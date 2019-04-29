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30 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 квітня – вівторок

Сьогодні, 30 квітня, святкують міжнародний день джазу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. У світі відзначають міжнародний день джазу, день прикордонника України, день перемоги В'єтнаму, День дитини у Мексиці, день королеви у Нідерландах, день пожежної охорони Росії, день короля у Швеції.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 30 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують Зосима-пасічника. Церква шанує преподобного Зосима, ігумена Соловецького. У народі він покровитель бджолярства.

Зосим був Соловецьким чудотворцем. У легендах розповідають, що він з архангелом Гавриїлом, був посланий в Єгипет, щоб принести звідти бджолину матку – "Божу робітницю". У цей день з самого ранку моляться святому Зосиму. Подекуди запрошують священиків на пасіки, щоб вони відслужили молебень.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 квітня, іменини відзначають Катерина та Олег. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

30 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1803 – США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.
  • 1838 – Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
  • 1840 – петербурзький цензор Корсаков підписав квиток на видачу "Кобзаря" Тараса Шевченка з друкарні Фішера. День виходу у світ першого твору Кобзаря.
  • 1854 – Відкриття першої залізниці в Бразилії.
  • 1905 – російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
  • 1977 – Британський рок-гурт "Led Zeppelin" встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 квітня

  • 1310 – Казимир III Великий, польський король з династії П'ястів.
  • 1504 – Франческо Приматіччо, французький художник, архітектор, скульптор доби маньєризму.
  • 1777 – Карл Фрідріх Гаусс, німецький математик і астроном.
  • 1848 – Єфименко Олександра Яківна, український історик і етнограф.
  • 1850 – Ясинський Ієронім Ієронімович, письменник, перекладач, літературний критик українського походження.
  • 1863 – Макс Складановський, німецький винахідник і один з перших кіновиробників. Разом з братом Емілем винайшов апарат для зйомки та проекції фільмів – біоскоп.
  • 1916– Клод Шеннон, американський електротехнік і математик.
  • 1932– Шевчук Василь Андрійович, український письменник.
  • 1946– Карл XVI Густав, король Швеції.
  • 1956 – Ларс фон Трієр, данський кінорежисер та сценарист.
данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр - фото 324448
данський кінорежисер та сценарист Ларс фон Трієр

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо бджоли летять на бруньки та квіти на деревах, то з них буде плід.
  • Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, то буде врожай вишні.
  • На який хліб сідає бджола, то той буде хороший на зерно.
  • Якщо бджоли літають ліниво і недружно, то буде мало меду.
  • Якщо бджоли вилетіли швидко і гуртом, то меду буде багато.
  • Якщо побачили мурах в домі, то це на щастя.
  • Якщо рано вранці пішов дощ, то вдень буде ясно.
бджола, яка звирає пилок - фото 324451
бджола, яка звирає пилок

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В останній день квітня не можна пекти хліб.
  • В день Зосима-пасічника не можна ображати бджіл та інших комах. Нехай роблять свою роботу – не перешкоджайте їм.
  • Також у цей день не бажано вирушати в далеку дорогу – вона буде важка й швидко стомить мандрівників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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