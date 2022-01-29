30 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 січня, у світі відзначають Всесвітній день допомоги хворим на проказу, а віряни вшановують пам'ять Антонія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 січня, вшановують пам'ять Антонія Великого. Він був ранньохристиянським подвижником і засновником відлюдницького монастиря. Народився він в коптської сім'ї багатих і благородних батьків, виховувався в християнській вірі, з ранніх років відрізнявся благочестям.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1901 – інтронізація Шептицького на Галицького митрополита.

1902 – Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії.

1911 – внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе.

1915 – атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни.

1918 – Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію.

1930 – здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери.

1931 – у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".

1932 – у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон".

1933 – канцлером Німеччини став Адольф Гітлер.

1934 – у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" вперше у світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи й всі три члени екіпажу загинули.

1941 – британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті.

1992 – у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).

1998 – створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД.

2004 – створено першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом.

2007 – вийшла в продаж операційна система Windows Vista.

2015 – пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 СІЧНЯ

1900 – Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження.

1904 – Алексенко Іван Никанорович, український радянський інженер-конструктор танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паротягобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24.

1904 – Антон Комар, фізик.

1912 – Барбара Такман, американський історик, письменник, журналіст, найбільше відома за книгою "Серпневі гармати".

1923 – Леонід Гайдай, радянський кінорежисер українського походження.

1925 – Дуглас Енгельбарт, один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп'ютерного маніпулятора – миші.

1930 – Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.

1937 – Ванесса Редґрейв, британська актриса, лауреат премії Оскар.

1951 – Філ Коллінз, англійський співак, актор.

1956 – Федір Шпиг, український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.

Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.

Сонце тільки опівдні з'явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.

Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.

У місяці роги круглі – до ясної та морозної погоди.

Ясний і тихий день – до морозу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено готувати та вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю. В іншому випадку можна заробити захворювання шлунково-кишкового тракту.

Щоб не підірвати здоров'я в цілому, не рекомендується сильно напружуватися: підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.

Не варто у цей день вишивати, шити, в'язати й взагалі торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.

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