3 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 вересня, у світі святкують Міжнародний день бороди, День хмарочоса, а віряни відзначають день пам'яті апостола Тадея та мученика Васси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 вересня, вшановують пам'ять апостола Тадея та мученика Васси.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

В суботу, 3 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Васса, Авраамій, Абрам, Корнилій, Оникій, Єфрем, Пістія, Дорофій, Тадей, Феогній, Сабіна та Феокліта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день бороди

День хмарочоса

День Незалежності в Катарі

День Національної армії Молдови

День пам'яті в Тунісі

День прапора в Австралії

День торгового флоту у Великій Британії

День біолога у Бразилії

Національний день кави в Німеччині

День ліжка в Японії

Міжнародний день бекону

Національний день барбекю зі свинячих реберець у США

1384 — кастильський король Хуан І зняв облогу з Лісабона через епідемію чуми

1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом заснували Нью-Йорк

1783 — закінчилась американська війна за незалежність, яка тривала з 1775 року. У цей день в Парижі підписали договір між Королівством Великої Британії та 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція — Велика Британія визнала незалежність США)

1791 — погоджено першу Конституцію у Королівстві Франція.

1838 — в Києві відчинився Інститут шляхетних дівчат

1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля, а за три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту

1912 — у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод

1914 — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), заснований у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії

1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер

1939 — об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем'єр-міністр Невілл Чемберлен оголосив, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом. Це рішення підтримали Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. О 15:00 війну Третьому Рейху оголосила також Французька республіка

1941 — у Дніпрі запрацював Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка

1943 — британські війська під проводом маршала Монтґомері висадились на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд під час таємних переговорів погодився на капітуляцію

1950 — в Італії завершився перший чемпіонат світу "Формула-1"

1953 — набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод

1959 — японська корпорація Sony почала випускати транзисторні радіоприймачі

1971 — СРСР, Велика Британія, США та Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна

1971 — проголошено незалежність Катару

1973 — у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.

1993 — у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди)

1999 — у Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним було визнано водія авто, який на підпитку перевищив швидкість т не впорався з керуванням

2005 — Збірна України з футболу вперше за свою історію здобула право виступити на Кубку Світу

2014 — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок "Смерч" та майже повністю зруйнували селище

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ХТО НАРОДИВСЯ 3 ВЕРЕСНЯ

1856 — Луїс Салліван, архітектор та творець перших хмарочосів

1862 — Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст та громадський діяч

1869 — Фріц Прегль, австрійський хімік, Нобелівський лауреат 1923 року "за винахід методу мікроаналізу органічних речовин"

1875 — Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку "Тигр", а також серії спортивних авто Porsche, названих на його честь

1879 — Олександр Астряб, математик-методист та професор

1892 — Микола Ковалевський, український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР

1899 — Френк Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини

1905 — Карл Девід Андерсон, американський фізик, першовідкривач позитрона

1915 — Мемфіс Слім (справжнє ім'я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор

1928 — Дональд Фішер, американський підприємець та філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap

1953 — Жан-П'єр Жене, французький кінорежисер (Амелі, Тривалі заручини)

1955 — Стів Джонс, британський рок-музикант, гітарист та співак, один з творців легендарного гурту Sex Pistols

1960 — Перрі Бемоунт, британський музикант, колишній учасник рок-гурту The Cure

1965 — Чарлі Шин (Карлос Естевес), відомий американський кіноактор

1991 — Олена Герасим'юк, українська поетеса, громадська діячка, ветеранка

2003 — Джек Ділан Грейзер, американський актор (Воно)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода в цей день, такою буде упродовж місяця;

Якщо дуже багато павутини, то осінь буде теплою;

Якщо видно багато горобини, то сезон буде дощовим;

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна дивитись довго на карооких людей, бо випадково можна отримати вроки;

Не варто дослухатись до чужих порад, якщо ви їх не просили;

Не можна сваритись та кричати;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна підтримувати безлад вдома.

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