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30 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона, а у світі відзначають День шахтаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 30 серпня вшановують пам'ять святого мученика Мирона. Він жив у III столітті та був пресвітером в Ахаї, що у Греції.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 30 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Мирон, Павло, Уляна, Пилип, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день зниклих людей
- День шахтаря
- 1873 – відкрили Землю Франца-Йосипа, архіпелаг в Північному Льодовитому океані
- 1901 – Х'юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг
- 1918 – революціонерка Фанні Каплан здійснила замах на життя Леніна
- 1937 – лідер українських боротьбистів (Українська партія соціалістів-революціонерів) Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку "культу особи" в СРСР
- 1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв'язок між собою
- 1973 – у Кенії (Африка) було заборонене полювання на слонів
- 1995 – свій "день народження" святкує браузер Opera
ХТО НАРОДИВСЯ 30 СЕРПНЯ
- 1797 – англійська письменниця Мері Шеллі (авторка книги "Франкенштейн, або Сучасний Прометей")
- 1844 – німецький географ і етнограф, вважається засновником науки геополітика (наука про контроль над простором), Фрідріх Ратцель
- 1871 – "батько" ядерної фізики Ернест Резерфорд
- 1913 – англійський економіст Річард Стоун (лауреат Нобелівської премії з економіки)
- 1920 – художник-мультиплікатор Леонід Шварцман
- 1954 – президент Білорусії Олександр Лукашенко
- 1963 – популярний діджей в стилі транс Пол Окенфолд
- 1972 – знаменита голлівудська кіноактриса Камерон Діаз
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Туман і роса вранці – на гарну погоду.
- Небо темними хмарами затягнулося – до тривалої негоди.
- Ранкова та вечірня зоря золотистого кольору – до тепла.
- Іній з ранку – до багатого врожаю в наступному році.
- Якщо вітер дме поривами, то буде тиха погода.
- Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.
- Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.
- Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.
- Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.
- Якщо в цей день добра погода, то весна ранньої буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- День вважається невдалим для сватання, весілля та заручини.
- У цей день не можна чаклувати, ворожити.
- Також не варто довго дивитися в дзеркало.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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