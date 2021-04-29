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30 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 квітня, день трауру, Страсна п'ятниця 2021. Також сьогодні Міжнародний день джазу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
30 квітня православні християни відзначають Страсну п'ятницю, п'ятий день Страсної седмиці. Це особливий день, оскільки саме тоді зрадники розіп'яли Ісуса на хресті, де він помер за гріхи людські. Тому вечірнє богослужіння в церквах має заупокійний характер і стосується поховання Христа.
Страсна п'ятниця – найсуворіший день Великого посту. Дорослим забороняється їсти до виносу плащаниці (близько 16-18 годин вечора), а після можна вживати в їжу тільки воду і хліб.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день джазу
- 711 – військо Таріка бен Зіяда висадилося на узбережжі Іспанії
- 1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн. доларів
- 1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації
- 1854 – відкриття першої залізниці в Бразилії
- 1900 – анексія Гавайських островів Сполученими Штатами
- 1918 – за участю німців проголошено створення Кримської Республіки
- 1960 – в газетах з'явилося повідомлення про успішну розвідку нафти в Тюменській тайзі
- 1975 – в'єтнамські комуністи взяли Сайгон
- 1977 – британська рок-група Led Zeppelin встановила світовий рекорд за відвідуваністю концертів
ХТО НАРОДИВСЯ 30 КВІТНЯ
- 1623 – Франсуа де Лаваль, перший єпископ Канади
- 1777 – Карл Фрідріх Гаус, видатний німецький математик
- 1857 – Ейген Блейлер, швейцарський психіатр і психолог
- 1883 – Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик
- 1893 – Йоахім фон Ріббентроп, міністр закордонних справ Німеччини (1938-1945 рр.)
- 1897 – Умберту Мауру, бразильський режисер
- 1901 – Саймон Сміт Кузнець, американський економіст українського походження
- 1905 – Сергій Михайлович Нікольський, математик, тричі лауреат Державної премії
- 1916 – Клод Шеннон, американський математик і інженер
- 1 920 – Микола Григорович Гринько, російський радянський актор театру і кіно
- 1936 – Антоніна Шуранова, актриса
- 1946 – Карл XVI Густаф, король Швеції з 15 вересня 1973 р.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На який хліб полетіли бджоли, того врожаю чекати
- Якщо бджоли добре пережили зиму, буде хороший урожай гречки
- Якщо бджоли летять на вишневий колір, вишня вродить
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день церква забороняє пити алкоголь
- Також треба утримуватися від плотських задоволень
- В Страсну п'ятницю категорично заборонено грати, співати, танцювати, веселитися
- Не можна займатися домашніми справами
- Не можна пекти паски
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