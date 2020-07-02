3 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 липня, віряни вшановують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського, який жив в 3 столітті на території Малої Азії і був відомий своїм чернечим смиренням. Займався навчанням своєї пастви, намагався боротися з єрессю, проявляючи силу характеру і переконань. Після смерті Мефодія залишилася велика кількість його творів, присвячених захисту християнства, тлумачення священного писання. Відомо, що в 312 році єпископ був схоплений язичниками і засуджений до смерті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

964 – Київська Русь здобула перемогу у війні з Хозарський каганат.

1608 – французьким дослідником С. де Шамплейном засноване канадське місто Квебек.

1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття ним планети Нептун.

1885 – українські емігранти створили в США товариство взаємодопомоги Братство святого Миколая.

1897 – в результаті багатогодинних обговорень в ресторані Слов'янський базар Станіславський і Немирович-Данченко вирішили створити народний театр.

1915 – випущені перші в Туреччині паперові гроші.

1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.

1936 – постановою Ради народних комісарів створена ДАІ.

1954 – у Великій Британії скасовано карткову систему.

1960 – конгрес США ввів заборону на імпорт цукру з Куби.

1976 – в Бонні підписано угоду про постачання Ірану двох атомних електростанцій.

1988 – Ірано-іракська війна: в Перській затоці американський крейсер Вінсеннес збив іранський пасажирський літак А300. Загинуло 298 осіб.

2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів на відстані 432 308 кілометрів від поверхні Землі.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИПНЯ

1728 – Роберт Адам, англійський архітектор.

1883 – Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.

1894 – Зінаїда Миколаївна Райх, актриса, дружина Сергія Єсеніна, потім В. Мейерхольда.

1906 – Джордж Сандерс, британський актор.

1925 – Марк Орлов, кінорежисер.

1926 – Володимир Богомолов, радянський письменник.

1928 – Ян Махульські, польський актор.

1941 – Геннадій Корольков, актор театру і кіно, заслужений артист.

1951 – Жан-Клод Дювальє, син і наступник Франсуа Дювальє на посаді президента Гаїті.

1960 – Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінченті Джон Мартін), англійський рок-музикант Depeche Mode.

1962 – Том Круз, американський кіноактор.

1984 – Любко Дереш, український письменник.

1987 – Себастьян Феттель, німецький пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Мурахи збираються в невеликі купки – прикмета того, що варто чекати дощу, грози і вітру.

Якщо павук ремонтує свою павутину – найближчими днями встановиться тепла і ясна погода.

Пішов дощ – значить, ще 40 днів йти буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

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