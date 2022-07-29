30 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 липня, у світі відзначають Міжнародний день дружби, а віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

30 липня в православній церкві вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 30 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вишивки.

Міжнародний день дружби.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах.

1920 — РНК прийняла постанову "Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі"

1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.

1944 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.

1956 — на американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust".

1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу "Санта-Барбара".

2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИПНЯ

1863 — Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації "Форд Мотор".

1912 — Євген Волобуєв, український художник.

1914 — Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог.

1928 — Богдан Жружинець, український живописець.

1930 — Бєлов Юрій Андрійович, російський актор. Знявся у фільмі "Карнавальна ніч", "Королева бензоколонки" та ін.

1947 — Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія.

1947 — Марк Болан, англійський співак, гітарист, засновник і лідер рок-гурту T. Rex.

1948 — Жан Рено, французький актор.

1953 — Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

1964 — Юрген Клінсманн, німецький футболіст, тренер.

1972 — Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода сьогодні, такою буде перша половина осені.

Чайки на воді сидять – до сонячних і ясних днів.

Якщо йде дощ, але хмари білі, то погода буде швидко змінюватися.

Комахи неспокійно поводяться – до сильної зливи.

Якщо день дуже жаркий і сухий, то взимку буде мало снігу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Предки вірили, що у цей день не можна дивитися на зоряне небо.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна гуляти і випасати тварин в грозу.

Читайте також: Місячний посівний календар на серпень 2022: коли і що садити