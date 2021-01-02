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3 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 січня, у світі відзначають День проти приниження, а віряни вшановують пам'ять митрополита святителя Петра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 3 січня віряни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра. Він з'явився на світ у другій половині XIII століття – народився на Волині в благочестивій родині. Згідно з переказами, до появи на світ Петра, його матері з'явився уві сні Господь і повідомив про призначення її майбутньої дитини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 3 січня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1431 – Бургундський герцог продав за 10 000 франків захоплену в полон Жанну Д'Арк єпископу Кошону
- 1638 – в Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії
- 1888 – у Вашингтоні звичайний американець М. Стоун запатентував соломинку для коктейлів
- 1924 – через два роки після виявлення піраміди єгипетського фараона Тутанхамона, британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона
- 1959 – на Кубі остання військова частина, віддана режиму Батисти, здалася революціонерам, що ознаменувало остаточну перемогу революції
- 1961 – США розірвали дипломатичні відносини з Кубою
- 1962 – Папа Римський відлучив від церкви Фіделя Кастро
- 1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України
ХТО НАРОДИВСЯ 3 СІЧНЯ
- 106 до н. е. – Марк Тулій Цицерон, римський оратор, філософ і політичний діяч
- 1829 – Конрад Дуден, німецький філолог, творець орфографічного словника німецької мови
- 1892 – Дж. Р. Р. Толкін – англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор всесвітньо відомої трилогії Володар перснів
- 1906 – Олексій Григорович Стаханов, основоположник Стахановського руху (масовий рух новаторів соціалістичного виробництва)
- 1929 – Гордон Мур, засновник корпорації Intel
- 1956 – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер (Людина без обличчя, Хоробре серце, Чого хочуть жінки і багато інших
- 1969 – Міхаель Шумахер, найуспішніший пілот Формули-1 за всю її історію, семиразовий чемпіон світу
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У народі говорили, який Петро, таким і вересень буде.
- Багато снігу у цей день – до хорошого урожаю.
- Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.
- Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.
- Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.
- Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.
- Галки та ворони у повітрі в'ються – буде сніг, на землю сідають – до відлиги, сидять на верхівках дерев – до морозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 3 січня не можна підслуховувати та підглядати, інакше можна в найближчому майбутньому позбутися зору і слуху.
- Забороняється давати обіцянки та присяги, підіймати із землі будь-які предмети. Хто не послухається, того незабаром будуть чекати втрати.
- У цей день нікому не бажають щастя і здоров'я, тому що все здійсниться з точністю до навпаки.
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