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3 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 лютого, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують пам'ять преподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері "Відрада" або "Розрада".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 3 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Анна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан, а також Лаврентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національний день жінок лікарів в США
- 1509 – під час португальсько-мамлюкської морської війни пройшла Битва при Діу, яка привела до утворення Португальської Індії
- 1534 – в Лондоні через наказ короля Генріха VIII було страчено ірландського бунтаря Томаса Фіцжеральда
- 1637 – тюльпаноманія в Нідерландах, коли кількість продавців квітів перевищила кількість покупців. Через це трапилась біржова паніка.
- 1690 – в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Тоді ними розраховувались з солдатами-найманцями у війні з Квебеком
- 1815 – у Швейцарії створено першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру
- 1851 – французький фізик Леон Фуко презентував у Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально пояснив експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі
- 1858 – запущено перший трамвай у Гавані, Куба
- 1863 – у місцевій газеті містечка Вірджинія (США) опубліковано гумористичне оповідання від 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, який підписався псевдонімом Марк Твен
- 1894 – у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом
- 1926 – у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни
- 1929 – завершився Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, під час якого створено Організацію українських націоналістів під керівництвом Євгена Коновальця
- 1940 – під час битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник
- 1945 – американські війська прорвали німецьку оборонну лінію Зігфрида
- 1950 – в Лондоні за звинуваченнями у передачі таємної державної інформації агентам КДБ арештовано провідного ядерного фізика Клауса Фукса.
- 1953 – у друк вийшла книга французького океанографа Жака-Іва Кусто "Світ мовчання". Це найвідоміша робота науковця, в якій він описав унікальні результати вивчення підводного світу.
- 1966 – радянська непілотована космічна станція "Луна-9", що стартувала з поверхні Землі 31 січня, здійснила посадку на поверхню Місяця, а згодом першою надіслала на Землю панорамні фото місячної поверхні
- 1972 – початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро
- 1981 – Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем'єр-міністром, очоливши уряд Норвегії
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною
- 1994 – президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років
- 2005 – найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень надрукували на золотому папері (ціна одного екземпляра газети склала 8000 доларів США)
- 2010 – скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" (L'homme qui marche) продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму у 65 мільйонів фунтів.
- 2014 – під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" організували власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки
- 2015 – італійський юрист і політик Серджо Матарелла став президентом Італії
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛЮТОГО
- 1735 – Ігнацій Красицький, польський поет XVIII ст.
- 1809 – Фелікс Мендельсон-Бартольді, німецький композитор ("Італійська симфонія", "Шотландська симфонія", "Фінгалова печера"), диригент, автор весільного маршу, піаніст, засновник першої німецької консерваторії (Лейпциг, 1843 рік).
- 1821 – Елізабет Блеквелл, перша у світі жінка-лікар, яка отримала вищу медичну освіту.
- 1853 – Геннадій Ладиженський, український маляр.
- 1857 – Вільгельм Людвіг Йогансен, данський біолог, що ввів терміни "популяція", "ген", "генотип" і "фенотип".
- 1859 – Олаф Фінсен, фарерський політичний діяч, мер Торсгавна (1904 – 1909), перший в історії Фарерських островів фармацевт.
- 1859 – Гуго Юнкерс, німецький авіаконструктор.
- 1864 – Володимир Самійленко, український письменник.
- 1870 – Ада Негрі, італійська поетеса.
- 1872 – Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.
- 1874 – Гертруда Стайн, американська письменниця, авторка вислову "втрачене покоління".
- 1887 – Ґеорґ Тракль, австрієць, визнаний одним із найкращих поетів XX століття.
- 1889 – Карл Теодор Дреєр, данський кінорежисер-новатор, один з найвизначніших майстрів європейського кіномистецтва.
- 1898 – Алвар Аалто, фінський архітектор (його прізвищем відкриваються всі енциклопедії).
- 1904 – Гео Коляда (справжнє ім'я — Григорій Опанасович), український поет.
- 1909 – Сімона Вейль, французький філософ-містик.
- 1909 – Андре Каятт, французький кінорежисер.
- 1936 – Джеймс Бріджес, американський кінорежисер і сценарист ("Китайський синдром" – "Оскар", 1980).
- 1938 – Віктор Буоно, американський актор.
- 1939 – Майкл Чіміно, американський кінорежисер.
- 1951 – В'ячеслав Медвідь, український письменник.
- 1974 – Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер.
- 1979 – Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Існує повір’я, що якщо 3 лютого за наявності невирішеної проблеми піти до лісу, відшукати там березу, і притулившись до неї розповісти, що турбує, то вже по дорозі додому правильне рішення обов’язково знайдеться.
- Якщо на Максима через хмари видно Місяць – це запорука гарного врожаю.
- Ясна погода 3 лютого – чекай довгих морозів.
- Якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя.
- На Максима, 3 лютого, якщо зробиш добру справу, то добро обов’язково тобі повернеться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими
- Не гоже позичати гроші
- Не слід нині ухвалювати відповідальні рішення
- Не можна витрачати значні суми грошей
- Не варто погано думати про людей, з якими ви працюєте
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