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3 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 липня – середа

Сьогодні, 3 липня, у народі відзначають Мефодія, за яким можна визначати погоду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За церковним календарем 3 липня відзначають Священномученика Мефодія, єпископа Патарського, Благовірного князя Гліба Володимирського, Святого Гурія, архієпископа Казанського та Моденської (Коссинської) ікони Божої Матері.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Наум, Гліб, Андрій, Дмитро, Опанас, Микола, Іван, Інна, Римма. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая"
  • 1863 — закінчилася битва під Геттісбургом — найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США
  • 1886 — Карл Бенц з Мангейму вперше у світі виїхав на авто власної конструкції та розігнався до 16 км/год
  • 1928 — у продаж надійшли перші телевізори
  • 1962 — проголошено незалежність Алжиру
  • 1966 — Франція випробувала ядерну зброю на атолі Муруроа в Французькій Полінезії
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ХТО НАРОДИВСЯ 3 липня

  • 1883 — Франц Кафка, німецький письменник.
  • 1898 — Лещенко Петро Костянтинович, естрадний співак, танцюрист (виконавець народних і характерних танців), гітарист.
  • 1907 — Ласовський Володимир Созонтович, український художник, мистецтвознавець та критик, учень Мистецької школи Олекси Новаківського.
  • 1937 — Том Стоппард, британський драматург, режисер, кіносценарист і критик.
  • 1941 — Богодар Которович, скрипаль, диригент, народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, один із засновників сучасної української скрипкової школи.
  • 1949 — Віктор Колотов, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків і Суперкубка.
  • 1961 — Олександр Юхимович Роднянський, український кінорежисер-документаліст і телепродюсер.
  • 1962 — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Мефодія падає дощ, то опади очікуються у найближчі 40 днів;
  • Якщо на Мефодія сухо та малохмарно, то спека затримається надовго;
  • Якщо у цей день побачити, як павук плете павутину, то наступні дні будуть ясними;
  • Якщо чути далекий грім без зливи, то врожай буде хорошим, а літо довгим.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та вживати погані і нецензурні слова;
  • Не можна займатись надто важкою та фізичною працею;
  • Не можна гуляти біля водойм та плавати;
  • Не можна займатись хатніми справами, якщо на те нема потреби;
  • Не можна думати погано про людей, будь вони чужі чи знайомі;
  • Не можна бажати собі чи будь-якій живій істоті зла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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