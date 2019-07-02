3 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 липня, у народі відзначають Мефодія, за яким можна визначати погоду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За церковним календарем 3 липня відзначають Священномученика Мефодія, єпископа Патарського, Благовірного князя Гліба Володимирського, Святого Гурія, архієпископа Казанського та Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Наум, Гліб, Андрій, Дмитро, Опанас, Микола, Іван, Інна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая"

1863 — закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США

1886 — Карл Бенц з Мангейму вперше у світі виїхав на авто власної конструкції та розігнався до 16 км/год

1928 — у продаж надійшли перші телевізори

1962 — проголошено незалежність Алжиру

1966 — Франція випробувала ядерну зброю на атолі Муруроа в Французькій Полінезії

ХТО НАРОДИВСЯ 3 липня

1883 — Франц Кафка, німецький письменник.

1898 — Лещенко Петро Костянтинович, естрадний співак, танцюрист (виконавець народних і характерних танців), гітарист.

1907 — Ласовський Володимир Созонтович, український художник, мистецтвознавець та критик, учень Мистецької школи Олекси Новаківського.

1937 — Том Стоппард, британський драматург, режисер, кіносценарист і критик.

1941 — Богодар Которович, скрипаль, диригент, народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, один із засновників сучасної української скрипкової школи.

1949 — Віктор Колотов, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків і Суперкубка.

1961 — Олександр Юхимович Роднянський, український кінорежисер-документаліст і телепродюсер.

1962 — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Мефодія падає дощ, то опади очікуються у найближчі 40 днів;

Якщо на Мефодія сухо та малохмарно, то спека затримається надовго;

Якщо у цей день побачити, як павук плете павутину, то наступні дні будуть ясними;

Якщо чути далекий грім без зливи, то врожай буде хорошим, а літо довгим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та вживати погані і нецензурні слова;

Не можна займатись надто важкою та фізичною працею;

Не можна гуляти біля водойм та плавати;

Не можна займатись хатніми справами, якщо на те нема потреби;

Не можна думати погано про людей, будь вони чужі чи знайомі;

Не можна бажати собі чи будь-якій живій істоті зла.

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