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3 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 січня - п'ятниця - фото 1
3 січня - п'ятниця / maximum.fm

Сьогодні, 3 січня, віряни вшановують пам'ять Мучениці Іуліанії і з нею 500 мужів та 130 дружин, в Нікомідії потерпілих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 січня віряни вшановують пам'ять Мучениці Іуліанії і з нею 500 мужів та 130 дружин. Свята мучениця Іуліанія, донька знатного язичника Африкана, народилася в Нікомідії. У дев'ятирічному віці була заручена з якимось Єлевсієм. Маючи глибокий розум і схильність до добра, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри.

Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько став умовляти її не порушувати давню заручини, але, не добившись бажаного, став жорстоко її бити. Потім Африкан віддав дочку на суд єпарха міста, яким був Єлевсій, колишній наречений Юліанії. Єлевсій гаряче просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилася і вирішила прийняти муки.

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Мучениця Іуліанія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1431 Бургундський герцог продав за 10 000 франків захоплену в полон Жанну Д'Арк єпископу Кошону
  • 1638 – в Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії
  • 1888 – у Вашингтоні звичайний американець М. Стоун запатентував соломинку для коктейлів
  • 1924 – через два роки після виявлення піраміди єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона
  • 1959 – на Кубі остання військова частина, віддана режиму Батисти, здалася революціонерам, що ознаменувало остаточну перемогу революції
  • 1961 США розірвали дипломатичні відносини з Кубою
  • 1962 Папа Римський відлучив від церкви Фіделя Кастро
  • 1992 Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України
3 січня день народження соломинки для коктейлів - фото 377842
3 січня день народження соломинки для коктейлів

ХТО НАРОДИВСЯ 3 січня

  • 106 до н. е. – Марк Тулій Цицерон, римський оратор, філософ і політичний діяч
  • 1829 – Конрад Дуден, німецький філолог, творець орфографічного словника німецької мови
  • 1892 – Дж. Р. Р. Толкін – англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор всесвітньо відомої трилогії Володар перснів
  • 1906 – Олексій Григорович Стаханов, основоположник Стахановського руху (масовий рух новаторів соціалістичного виробництва)
  • 1929 – Гордон Мур, засновник корпорації Intel
  • 1956 – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер (Людина без обличчя, Хоробре серце, Чого хочуть жінки і багато інших
  • 1969 – Міхаель Шумахер, найуспішніший пілот Формули-1 за всю її історію, семиразовий чемпіон світу
Дж. Р. Р. Толкін - фото 377844
Дж. Р. Р. Толкін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим
  • Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку
  • Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів в найближчі дні
Зима - фото 377845
Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Нікому не можна бажати здоров'я і щастя, адже вийте все навпаки
  • Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати
  • Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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