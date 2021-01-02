3 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 січня, у світі відзначають День проти приниження, а віряни вшановують пам'ять митрополита святителя Петра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 січня віряни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра. Він з'явився на світ у другій половині XIII століття – народився на Волині в благочестивій родині. Згідно з переказами, до появи на світ Петра, його матері з'явився уві сні Господь і повідомив про призначення її майбутньої дитини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1431 – Бургундський герцог продав за 10 000 франків захоплену в полон Жанну Д'Арк єпископу Кошону

1638 – в Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії

1888 – у Вашингтоні звичайний американець М. Стоун запатентував соломинку для коктейлів

1924 – через два роки після виявлення піраміди єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона

1959 – на Кубі остання військова частина, віддана режиму Батисти, здалася революціонерам, що ознаменувало остаточну перемогу революції

1961 – США розірвали дипломатичні відносини з Кубою

1962 – Папа Римський відлучив від церкви Фіделя Кастро

1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України ​

ХТО НАРОДИВСЯ 3 СІЧНЯ

106 до н. е. – Марк Тулій Цицерон, римський оратор, філософ і політичний діяч

1829 – Конрад Дуден, німецький філолог, творець орфографічного словника німецької мови

1892 – Дж. Р. Р. Толкін – англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор всесвітньо відомої трилогії Володар перснів

1906 – Олексій Григорович Стаханов, основоположник Стахановського руху (масовий рух новаторів соціалістичного виробництва)

1929 – Гордон Мур, засновник корпорації Intel

1956 – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер (Людина без обличчя, Хоробре серце, Чого хочуть жінки і багато інших

1969 – Міхаель Шумахер, найуспішніший пілот Формули-1 за всю її історію, семиразовий чемпіон світу

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У народі говорили, який Петро, таким і вересень буде.

Багато снігу у цей день – до хорошого урожаю.

Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.

Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.

Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.

Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.

Галки та ворони у повітрі в'ються – буде сніг, на землю сідають – до відлиги, сидять на верхівках дерев – до морозу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

3 січня не можна підслуховувати та підглядати, інакше можна в найближчому майбутньому позбутися зору і слуху.

Забороняється давати обіцянки та присяги, підіймати із землі будь-які предмети. Хто не послухається, того незабаром будуть чекати втрати.

У цей день нікому не бажають щастя і здоров'я, тому що все здійсниться з точністю до навпаки.

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