На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
30 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 341
Сьогодні, 30 серпня, у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а віряни вшановують пам'ять святого Мирона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем 30 серпня християни східного обряду вшановують пам'ять святого Мирона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Павло, Мирон, Пимен, Кипріан, Стратон, Пилип, Маргарита, Роза, Баноний, Євтихіан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.
- Міжнародний день Каберне Совіньон.
- 1901 — Губерт Сесіл Бут запатентував порохотяг.
- 1919 — українські війська вибили червоноармійців з Житомира і звільнили місто.
- 1919 — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволила Київ.
- 1920 — у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем.
- 1940 — відбулося весілля британських акторів Лоуренса Олів'є й Вів'єн Лі.
- 1991 — Азербайджан проголосив свою незалежність.
- 1991 — в Українській РСР заборонена Комуністична партія.
- 1993 — на Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйоний відвідувач.
- 1999 — у ході референдуму переважна більшість населення Східного Тимору проголосувало за незалежність від Індонезії
- 2010 — сталася стрілянина в Братиславі.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 СЕРПНЯ
- 1920 — Леонід Шварцман, художник-мультиплікатор, режисер.
- 1922 — Павло Глазовий, український поет-гуморист і сатирик.
- 1926 — Микола Ляхович, український історик.
- 1930 — Воррен Баффет, американський інвестор.
- 1937 — Лариса Кадочнікова, українська акторка театру і кіно.
- 1939 — Джон Піл, легендарний британський радіо ді-джей (працював на радіо Бі-Бі-Сі).
- 1948 — Віктор Скумін, професор, громадський діяч, президент-засновник Міжнародного громадського Руху "До Здоров'я через Культуру".
- 1958 — Ганна Політковська (дівоче прізвище Мазепа), російська журналістка опозиційних поглядів українського походження, правозахисниця.
- 1963 — Пол Окенфолд, знаменитий британський ді-джей, занесений до Книги Рекордів Гіннесса як найуспішніший ді-джей світу.
- 1972 — Кемерон Діас, американська акторка, модель ("Маска", "Ангели Чарлі").
- 1982 — Енді Роддік, американський тенісист-професіонал, колишня перша ракетка світу 2003.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гарна погода в цей день обіцяє ранню весну.
- Якщо птахи вже полетіли на південь – скоро буде похолодання.
- Туман і роса вранці – до гарної погоди.
- Хмарний захід – найближчими днями буде негода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день одружуватися.
- Сьогодні заборонено виясняти стосунки подружжю.
- Нині не можна дивитися у дзеркало.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:21Як почати займатися спортом і не нашкодити організму
-
08:51В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30-31 серпня – ДСНС
-
08:15Як називають картоплю у різних регіонах України: колоритні словечка
- 29 серпня
-
20:52Як швидко нанести камуфляж на авто: ефективний лайфхак від працівників СТО
-
20:2030 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:47Чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина: відповідь медиків
-
19:11Меган Маркл постала на обкладинці американського журналу
-
18:32Шотландський стартап показав електричний усюдихід Munro EV
-
17:55Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
17:21Томатні млинці нашвидкуруч: оригінальний рецепт для ситного сніданку чи перекусу
-
16:48NASA запускає потужну ракету на Місяць: дивіться онлайн-трансляцію місії Artemis 1
-
16:20Португалець знайшов у своєму дворі останки динозавра, який жив 160 мільйонів років тому
-
15:51Що таке фізичний ключ безпеки і як ним користуватись
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:19Іспанський горе-водій ледь не втопив свій розкішний Mercedes у морі: епічне фото
-
14:53Як правильно поєднувати різні фрукти та ягоди у стравах: поради кондитера
-
14:26Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт
-
13:55"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською
-
13:29Погода в Україні 30 серпня: у яких областях очікуються дощі
-
12:56Реакція мами на перший сміх дитини підкорила мережу – відео
-
12:23Як безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi: прості поради
-
11:56Укрпошта випускає першу благодійну марку: що на ній буде зображено
-
11:24Астронавт показав неймовірні фото полярного сяйва з орбіти
-
10:57Три знаки Зодіаку, яким 29 серпня не можна лінуватись
- 29 серпня
-
20:2030 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:21Томатні млинці нашвидкуруч: оригінальний рецепт для ситного сніданку чи перекусу
-
13:55"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською
-
10:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
- 28 серпня
-
21:2229 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:48Яким трьом знакам Зодіаку 28 серпня найбільше поталанить
-
10:44Не замість підвалу: поширені фейки про укриття у новобудовах
- 27 серпня
-
20:2928 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:36Чого плачуть м*скалі: зацініть новий хіт від Jerry Heil, Лесі Нікітюк та Emdivity про Крим
-
12:51Артем Пивоваров і Оля Полякова випустили нову пісню "Тішся" на вірш Лесі Українки
- 26 серпня
-
19:29"Коли закінчаться війни": Джамала і репер Freel презентували нову пісню і кліп
-
15:28"Не сестри": Jerry Heil разом зі своєю мамою виконала баладу про Україну
-
11:29"Тихим дотиком": Віталій Козловський представляє нову пісню про тих, кого роз'єднала війна
- 25 серпня
-
19:54Моя країна не впаде на коліна: YARMAK переспівав свій хіт українською
-
17:53ЗСУ показали, як розвідка та артилерія знищують ворожу техніку – ефектне відео
-
13:21Новий рекорд: ось скільки разів лунала повітряна тривога в Україні у День Незалежності
-
09:51"Моя Україна": 13-річний співак Денис Іваник вразив піснею про війну
- 24 серпня
-
20:4425 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:14Непереможні, коли об'єднані: як зірки вітають з Днем Незалежності під час війни
-
13:33Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах
-
10:24Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність
- 23 серпня
-
20:18Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: поради психологів
-
16:24Рідна мати моя: Анна Трінчер з бабусею і мамою зворушила "Піснею про рушник"
-
13:53Кабмін продовжив карантин в Україні до 2023 року