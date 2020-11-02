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3 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять чотирьох святих з ім'ям Іларіон: преподобного Іларіона Великого, святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Печерського, преподобного Іларіона Псковоезерського, Гдовського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 3 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Федот, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1493 – Христофор Колумб відкрив Домініку.
- 1871 – У Центральній Африці знайдена зникла експедиція Девіда Лівінгстона.
- 1888 – Знайдена остання жертва Джека-Різника.
- 1903 – Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.
- 1903 – нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.
- 1905 – Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.
- 1918 – Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.
- 1918 – Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР.
- 1918 – Кільське повстання, почалася Листопадова революція в Німецькій імперії.
- 1927 – У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда, перший у світі підводний тунель для транспорту.
- 1957 – СРСР успішно провів запуск орбітального супутника Спутник-2. На борту окрім наукового обладнання ще була собака Лайка.
- 1992 – Президентом США був обраний Білл Клінтон.
- 1995 – Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку.
- 1996 – В аеропорті Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня.
- 2007 – Прем'єра в Україні серії "The Farnsworth Parabox" мультсеріалу "Футурама".
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИСТОПАДА
- 1500 – Бенвенуто Челліні, італійський скульптор, ювелір, живописець, та музикант епохи Ренесансу.
- 1560 – Аннібале Карраччі, італійський живописець і гравер, представник болонської школи, брат художника Агостіно Карраччі.
- 1801 – Карл Бедекер, німецький видавець, автор перших путівників.
- 1801 – Вінченцо Белліні, італійський композитор.
- 1882 – Якуб Колас, білоруський письменник.
- 1900 – Дасслер Адольф, німецький бізнесмен, засновник фірми "Адідас".
- 1933 – Джон Баррі, британський композитор, автор музики до "Бондіани".
- 1946 – Нік Сімпер, британський рок-музикант, бас-гітарист першого складу "Deep Purple".
- 1949 – Ларрі Холмс, британський боксер, який відібрав титул чемпіона світу в Мухамеда Алі.
- 1952 – Лесь Подерв'янський, український художник, автор сатиричних п'єс.
- 1959 – Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведський актор.
- 1962 – Жолдак Андрій Валерійович, відомий український театральний режисер.
- 1962 – Ірен Роздобудько, українська письменниця.
- 1967 – Микола Мільчев, український спортсмен, олімпійський чемпіон в стендовій стрілянині.
- 1969 – Олег Твердохліб, український бігун, рекордсмен України бігу на 400 м з бар'єрами.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З цього дня мороз посилюється.
- Якщо сніг на Іларіона падає і не тане, то навесні буде багато пролісків.
- Випало багато снігу – до хорошого урожаю хліба в наступному році.
- Якщо дим з труби підіймається прямо, то погода налагодиться.
- Якщо стоїть ясний сонячний день, скоро похолодає.
- Вечір тихий і безхмарний – наступний день буде хорошим.
- Якщо сонце червоного кольору, а на небі багато зірок, то погода буде сонячною та морозною.
- Заєць-біляк змінив шубку – скоро настане зима.
- Якщо сніг падає і щільно осідає на гілках, то снігопад затягнеться.
- Якщо повітря тепле, то буде відлига.
- Якщо серед ваших покійних родичів були самогубці або нехрещені діти, то розсипте на перехресті крихти або пшоно, щоб задобрити їх душі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В дорогу 3 листопада збиратися не можна – може трапитися нещастя.
- Також не варто наражатися на небезпеку: не відвідуйте закинуті будівлі, не гуляйте ввечері наодинці, не конфліктуйте з незнайомцями тощо.
- Сьогодні не рекомендують походи в ліс, адже це може закінчитися травмами або отруєнням.
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