Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Олександр Усик

3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 60
3 листопада – вівторок - фото 1
3 листопада – вівторок

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять чотирьох святих з ім'ям Іларіон: преподобного Іларіона Великого, святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Печерського, преподобного Іларіона Псковоезерського, Гдовського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 3 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Федот, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1493 – Христофор Колумб відкрив Домініку.
  • 1871 – У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона.
  • 1888 – Знайдена остання жертва Джека-Різника.
  • 1903 – Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.
  • 1903 – нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.
  • 1905 – Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.
  • 1918 – Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.
  • 1918 – Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.
  • 1918 – Кільське повстання, почалася Листопадова революція в Німецькій імперії.
  • 1927 – У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда, перший у світі підводний тунель для транспорту.
  • 1957 – СРСР успішно провів запуск орбітального супутника Спутник-2. На борту окрім наукового обладнання ще була собака Лайка.
  • 1992 – Президентом США був обраний Білл Клінтон.
  • 1995 – Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку.
  • 1996 – В аеропорті Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня.
  • 2007 – Прем'єра в Україні серії "The Farnsworth Parabox" мультсеріалу "Футурама".
3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 433250

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИСТОПАДА

  • 1500 – Бенвенуто Челліні, італійський скульптор, ювелір, живописець, та музикант епохи Ренесансу.
  • 1560 – Аннібале Карраччі, італійський живописець і гравер, представник болонської школи, брат художника Агостіно Карраччі.
  • 1801 – Карл Бедекер, німецький видавець, автор перших путівників.
  • 1801 – Вінченцо Белліні, італійський композитор.
  • 1882 – Якуб Колас, білоруський письменник.
  • 1900 – Дасслер Адольф, німецький бізнесмен, засновник фірми "Адідас".
  • 1933 – Джон Баррі, британський композитор, автор музики до "Бондіани".
  • 1946 – Нік Сімпер, британський рок-музикант, бас-гітарист першого складу "Deep Purple".
  • 1949 – Ларрі Холмс, британський боксер, який відібрав титул чемпіона світу в Мухамеда Алі.
  • 1952 – Лесь Подерв'янський, український художник, автор сатиричних п'єс.
  • 1959 – Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведський актор.
  • 1962 – Жолдак Андрій Валерійович, відомий український театральний режисер.
  • 1962 – Ірен Роздобудько, українська письменниця.
  • 1967 – Микола Мільчев, український спортсмен, олімпійський чемпіон в стендовій стрілянині.
  • 1969 – Олег Твердохліб, український бігун, рекордсмен України бігу на 400 м з бар'єрами.

3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 433251

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З цього дня мороз посилюється.
  • Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.
  • Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.
  • Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.
  • Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.
  • Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.
  • Якщо сонце червоного кольору, а на небі багато зірок, то погода буде сонячною та морозною.
  • Заєць-біляк змінив шубку – скоро настане зима.
  • Якщо сніг падає і щільно осідає на гілках, то снігопад затягнеться.
  • Якщо повітря тепле, то буде відлига.
  • Якщо серед ваших покійних родичів були самогубці або нехрещені діти, то розсипте на перехресті крихти або пшоно, щоб задобрити їх душі.
3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 433242

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя.
  • Також не варто наражатися на небезпеку: не відвідуйте закинуті будівлі, не гуляйте ввечері наодинці, не конфліктуйте з незнайомцями тощо.
  • Сьогодні не рекомендують походи в ліс, адже це може закінчитися травмами або отруєнням.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 196
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 512
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1874
Загрузка...
Новини