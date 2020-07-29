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30 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 липня, віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини, а також у світі відзначають Міжнародний день дружби. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини. Свята Марина народилася в Антіохії в сім’ї язичників. Батько її Едесій був ідольським жрецем. Коли дівчинка булла ще немовлям, її мати померла і батько віддав її годувальниці, що жила за 15 верст від міста. Дівчинка росла і всі помічали, що вона булла дуже красивою тілом і душею. В ті часи християн переслідували і вони мусили переховуватись в пустелях, в селах, прикидаючись жебраками, де навертали язичників до Бога.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 30 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, а також Улита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день дружби
- Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
- 1502 – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя
- 1793 – у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)
- 1840 – Микола І заборонив використання назви "Білорусь", замінивши її на "губернії Північно-Західного краю".
- 1863 – До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.
- 1895 – у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)
- 1900 – у Британії заборонена дитяча праця в шахтах
- 1920 – створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.
- 1941 – Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.
- 1956 – на американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust".
- 1974 – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
- 1984 – на телеканалі NBC почався показ серіалу "Санта-Барбара".
- 2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИПНЯ
- 1511 – Джорджо Вазарі, італійський архітектор, історик мистецтва.
- 1751 – Марія Анна Моцарт на прізвисько Наннерль, австрійська піаністка, старша сестра Вольфганга Амадея Моцарта.
- 1818 – Емілі Бронте, англійська письменниця, автор роману "Буремний перевал".
- 1863 – Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації "Форд Мотор".
- 1872 – Олексій Кримов, український хірург.
- 1884 – Софія Налепинська-Бойчук, український художник-графік. Дружина художника Михайла Бойчука. У 1937 році за справою М. Бойчука була засуджена до смертної кари і розстріляна.
- 1898 – Генрі Спенсер Мур, видатний британський скульптор-абстракціоніст; був одружений на киянці Ірині Радецькій, яка створювала ландшафти для його скульптур.
- 1912 – Євген Волобуєв, український художник.
- 1914 – Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог.
- 1928 – Богдан Жружинець, український живописець.
- 1947 – Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія.
- 1947 – Марк Болан, англійський співак, гітарист, засновник і лідер рок-гурту T. Rex.
- 1948 – Жан Рено, французький актор.
- 1953 – Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
- 1964 – Юрген Клінсманн, німецький футболіст, тренер.
- 1972 – Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо гроза 30 липня сталася – осінь буде дощовою;
- Гроза – взимку будуть заметілі;
- Жаркий і сухий день 30 липня віщує малосніжну і холодну зиму;
- Вдень дуже жарко, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день гуляти під час грози;
- Не слід сьогодні сваритися та ображатися на рідних;
- Не бажано сьогодні зловживати спиртними напоями та переїдати;
- Від важкої праці нині варто відмовитися.
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