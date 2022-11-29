30 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин, а віряни вшановують пам'ять Григорія Чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 листопада, вшановують пам'ять Григорія Чудотворця. Він був святителем, богословом і єпископом Неокесарійським. Народився він близько 213 року, проживав на території Малої Азії, в миру мав ім'я Федір, а вже після хрещення став Григорієм.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, Андрія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День домашніх тварин

1432 – під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбив поляків біля Копистирина, поблизу Морахви.

1763 – Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди – земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.

1786 – указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.

1854 – Віцекороль Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво та експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.

Одеський маяк на поштівці кінця 1890-х рр.

1867 – розпочав роботу Одеський маяк – перший електричний маяк на теренах Російської імперії.

1886 – у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбулось перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах.

1918 – Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.

1922 – у віці 78 років востаннє вийшла на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар.

1922 – утворено Чеченську автономну область у складі Російської СФРР.

1936 – пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.

1939 – провокацією на кордоні та подальшим нападом СРСР на Фінляндію почалась радянсько-фінська війна ("Зимова війна").

1954 – у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр – 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.

1968 – у Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.

1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.

1982 – Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ''Thriller''.

1996 – створено Державну митну службу України.

1998 – 32-річний Любко Георгієвські, зайнявши крісло глави уряду Македонії, став наймолодшим прем'єр-міністром у світі.

2002 – засновано Київську незалежну медіапрофспілку.

2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації "Microsoft".

2013 – відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИСТОПАДА

1466 – Андреа Доріа, генуезький адмірал і державний діяч.

1508 – Андреа Палладіо, засновник архітектури класицизму і, ймовірно, найвпливовіший архітектор в історії західної цивілізації.

1591 – Святий Анджей Бобола, польський єзуїт та мандрівний апостол долині Прип'яті.

1667 – Джонатан Свіфт, англійський письменник ірландського походження.

1670 – Джон Толанд, ірландський філософ.

1756 – Ернст Хладні, німецький фізик, основоположник експериментальної акустики.

1810 – Олівер Фішер Вінчестер, американський винахідник і виробник стрілецької зброї.

1817 – Теодор Моммзен, видатний німецький історик, філолог, юрист. Лавреат Нобелівської премії з літератури за 1902.

1825 – Вільям-Адольф Бугро, французький живописець, представник академізму.

1835 – Марк Твен (Семюел Ленґгорн Клеменс), американський письменник.

1848 – Вільгельм Котарбінський, видатний український художник, яскравий представник академізму та символізму в живописі, працював над розписами Володимирського собору.

1874 – Вінстон Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр країни (1940–1945, 1951–1955 рр.), один з лідерів антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, лавреат Нобелівської премії в галузі літератури (1953), перший почесний громадянин США.

1889 – Едгар Дуглас Едріан, британський фізіолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.

1906 – Джон Діксон Карр, англійський письменник, автор детективних романів.

1926 – Шаллі Ендрю Віктор, британський біохімік, лавреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.

1934 – Раїса Іванченко, українська письменниця та історик.

1937 – Рідлі Скотт, британський кінорежисер (Червоний дракон, Ганнібал, Гладіатор, Тельма і Луїза, Чорний дощ, Чужий, 1492: Завоювання раю).

1945 – Роджер Гловер, бас-гітарист англійського рок-гурту «Deep Purple».

– Анатолій Кущ, український скульптор, народний художник України, автор Монументу Незалежності в Києві.

1949 – Ярослав Стельмах, український драматург.

1951 – Назарій Яремчук, український співак, народний артист України.

1952 – Борисова Ірина Анатоліївна, українсько-американська театральна художниця та аніматорка. Дружина майстра спецефектів, лауреата технічного "Оскара" за фільм "Хижак" (Predator, 1987) Євгена Мамута.

1955 – Біллі Айдол (Вільям Майкл Альберт Броуд), британський рок-музикант, співак.

1960 – Гарі Лінекер, англійський футболіст, найкращий бомбардир фіналу Чемпіонату світу з футболу (1986).

1965 – Бен Стіллер, американський кіноактор та режисер ("Кабельник", "Знайомство з Факерами", "Дюплекс").

1980 – Владислав Попович, громадсько-політичний діяч, політв'язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець.

1985 – Тарас Шелестюк, український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день підходили до криниць і водойм, прислухалися до води. Якщо тиха, то зима теплою буде, якщо шумить – чекай морозів і заметів.

Щоб бути весь рік здоровим в цей день потрібно в снігу покатулятися.

Темний лід на річці – до багатого урожаю.

Яка погода 30 листопада, такою і зима буде.

Якщо в цей день на небі молодий місяць, то наближаються холоди.

Якщо у льоні миші гніздо зів'ють, то взимку випаде багато снігу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день новини зазвичай порожні, не варто брати їх близько до серця.

Також слід уникати спілкування з людьми з поганим оком. Вони можуть сильно нашкодити.

На Григорія не можна приміряти чужі обручки. Це принесе нещастя.

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