягом століть. А також святкують День святого Фердинанда Кастильського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 30 травня, іменини відзначають власники таких імен: Фелікс, Ян, Жанна, Фердинанд (Фернан, Фернандо), Анастас, Андронік, Андрій, Василь, Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.
- 1431 — в Руані спалено Жанну д'Арк.
- 1871 — падіння Паризької комуни.
- 1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури.
- 1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з'єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни.
- 1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем.
- 1896 — трагедія на Ходинському полі, під час коронування останнього російського імператора — Миколи ІІ.
- 1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході.
- 1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут).
- 1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем.
- 1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків.
- 1980 — Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію.
- 1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році).
- 1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".
- 2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ТРАВНЯ
- 1908 — Ганнес Альвен, шведський фізик і астроном, лауреат Нобелівської премії з фізики 1970 року.
- 1909 — Бенні Гудмен, американський джазмен, кларнетист, прозваний "королем свінгу".
- 1915 — Богдан Весоловський, український пісняр, композитор легкого жанру, акордеоніст.
- 1920 — Борис Піаніда, український художник, мистецтвознавець і педагог.
- 1934 — Олексій Леонов, льотчик-космонавт СРСР, першим у світі вийшов у відкритий космос.
- 1937 — Олександр Дем'яненко, радянський кіноактор.
- 1950 — Роман Попадюк, американський дипломат і викладач українського походження, 1-й в історії Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні.
- 1957 — Оксана Білозір, співачка, Народна артистка України, ексміністр культури і туризму.
- 1960 — Теодор Кучар, американський диригент, керівник Національного симфонічного оркестру України (1994–1999).
- 1974 — Big L, американський репер.
- 1981 — Ігор Абакумов, український і бельгійський велосипедист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Євдокію дощ – літо буде дощовим. Особливо вірною ця прикмета вважалася, якщо свято припадав на молодик.
- Якщо дме північний вітер – літо буде холодним, а рік – неврожайним.
- У цей день моляться, щоб цей рік обійшовся без посухи.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не заведено лінуватися.
- Заборонено вживати алкоголь.
- Також на Євдокію не можна полювати на птахів і ловити їх.
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