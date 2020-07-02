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3 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 липня – п'ятниця

Сьогодні, 3 липня, віряни вшановують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять святого Мефодія, єпископа Патарського, який жив в 3 столітті на території Малої Азії і був відомий своїм чернечим смиренням. Займався навчанням своєї пастви, намагався боротися з єрессю, проявляючи силу характеру і переконань. Після смерті Мефодія залишилася велика кількість його творів, присвячених захисту християнства, тлумачення священного писання. Відомо, що в 312 році єпископ був схоплений язичниками і засуджений до смерті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 964 – Київська Русь здобула перемогу у війні з Хозарський каганат.
  • 1608 – французьким дослідником С. де Шамплейном засноване канадське місто Квебек.
  • 1841 – англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття ним планети Нептун.
  • 1885 – українські емігранти створили в США товариство взаємодопомоги Братство святого Миколая.
  • 1897 – в результаті багатогодинних обговорень в ресторані Слов'янський базар Станіславський і Немирович-Данченко вирішили створити народний театр.
  • 1915 – випущені перші в Туреччині паперові гроші.
  • 1928 – у продажу з'явилися перші телевізори. Коштували вони 75 доларів.
  • 1936 – постановою Ради народних комісарів створена ДАІ.
  • 1954 – у Великій Британії скасовано карткову систему.
  • 1960 – конгрес США ввів заборону на імпорт цукру з Куби.
  • 1976 – в Бонні підписано угоду про постачання Ірану двох атомних електростанцій.
  • 1988 – Ірано-іракська війна: в Перській затоці американський крейсер Вінсеннес збив іранський пасажирський літак А300. Загинуло 298 осіб.
  • 2006 – астероїд 2004 XP14 пролетів на відстані 432 308 кілометрів від поверхні Землі.
3 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413595

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИПНЯ

  • 1728 – Роберт Адам, англійський архітектор.
  • 1883 – Франц Кафка, чеський філософ, німецькомовний письменник.
  • 1894 – Зінаїда Миколаївна Райх, актриса, дружина Сергія Єсеніна, потім В. Мейерхольда.
  • 1906 – Джордж Сандерс, британський актор.
  • 1925 – Марк Орлов, кінорежисер.
  • 1926 – Володимир Богомолов, радянський письменник.
  • 1928 – Ян Махульські, польський актор.
  • 1941 – Геннадій Корольков, актор театру і кіно, заслужений артист.
  • 1951 – Жан-Клод Дювальє, син і наступник Франсуа Дювальє на посаді президента Гаїті.
  • 1960 – Вінс Кларк (справжнє ім'я Вінченті Джон Мартін), англійський рок-музикант Depeche Mode.
  • 1962 – Том Круз, американський кіноактор.
  • 1984 – Любко Дереш, український письменник.
  • 1987 – Себастьян Феттель, німецький пілот Формули-1.
3 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413600

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Мурахи збираються в невеликі купки – прикмета того, що варто чекати дощу, грози і вітру.
  • Якщо павук ремонтує свою павутину – найближчими днями встановиться тепла і ясна погода.
  • Пішов дощ – значить, ще 40 днів йти буде.
3 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413032

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
  • Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

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