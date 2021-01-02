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3 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 січня – неділя

Сьогодні, 3 січня, у світі відзначають День проти приниження, а віряни вшановують пам'ять митрополита святителя Петра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 січня віряни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра. Він з'явився на світ у другій половині XIII століття – народився на Волині в благочестивій родині. Згідно з переказами, до появи на світ Петра, його матері з'явився уві сні Господь і повідомив про призначення її майбутньої дитини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1431 – Бургундський герцог продав за 10 000 франків захоплену в полон Жанну Д'Арк єпископу Кошону
  • 1638 – в Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії
  • 1888 – у Вашингтоні звичайний американець М. Стоун запатентував соломинку для коктейлів
  • 1924 – через два роки після виявлення піраміди єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона
  • 1959 – на Кубі остання військова частина, віддана режиму Батисти, здалася революціонерам, що ознаменувало остаточну перемогу революції
  • 1961 – США розірвали дипломатичні відносини з Кубою
  • 1962 – Папа Римський відлучив від церкви Фіделя Кастро
  • 1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України ​
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ХТО НАРОДИВСЯ 3 СІЧНЯ

  • 106 до н. е. – Марк Тулій Цицерон, римський оратор, філософ і політичний діяч
  • 1829 – Конрад Дуден, німецький філолог, творець орфографічного словника німецької мови
  • 1892 – Дж. Р. Р. Толкін – англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор всесвітньо відомої трилогії Володар перснів
  • 1906 – Олексій Григорович Стаханов, основоположник Стахановського руху (масовий рух новаторів соціалістичного виробництва)
  • 1929 – Гордон Мур, засновник корпорації Intel
  • 1956 – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер (Людина без обличчя, Хоробре серце, Чого хочуть жінки і багато інших
  • 1969 – Міхаель Шумахер, найуспішніший пілот Формули-1 за всю її історію, семиразовий чемпіон світу
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У народі говорили, який Петро, таким і вересень буде.
  • Багато снігу у цей день – до хорошого урожаю.
  • Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.
  • Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.
  • Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.
  • Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.
  • Галки та ворони у повітрі в'ються – буде сніг, на землю сідають – до відлиги, сидять на верхівках дерев – до морозу.
3 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 441709

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 3 січня не можна підслуховувати та підглядати, інакше можна в найближчому майбутньому позбутися зору і слуху.
  • Забороняється давати обіцянки та присяги, підіймати із землі будь-які предмети. Хто не послухається, того незабаром будуть чекати втрати.
  • У цей день нікому не бажають щастя і здоров'я, тому що все здійсниться з точністю до навпаки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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