30 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона, а у світі відзначають День шахтаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 30 серпня вшановують пам'ять святого мученика Мирона. Він жив у III столітті та був пресвітером в Ахаї, що у Греції.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Пилип, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день зниклих людей

День шахтаря

1873 – відкрили Землю Франца-Йосипа, архіпелаг в Північному Льодовитому океані

1901 – Х'юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг

1918 – революціонерка Фанні Каплан здійснила замах на життя Леніна

1937 – лідер українських боротьбистів (Українська партія соціалістів-революціонерів) Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку "культу особи" в СРСР

1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв'язок між собою

1973 – у Кенії (Африка) було заборонене полювання на слонів

1995 – свій "день народження" святкує браузер Opera

ХТО НАРОДИВСЯ 30 СЕРПНЯ

1797 – англійська письменниця Мері Шеллі (авторка книги "Франкенштейн, або Сучасний Прометей")

1844 – німецький географ і етнограф, вважається засновником науки геополітика (наука про контроль над простором), Фрідріх Ратцель

1871 – "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд

1913 – англійський економіст Річард Стоун (лауреат Нобелівської премії з економіки)

1920 – художник-мультиплікатор Леонід Шварцман

1954 – президент Білорусії Олександр Лукашенко

1963 – популярний діджей в стилі транс Пол Окенфолд

1972 – знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діаз

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Туман і роса вранці – на гарну погоду.

Небо темними хмарами затягнулося – до тривалої негоди.

Ранкова та вечірня зоря золотистого кольору – до тепла.

Іній з ранку – до багатого врожаю в наступному році.

Якщо вітер дме поривами, то буде тиха погода.

Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.

Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.

Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.

Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.

Якщо в цей день добра погода, то весна ранньої буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

День вважається невдалим для сватання, весілля та заручини.

У цей день не можна чаклувати, ворожити.

Також не варто довго дивитися в дзеркало.

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