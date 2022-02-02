3 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують пам'ять Максима Грека. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 лютого, віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері "Відрада" або "Розрада".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 3 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Анна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан, а також Лаврентій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Богородиці Суяпа в Гондурасі

День полеглих в Сан-Томе і Прінсіпі

Національний день жінок лікарів в США

1509 – під час португальсько-мамлюкської морської війни пройшла Битва при Діу, яка привела до утворення Португальської Індії

1534 – в Лондоні через наказ короля Генріха VIII було страчено ірландського бунтаря Томаса Фіцжеральда

1637 – тюльпаноманія в Нідерландах, коли кількість продавців квітів перевищила кількість покупців. Через це трапилась біржова паніка.

1690 – в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Тоді ними розраховувались з солдатами-найманцями у війні з Квебеком

1815 – у Швейцарії створено першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру

1851 – французький фізик Леон Фуко презентував у Паризькій академії наук письмове повідомлення, у котрому детально пояснив експеримент з вільним маятником, установивши тим самим закон відхилення площини його коливання через обертання Землі навколо осі

1858 – запущено перший трамвай у Гавані, Куба

1863 – у місцевій газеті містечка Вірджинія (США) опубліковано гумористичне оповідання від 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, який підписався псевдонімом Марк Твен

1894 – у США спустили на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом

1926 – у Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни

1929 – завершився Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, під час якого створено Організацію українських націоналістів під керівництвом Євгена Коновальця

1940 – під час битви за Британію над Англією збито перший німецький бомбардувальник

1945 – американські війська прорвали німецьку оборонну лінію Зігфрида

1950 – в Лондоні за звинуваченнями у передачі таємної державної інформації агентам КДБ арештовано провідного ядерного фізика Клауса Фукса.

1953 – у друк вийшла книга французького океанографа Жака-Іва Кусто "Світ мовчання". Це найвідоміша робота науковця, в якій він описав унікальні результати вивчення підводного світу.

1966 – радянська непілотована космічна станція "Луна-9", що стартувала з поверхні Землі 31 січня, здійснила посадку на поверхню Місяця, а згодом першою надіслала на Землю панорамні фото місячної поверхні

1972 – початок XI зимових Олімпійських ігор у японському Саппоро

1981 – Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем'єр-міністром, очоливши уряд Норвегії

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною

1994 – президент США Білл Клінтон скасував економічне ембарго щодо комуністичного В'єтнаму, яке діяло 19 років

2005 – найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень надрукували на золотому папері (ціна одного екземпляра газети склала 8000 доларів США)

2010 – скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" (L'homme qui marche) продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму у 65 мільйонів фунтів.

2014 – під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" організували власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки

2015 – італійський юрист і політик Серджо Матарелла став президентом Італії

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛЮТОГО

1735 – Ігнацій Красицький, польський поет XVIII ст.

1809 – Фелікс Мендельсон-Бартольді, німецький композитор ("Італійська симфонія", "Шотландська симфонія", "Фінгалова печера"), диригент, автор весільного маршу, піаніст, засновник першої німецької консерваторії (Лейпціг, 1843 рік).

1821 – Елізабет Блеквелл, перша у світі жінка-лікар, яка отримала вищу медичну освіту.

1853 – Геннадій Ладиженський, український маляр.

1857 – Вільгельм Людвіг Йогансен, данський біолог, що ввів терміни "популяція", "ген", "генотип" і "фенотип".

1859 – Олаф Фінсен, фарерський політичний діяч, мер Торсгавна (1904 – 1909), перший в історії Фарерських островів фармацевт.

1859 – Гуго Юнкерс, німецький авіаконструктор.

1864 – Володимир Самійленко, український письменник.

1870 – Ада Негрі, італійська поетеса.

1872 – Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.

1874 – Гертруда Стайн, американська письменниця, авторка вислову "втрачене покоління".

1887 – Ґеорґ Тракль, австрієць, визнаний одним із найкращих поетів XX століття.

1889 – Карл Теодор Дреєр, данський кінорежисер-новатор, один з найвизначніших майстрів європейського кіномистецтва.

1898 – Алвар Аалто, фінський архітектор (його прізвищем відкриваються всі енциклопедії).

1904 – Гео Коляда (справжнє ім'я — Григорій Опанасович), український поет.

1909 – Сімона Вейль, французький філософ-містик.

1909 – Андре Каятт, французький кінорежисер.

1936 – Джеймс Бріджес, американський кінорежисер і сценарист ("Китайський синдром" – "Оскар", 1980).

1938 – Віктор Буоно, американський актор.

1939 – Майкл Чіміно, американський кінорежисер.

1951 – В'ячеслав Медвідь, український письменник.

1974 – Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер.

1979 – Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Існує повір’я, що якщо 3 лютого за наявності невирішеної проблеми піти до лісу, відшукати там березу, і притулившись до неї розповісти, що турбує, то вже по дорозі додому правильне рішення обов’язково знайдеться.

Якщо на Максима через хмари видно Місяць – це запорука гарного врожаю.

Ясна погода 3 лютого – чекай довгих морозів.

Якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя.

На Максима, 3 лютого, якщо зробиш добру справу, то добро обов’язково тобі повернеться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими;

Не гоже зичити гроші;

Не слід нині ухвалювати відповідальні рішення;

Не можна витрачати значні суми грошей;

Не варто погано думати про людей, з якими ви працюєте.

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