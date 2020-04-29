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30 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 квітня, віряни вшановують преподобного Зосима Бджільника, а в Україні відзначають День прикордонника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Зосима Бджільника, ігумена Соловецького, якого вважали заступником бджільництва.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір, а також Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день джазу
- День прикордонника України
- 711 – Військо Таріка бен Зіяда висадилось на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.
- 1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.
- 1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
- 1840 – петербурзький цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу "Кобзаря" Т.Шевченка з друкарні Є.Фішера. День виходу у світ першого твору Кобзаря.
- 1854 – Відкриття першої залізниці в Бразилії.
- 1863 – почалася битва під Чанселорсвіллом.
- 1900 – Анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
- 1905 – російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
- 1918 – Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки
- 1977 – Британський рок-гурт "Led Zeppelin" встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.
- 1999 – у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.
- 2018 – АТО на сході України було змінене на Операцію Об'єднаних сил.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 КВІТНЯ
- 1310 – Казимир III Великий, польський король (з 1333) з династії П'ястів.
- 1504 – Франческо Приматіччо, французький художник, архітектор, скульптор доби маньєризму.
- 1777 – Карл Фрідріх Гаусс, німецький математик і астроном.
- 1848 – Олександра Єфименко, український історик і етнограф.
- 1850 – Ієронім Ясинський, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.
- 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник і один з перших кіновиробників. Разом з братом Емілем винайшов апарат для зйомки і проєкції фільмів Біоскоп (Bioskop).
- 1869 – Ганс Пельціг, німецький архітектор, художник і сценограф.
- 1870 – Франц Легар, угорський композитор і диригент.
- 1901 – Саймон Кузнець, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1971.
- 1916 – Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.
- 1932 – Василь Шевчук, український письменник.
- 1946 – Карл XVI Густав, король Швеції.
- 1956 – Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Квіти яких дерев бджолам особливо до смаку в цей день – там і урожай буде.
- Якщо сьогодні посадити моркву і петрушку – їх урожай буде рясним.
- Якщо за зимові місяці кількість бджіл в бджолянику сильно не зменшилася – чекай доброго врожаю гречки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід у цей день ображати навіть найменшу комашку, аби не накликати неврожай.
- Не бажано сьогодні лихословити та погано думати про інших.
- Також у цей день не варто ходити в гості, аби не виносити щастя зі своєї оселі.
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