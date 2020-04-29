30 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 квітня, віряни вшановують преподобного Зосима Бджільника, а в Україні відзначають День прикордонника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Зосима Бджільника, ігумена Соловецького, якого вважали заступником бджільництва.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір, а також Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день джазу

День прикордонника України

711 – Військо Таріка бен Зіяда висадилось на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.

1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.

1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.

1840 – петербурзький цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу "Кобзаря" Т.Шевченка з друкарні Є.Фішера. День виходу у світ першого твору Кобзаря.

1854 – Відкриття першої залізниці в Бразилії.

1863 – почалася битва під Чанселорсвіллом.

1900 – Анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.

1905 – російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.

1918 – Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки

1977 – Британський рок-гурт "Led Zeppelin" встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.

1999 – у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.

2018 – АТО на сході України було змінене на Операцію Об'єднаних сил.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 КВІТНЯ

1310 – Казимир III Великий, польський король (з 1333) з династії П'ястів.

1504 – Франческо Приматіччо, французький художник, архітектор, скульптор доби маньєризму.

1777 – Карл Фрідріх Гаусс, німецький математик і астроном.

1848 – Олександра Єфименко, український історик і етнограф.

1850 – Ієронім Ясинський, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.

1863 – Макс Складановський, німецький винахідник і один з перших кіновиробників. Разом з братом Емілем винайшов апарат для зйомки і проєкції фільмів Біоскоп (Bioskop).

1869 – Ганс Пельціг, німецький архітектор, художник і сценограф.

1870 – Франц Легар, угорський композитор і диригент.

1901 – Саймон Кузнець, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1971.

1916 – Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.

1932 – Василь Шевчук, український письменник.

1946 – Карл XVI Густав, король Швеції.

1956 – Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.

Ларс фон Трієр, режисер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Квіти яких дерев бджолам особливо до смаку в цей день – там і урожай буде.

Якщо сьогодні посадити моркву і петрушку – їх урожай буде рясним.

Якщо за зимові місяці кількість бджіл в бджолянику сильно не зменшилася – чекай доброго врожаю гречки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не слід у цей день ображати навіть найменшу комашку, аби не накликати неврожай.

Не бажано сьогодні лихословити та погано думати про інших.

Також у цей день не варто ходити в гості, аби не виносити щастя зі своєї оселі.

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