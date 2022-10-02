3 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День архітектора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 жовтня, вшановують пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, його дружини Феопистії та дітей Агапія і Феописта.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1875 — У Цинциннаті відкритий перший в США єврейський коледж.

1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).

1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.

1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.

1926 — У Празі розпочався Перший український науковий з'їзд.

1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.

1945 — Створено Всесвітню федерацію профспілок.

1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав 5 доларів.

1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.

1973 — Пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.

1990 — Завершився процес об'єднання Східної та Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.

2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЖОВТНЯ

1924 — Франко Крістальді, італійський кінопродюсер.

1925 — Гор Відал, американський письменник.

1935 — Чарльз Дюк, американський астронавт, який побував на Місяці.

1939 — Віктор Каневський, футболіст київського "Динамо", чемпіон СРСР.

1957 — Люко Дашвар, українська письменниця.

1962 — Сергій Кузьмінський, український рок-музикант, вокаліст рок-гурту Брати Гадюкіни.

1984 — Ешлі Сімпсон, американська співачка, автор пісень та акторка.

1989 — Максим Яровий, український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода сира і туманна, багато білої довгої павутини літає, то осінь буде сприятливою, а сніг випаде нескоро.

Шишки на ялинках низько ростуть – до ранніх морозів, високо – справжні холоди вдарять в кінці зими.

Південний вітер дме – в наступному році буде відмінний урожай озимих.

Якщо суха погода за вікном, то взимку буде мало снігу.

Якщо лист з клена і берези обпадає не чисто, то зима очікується сувора.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто робити подарунки у цей день.

Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.

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