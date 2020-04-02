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3 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 квітня, віряни вшановують пам'ять Святителя Кирила, єпископа Катанського, а також триває Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква вшановує єпископа Кирила Катанського, що жив на Сицилії в 1-2 століттях. Як часто буває, в народі переінакшили ім'я святителя на свій лад, вклавши в нього новий сенс. Говорили, що день Катаніка – остання можливість покататися на санках з гір на снігу. Також вважалося, що на Кирила Катаніка (так само, як в день Лева Катаніка), не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку. Це віщувало велике нещастя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Фома, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1559 – підписано Като-камбрезійський мир, який завершив Італійські війни 1494-1559 років
- 1879 – Софію проголошено столицею Болгарії
- 1885 – німецької винахідник Готтліб Даймлер отримав патент на свій перший одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням
- 1910 – вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці
- 1918 – Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначено головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті
- 1919 – український Раднарком оголосив Асканію-Нову заповідником
- 1933 – в Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше в світі виконав клінічну пересадку нирки
- 1948 – Гаррі Трумен затвердив план Маршалла
- 1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником
- 1990 – над львівською ратушею вперше в Україні офіційно піднято синьо-жовтий прапор
- 1999 – сили НАТО завдали перший повітряний удар по столиці Югославії Белграду
- 2007 – французький швидкісний поїзд TGV встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год
ХТО НАРОДИВСЯ 3 КВІТНЯ
- 1778 – П'єр-Фідель Бретон, французький епідеміолог
- 1798 – Чарльз Вілкс, американський дослідник Антарктиди
- 1873 – Ян Янський, чеський лікар, який відкрив (1907) спільно з К. Ландштайнером у людини 4-у групи крові і запропонував класифікацію груп крові
- 1918 – Олесь Гончар (справжнє ім'я Олександр Терентійович Гончар), український письменник
- 1923 – Світозар Кузьмич Русаков, художник-мультиплікатор, який подарував не одному поколінню глядачів безсмертних Вовка і Зайця, Буратіно тощо
- 1924 – Марлон Брандо, американський актор
- 1958 – Алек Болдуін, американський актор. Два його брата також відомі кіноактори, а дружиною була знаменита Кім Бесінджер
- 1961 – Едді Мерфі, американський актор
- 1972 – Дженні Гарт, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гроза – буде урожайний рік
- Цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше
- Комарі з'явилися 3 квітня – чекайте потепління
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна дивитися у небо
- У цей день не варто кричати
- Не можна починати нові справи
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