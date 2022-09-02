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3 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 вересня, у світі святкують Міжнародний день бороди, День хмарочоса, а віряни відзначають день пам'яті апостола Тадея та мученика Васси. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 вересня, вшановують пам'ять апостола Тадея та мученика Васси.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
В суботу, 3 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Васса, Авраамій, Абрам, Корнилій, Оникій, Єфрем, Пістія, Дорофій, Тадей, Феогній, Сабіна та Феокліта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день бороди
- День хмарочоса
- День Незалежності в Катарі
- День Національної армії Молдови
- День пам'яті в Тунісі
- День прапора в Австралії
- День торгового флоту у Великій Британії
- День біолога у Бразилії
- Національний день кави в Німеччині
- День ліжка в Японії
- Міжнародний день бекону
- Національний день барбекю зі свинячих реберець у США
- 1384 — кастильський король Хуан І зняв облогу з Лісабона через епідемію чуми
- 1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом заснували Нью-Йорк
- 1783 — закінчилась американська війна за незалежність, яка тривала з 1775 року. У цей день в Парижі підписали договір між Королівством Великої Британії та 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція — Велика Британія визнала незалежність США)
- 1791 — погоджено першу Конституцію у Королівстві Франція.
- 1838 — в Києві відчинився Інститут шляхетних дівчат
- 1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля, а за три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту
- 1912 — у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод
- 1914 — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), заснований у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії
- 1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер
- 1939 — об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем'єр-міністр Невілл Чемберлен оголосив, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом. Це рішення підтримали Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. О 15:00 війну Третьому Рейху оголосила також Французька республіка
- 1941 — у Дніпрі запрацював Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка
- 1943 — британські війська під проводом маршала Монтґомері висадились на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд під час таємних переговорів погодився на капітуляцію
- 1950 — в Італії завершився перший чемпіонат світу "Формула-1"
- 1953 — набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
- 1959 — японська корпорація Sony почала випускати транзисторні радіоприймачі
- 1971 — СРСР, Велика Британія, США та Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна
- 1971 — проголошено незалежність Катару
- 1973 — у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.
- 1993 — у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди)
- 1999 — у Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним було визнано водія авто, який на підпитку перевищив швидкість т не впорався з керуванням
- 2005 — Збірна України з футболу вперше за свою історію здобула право виступити на Кубку Світу
- 2014 — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок "Смерч" та майже повністю зруйнували селище
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ВЕРЕСНЯ
- 1856 — Луїс Салліван, архітектор та творець перших хмарочосів
- 1862 — Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст та громадський діяч
- 1869 — Фріц Прегль, австрійський хімік, Нобелівський лауреат 1923 року "за винахід методу мікроаналізу органічних речовин"
- 1875 — Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку "Тигр", а також серії спортивних авто Porsche, названих на його честь
- 1879 — Олександр Астряб, математик-методист та професор
- 1892 — Микола Ковалевський, український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР
- 1899 — Френк Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини
- 1905 — Карл Девід Андерсон, американський фізик, першовідкривач позитрона
- 1915 — Мемфіс Слім (справжнє ім'я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор
- 1928 — Дональд Фішер, американський підприємець та філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap
- 1953 — Жан-П'єр Жене, французький кінорежисер (Амелі, Тривалі заручини)
- 1955 — Стів Джонс, британський рок-музикант, гітарист та співак, один з творців легендарного гурту Sex Pistols
- 1960 — Перрі Бемоунт, британський музикант, колишній учасник рок-гурту The Cure
- 1965 — Чарлі Шин (Карлос Естевес), відомий американський кіноактор
- 1991 — Олена Герасим'юк, українська поетеса, громадська діячка, ветеранка
- 2003 — Джек Ділан Грейзер, американський актор (Воно)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якою буде погода в цей день, такою буде упродовж місяця;
- Якщо дуже багато павутини, то осінь буде теплою;
- Якщо видно багато горобини, то сезон буде дощовим;
- Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна дивитись довго на карооких людей, бо випадково можна отримати вроки;
- Не варто дослухатись до чужих порад, якщо ви їх не просили;
- Не можна сваритись та кричати;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна підтримувати безлад вдома.
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