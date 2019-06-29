30 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 червня, відзначають міжнародний день астероїда та вшановують трьох святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогоднішній день називали так: Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило. Церква вшановує мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які, згідно житієм, були рідними братами. Їхній батько був знатним персом-язичником, а мама – християнкою. Вона виховала синів у своїй вірі. Їх хрестив пресвітер Євноік. У зрілому віці братів зарахували до війська гіренського царя Адамундара, і направили до імператора Юліана для мирних переговорів. Воїнів прийняли з повагою, але їх відмова взяти участь у язичницькому святі сильно розсердила Юліана. Брати відмовилися відректися від християнської віри, за що були піддані тортурам, а пізніше їм відтяли голови.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 30 червня, іменини відзначають власники таких імен: Емілія, Ізмаїл, Максим, Мануїл, Пелагея, Савелій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день астероїда

День Незалежності Демократичної республіки Конго

1520 – іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II

1605 – Лжедмитрій урочисто в'їхав у Москву

1792 – до Парижа з "Бойовою піснею Рейнської армії" Руже де Ліля вступив марсельський добровольчий батальйон, після чого пісня стала називатися "Марсельєзою"

1798 – Наполеон прибув зі своєю армією до Єгипетського еялету під час свого Єгипетського походу

1810 – Королівство Голландія включено до складу Французької імперії

1876 – Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії

1894 – відкритий найзнаменитіший лондонський міст Тавер-бридж

1894 – Чосон оголосив незалежність від Китаю

1908 – у Східному Сибіру в басейні річки Підкам'яна Тунгуска впав та вибухнув так званий "Тунгуський метеорит"

1908 – в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті

1910 – закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою

1913 – почалася Друга балканська війна

1940 – за наказом Геринга розпочалася повітряна блокада Великої Британії

1941 – Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька

1945 – Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР

1947 – у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова

1948 – Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголосили про створення транзистора

1971 – при поверненні на Землю після космічного польоту на Союзі-11 загинув весь екіпаж, – Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв

1988 – за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра

1991 – у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим

1992 – прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ

1470 – Карл VIII, король Франції та Неаполю

1789 – Орас Верне, французький живописець-баталіст, автор картини "Мазепа серед вовків", син художника Карла Верне

1825 – Ерве Флоримон, французький композитор і органіст, засновник музичного театру, автор оперет ("Мадемуазель Нітуш"), разом з Жаком Оффенбахом є основоположником французької оперети

1907 – Роман Шухевич (Тарас Чупринка), український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль", генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату УГВР

1911 – Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року

1914 – Володимир Челомей, український вчений механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки

1963 – Інгві Мальмстін, шведський композитор, гітарист-віртуоз

1964 – Мартін Вайнек, австрійський актор театру і кіноактор, відомий, перш за все, роллю інспектора Фріца Кунца в телесеріалі "Комісар Рекс", також він виробляє вина

1966 – Майк Тайсон, чемпіон світу з боксу, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків

1975 – Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1

1985 – Майкл Фелпс, американський плавець, єдиний в історії спорту 14-разовий олімпійський чемпіон, 8-разовий чемпіон на одній олімпіаді

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бачите ввечері на небі веселку, то це до хорошої погоди.

Якщо почався дощ після полудня, то він буде лити весь день.

Якщо багряний захід, то це до вітру або бурі.

Якщо вночі гроза, то вдень буде хороша погода.

Якщо при заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева, але не червона, то це до ясного і теплого дня.

Якщо немає роси, то скоро піде дощ.

Якщо часті зірниці, то це до багатого врожаю.

Якщо на поверхні землі з'явилися дощові черв'яки, то це до опадів.

Якщо вранці трава суха, то до вечора піде дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але втілиться в життя воно не скоро.

За легендою, у цей день ходить нечиста сила та змушує вас робити жахливі вчинки. Не піддавайтеся негативному впливу та контролюйте свою поведінку.

Також не забувайте про обережність, адже сьогодні це особливо актуально. Дотримуйтеся елементарних правил, приміром, не переходити дорогу на червоний сигнал світлофору. Таким чином ви знизите ризик, який може призвести до серйозного травмування.

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