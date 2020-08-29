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30 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 серпня – неділя

Сьогодні, 30 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона, а у світі відзначають День шахтаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 30 серпня вшановують пам'ять святого мученика Мирона. Він жив у III столітті та був пресвітером в Ахаї, що у Греції.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Пилип, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день зниклих людей
  • День шахтаря
  • 1873 – відкрили Землю Франца-Йосипа, архіпелаг в Північному Льодовитому океані
  • 1901 – Х'юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг
  • 1918 – революціонерка Фанні Каплан здійснила замах на життя Леніна
  • 1937 – лідер українських боротьбистів (Українська партія соціалістів-революціонерів) Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку "культу особи" в СРСР
  • 1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв'язок між собою
  • 1973 – у Кенії (Африка) було заборонене полювання на слонів
  • 1995 – свій "день народження" святкує браузер Opera
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ХТО НАРОДИВСЯ 30 СЕРПНЯ

  • 1797 – англійська письменниця Мері Шеллі (авторка книги "Франкенштейн, або Сучасний Прометей")
  • 1844 – німецький географ і етнограф, вважається засновником науки геополітика (наука про контроль над простором), Фрідріх Ратцель
  • 1871 – "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд
  • 1913 – англійський економіст Річард Стоун (лауреат Нобелівської премії з економіки)
  • 1920 – художник-мультиплікатор Леонід Шварцман
  • 1954 – президент Білорусії Олександр Лукашенко
  • 1963 – популярний діджей в стилі транс Пол Окенфолд
  • 1972 – знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діаз

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Туман і роса вранці – на гарну погоду.
  • Небо темними хмарами затягнулося – до тривалої негоди.
  • Ранкова та вечірня зоря золотистого кольору – до тепла.
  • Іній з ранку – до багатого врожаю в наступному році.
  • Якщо вітер дме поривами, то буде тиха погода.
  • Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.
  • Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.
  • Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.
  • Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.
  • Якщо в цей день добра погода, то весна ранньої буде.
30 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 422159

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • День вважається невдалим для сватання, весілля та заручини.
  • У цей день не можна чаклувати, ворожити.
  • Також не варто довго дивитися в дзеркало.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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