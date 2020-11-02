3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять чотирьох святих з ім'ям Іларіон: преподобного Іларіона Великого, святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Печерського, преподобного Іларіона Псковоезерського, Гдовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 3 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Федот, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1493 – Христофор Колумб відкрив Домініку.

1871 – У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона.

1888 – Знайдена остання жертва Джека-Різника.

1903 – Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.

1903 – нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.

1905 – Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.

1918 – Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.

1918 – Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.

1918 – Кільське повстання, почалася Листопадова революція в Німецькій імперії.

1927 – У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда, перший у світі підводний тунель для транспорту.

1957 – СРСР успішно провів запуск орбітального супутника Спутник-2. На борту окрім наукового обладнання ще була собака Лайка.

1992 – Президентом США був обраний Білл Клінтон.

1995 – Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку.

1996 – В аеропорті Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня.

2007 – Прем'єра в Україні серії "The Farnsworth Parabox" мультсеріалу "Футурама".

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИСТОПАДА

1500 – Бенвенуто Челліні, італійський скульптор, ювелір, живописець, та музикант епохи Ренесансу.

1560 – Аннібале Карраччі, італійський живописець і гравер, представник болонської школи, брат художника Агостіно Карраччі.

1801 – Карл Бедекер, німецький видавець, автор перших путівників.

1801 – Вінченцо Белліні, італійський композитор.

1882 – Якуб Колас, білоруський письменник.

1900 – Дасслер Адольф, німецький бізнесмен, засновник фірми "Адідас".

1933 – Джон Баррі, британський композитор, автор музики до "Бондіани".

1946 – Нік Сімпер, британський рок-музикант, бас-гітарист першого складу "Deep Purple".

1949 – Ларрі Холмс, британський боксер, який відібрав титул чемпіона світу в Мухамеда Алі.

1952 – Лесь Подерв'янський , український художник, автор сатиричних п'єс.

, український художник, автор сатиричних п'єс. 1959 – Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведський актор.

1962 – Жолдак Андрій Валерійович, відомий український театральний режисер.

1962 – Ірен Роздобудько, українська письменниця.

1967 – Микола Мільчев, український спортсмен, олімпійський чемпіон в стендовій стрілянині.

1969 – Олег Твердохліб, український бігун, рекордсмен України бігу на 400 м з бар'єрами.

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З цього дня мороз посилюється.

Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.

Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.

Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.

Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.

Якщо сонце червоного кольору, а на небі багато зірок, то погода буде сонячною та морозною.

Заєць-біляк змінив шубку – скоро настане зима.

Якщо сніг падає і щільно осідає на гілках, то снігопад затягнеться.

Якщо повітря тепле, то буде відлига.

Якщо серед ваших покійних родичів були самогубці або нехрещені діти, то розсипте на перехресті крихти або пшоно, щоб задобрити їх душі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя.

Також не варто наражатися на небезпеку: не відвідуйте закинуті будівлі, не гуляйте ввечері наодинці, не конфліктуйте з незнайомцями тощо.

Сьогодні не рекомендують походи в ліс, адже це може закінчитися травмами або отруєнням.

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