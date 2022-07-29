На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
30 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 311
Сьогодні, 30 липня, у світі відзначають Міжнародний день дружби, а віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
30 липня в православній церкві вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 30 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вишивки.
- Міжнародний день дружби.
- Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
- 1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах.
- 1920 — РНК прийняла постанову "Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі"
- 1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.
- 1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.
- 1944 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.
- 1956 — на американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust".
- 1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
- 1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу "Санта-Барбара".
- 2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИПНЯ
- 1863 — Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації "Форд Мотор".
- 1912 — Євген Волобуєв, український художник.
- 1914 — Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог.
- 1928 — Богдан Жружинець, український живописець.
- 1930 — Бєлов Юрій Андрійович, російський актор. Знявся у фільмі "Карнавальна ніч", "Королева бензоколонки" та ін.
- 1947 — Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія.
- 1947 — Марк Болан, англійський співак, гітарист, засновник і лідер рок-гурту T. Rex.
- 1948 — Жан Рено, французький актор.
- 1953 — Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
- 1964 — Юрген Клінсманн, німецький футболіст, тренер.
- 1972 — Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода сьогодні, такою буде перша половина осені.
- Чайки на воді сидять – до сонячних і ясних днів.
- Якщо йде дощ, але хмари білі, то погода буде швидко змінюватися.
- Комахи неспокійно поводяться – до сильної зливи.
- Якщо день дуже жаркий і сухий, то взимку буде мало снігу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Предки вірили, що у цей день не можна дивитися на зоряне небо.
- Заборонено займатися важкою фізичною працею.
- Не можна гуляти і випасати тварин в грозу.
Читайте також: Місячний посівний календар на серпень 2022: коли і що садити
-
18:28"Скандал" з курочками: Цибульська ефектно переспівала хіт Тіни Кароль
-
17:33Дідусь, який тренується зі своїми собаками, підкорив мережу – відео
-
16:29Українські пісні про друзів, від яких неможливо втримати емоції
-
15:33Зберігайте цибулю правильно: кілька корисних порад для господинь
-
14:41Прогноз на 31 липня: синоптик попередила про погіршення погоди
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
13:39Чи обов'язково пити 8 склянок води на день: відповідь експертів
-
12:44Крістіна Агілера похизувалась розкішною фігурою в купальнику
-
11:25Чи надає ООН допомогу українцям: 3 популярні фейки
-
10:33Двофакторна автентифікація: що це і як працює
-
09:29Привітання з Днем друзів 2022: прикольні смс, вірші та картинки
-
08:33Краще відмовитись: названо найгірші напої у літню спеку
- 29 липня
-
20:50Камера зняла момент однієї з найбезглуздіших ДТП: епічне відео
-
20:1630 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:45Коли кіт "зламався": епічні фото, від яких важко втримати сміх
-
19:1127-річний чоловік з Китаю не міг знайти роботу, бо виглядає як дитина: фото
-
18:35Як замаринувати овочеве асорті на зиму: простий рецепт
-
17:57Учені назвали оптимальні дози алкоголю для людей усіх вікових категорій
-
17:29Поїзди з України до Польщі змінять графік руху
-
16:48Land Rover готує для фанатів марки перевипуск класичних Defender
-
16:22На першому жіночому Тур де Франс сталася масова аварія: відео інциденту
-
15:5253-річна бабуся підкорює фанатів ідеальними фото у бікіні
-
15:51Літакам "Руслан" привласнили імена на честь українських міст-героїв цієї війни
-
14:51Круті та божевільні дизайни татуювань, від яких важко відвести погляд – фото
-
16:29Українські пісні про друзів, від яких неможливо втримати емоції
-
11:25Чи надає ООН допомогу українцям: 3 популярні фейки
- 29 липня
-
18:35Як замаринувати овочеве асорті на зиму: простий рецепт
-
15:51Літакам "Руслан" привласнили імена на честь українських міст-героїв цієї війни
-
11:55Злата Огнєвіч – Світло: слухайте неймовірну пісню, присвячену рятувальникам ДСНС
- 28 липня
-
19:52ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone
-
16:53До Дня Української Державності Hutsul Planet презентують патріотичний сингл "Духом єдиним"
-
13:26Байрактар, на який збирали поляки, Україна отримає безплатно
-
10:5814-річна Настя з Сєвєродонецька пояснила, чому треба терміново їхати з окупованих міст
- 27 липня
-
19:07Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео
-
16:52Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
13:52Депутатам в Україні підвищили зарплату: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі
-
10:25Океан Ельзи – Квіти мінних зон: дивіться новий потужний кліп
- 26 липня
-
20:50У Харкові з'являться спеціальні зупинки-укриття для захисту містян
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують
-
15:51Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році
-
12:53Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо
-
09:51Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025
- 24 липня
-
18:36Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад