30 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 серпня, у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а віряни вшановують пам'ять святого Мирона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем 30 серпня християни східного обряду вшановують пам'ять святого Мирона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Павло, Мирон, Пимен, Кипріан, Стратон, Пилип, Маргарита, Роза, Баноний, Євтихіан.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Міжнародний день Каберне Совіньон.

1901 — Губерт Сесіл Бут запатентував порохотяг.

1919 — українські війська вибили червоноармійців з Житомира і звільнили місто.

1919 — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволила Київ.

1920 — у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем.

1940 — відбулося весілля британських акторів Лоуренса Олів'є й Вів'єн Лі.

1991 — Азербайджан проголосив свою незалежність.

1991 — в Українській РСР заборонена Комуністична партія.

1993 — на Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйоний відвідувач.

1999 — у ході референдуму переважна більшість населення Східного Тимору проголосувало за незалежність від Індонезії

2010 — сталася стрілянина в Братиславі.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 СЕРПНЯ

1920 — Леонід Шварцман, художник-мультиплікатор, режисер.

1922 — Павло Глазовий, український поет-гуморист і сатирик.

1926 — Микола Ляхович, український історик.

1930 — Воррен Баффет, американський інвестор.

1937 — Лариса Кадочнікова, українська акторка театру і кіно.

1939 — Джон Піл, легендарний британський радіо ді-джей (працював на радіо Бі-Бі-Сі).

1948 — Віктор Скумін, професор, громадський діяч, президент-засновник Міжнародного громадського Руху "До Здоров'я через Культуру".

1958 — Ганна Політковська (дівоче прізвище Мазепа), російська журналістка опозиційних поглядів українського походження, правозахисниця.

1963 — Пол Окенфолд, знаменитий британський ді-джей, занесений до Книги Рекордів Гіннесса як найуспішніший ді-джей світу.

1972 — Кемерон Діас, американська акторка, модель ("Маска", "Ангели Чарлі").

1982 — Енді Роддік, американський тенісист-професіонал, колишня перша ракетка світу 2003.

Кемерон Діас

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гарна погода в цей день обіцяє ранню весну.

Якщо птахи вже полетіли на південь – скоро буде похолодання.

Туман і роса вранці – до гарної погоди.

Хмарний захід – найближчими днями буде негода.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в цей день одружуватися.

Сьогодні заборонено виясняти стосунки подружжю.

Нині не можна дивитися у дзеркало.

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