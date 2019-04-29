На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
30 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 72
Сьогодні, 30 квітня, святкують міжнародний день джазу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. У світі відзначають міжнародний день джазу, день прикордонника України, день перемоги В'єтнаму, День дитини у Мексиці, день королеви у Нідерландах, день пожежної охорони Росії, день короля у Швеції.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 30 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують Зосима-пасічника. Церква шанує преподобного Зосима, ігумена Соловецького. У народі він покровитель бджолярства.
Зосим був Соловецьким чудотворцем. У легендах розповідають, що він з архангелом Гавриїлом, був посланий в Єгипет, щоб принести звідти бджолину матку – "Божу робітницю". У цей день з самого ранку моляться святому Зосиму. Подекуди запрошують священиків на пасіки, щоб вони відслужили молебень.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 30 квітня, іменини відзначають Катерина та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.
- 1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
- 1840 – петербурзький цензор Корсаков підписав квиток на видачу "Кобзаря" Тараса Шевченка з друкарні Фішера. День виходу у світ першого твору Кобзаря.
- 1854 – Відкриття першої залізниці в Бразилії.
- 1905 – російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
- 1977 – Британський рок-гурт "Led Zeppelin" встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 квітня
- 1310 – Казимир III Великий, польський король з династії П'ястів.
- 1504 – Франческо Приматіччо, французький художник, архітектор, скульптор доби маньєризму.
- 1777 – Карл Фрідріх Гаусс, німецький математик і астроном.
- 1848 – Єфименко Олександра Яківна, український історик і етнограф.
- 1850 – Ясинський Ієронім Ієронімович, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.
- 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник і один з перших кіновиробників. Разом з братом Емілем винайшов апарат для зйомки та проекції фільмів – біоскоп.
- 1916– Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.
- 1932– Шевчук Василь Андрійович, український письменник.
- 1946– Карл XVI Густав, король Швеції.
- 1956 – Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо бджоли летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.
- Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, то буде врожай вишні.
- На який хліб сідає бджола, то той буде хороший на зерно.
- Якщо бджоли літають ліниво і недружно, то буде мало меду.
- Якщо бджоли вилетіли швидко і гуртом, то меду буде багато.
- Якщо побачили мурах в домі, то це на щастя.
- Якщо рано вранці пішов дощ, то вдень буде ясно.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В останній день квітня не можна пекти хліб.
- В день Зосима-пасічника не можна ображати бджіл та інших комах. Нехай роблять свою роботу – не перешкоджайте їм.
- Також у цей день не бажано вирушати в далеку дорогу – вона буде важка й швидко стомить мандрівників.
Читайте також: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
21:53Фінальна частина Месників побила світовий рекорд за зборами
-
21:2030 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Будинок у вигляді картоплі: на сервісі з оренди квартир з'явилися незвичні апартаменти
-
20:18Названий головний мінус відсутності сніданку
-
19:54Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:19Зірка Гри престолів похвалилася стрункою фігурою у міні-сукні
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:21Ці речі не можна зберігати вдома: викиньте їх
-
17:49Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси
-
17:17Грошове дерево: приваблюємо гроші правильно
-
16:54MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
15:55Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Дощі та похолодання: прогноз погоди на 30 квітня
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
-
14:26Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд
-
13:57Сніг з градом: в мережі показали наслідки негоди на Великдень
-
13:28Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні
-
12:52Солістка The Hardkiss зворушила мережу сімейним фото
-
12:26Британська модель похизувалась бюстом у відвертій сукні (фото)
-
11:57Супрун розповіла, чим відволікти дитину від гаджетів
-
11:23Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер четвертої серії
-
10:54У мережі з'явилися фото з відпочинку Зеленського в Туреччині
-
21:2030 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
-
13:28Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні
-
10:24Популярна музика: плейлист нових пісень квітня, які змусять танцювати
-
07:49Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:00Поливаний понеділок 2019: традиції і обряди, що не можна робити
- 28 квітня
-
21:52Чому не варто повністю відмовлятися від сексу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+)
-
14:18Найкрутіші фантастичні серіали, які ви могли пропустити
-
12:25Гороскоп на цей тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
10:25Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня
-
09:29Прогноз погоди на 28 квітня в Україні
- 27 квітня
-
21:23Віталій Козловський знову розбурхав мережу пікантним фото: а що побачили ви?
-
18:21Гороскоп на 28 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00З Великоднем 2019: оригінальні привітання для рідних на Пасху
-
13:56Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності
-
11:23Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі
-
08:13В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом
- 26 квітня
-
22:14Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
17:2110 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це