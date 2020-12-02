3 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Соболевська". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Соболевська".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 3 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, а також Фекла​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день людей з інвалідністю

1775 – Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США.

1818 – Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Іллінойс часто називають "Землею Лінкольна" або ж "Штатом в прерії".

1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.

1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник – французький фізик Жорж Клод).

1912 – Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписали з Османською імперією перемир'я, що поклало край Першій балканській війні.

1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін "Східна Малопольща", зникли з вживання слова "українець", "український", вводилися "русин", "руський"

1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.

1952 – У Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками та сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини, серед них — її колишнього генерального секретаря, віце-прем'єра Рудольфа Сланскі.

1959 – У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам "Ленін".

1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця.

1973 – Американський "Піонер−10" ("Пайонір-10") став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера.

1976 – У Києві зданий в експлуатацію Північний міст через Дніпро.

1979 – Референдум в Ірані схвалив проект конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов'язково носити чадру.

1979 – В Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 людей.

1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 людей, а 20 тисяч – втратили зір.

1989 – Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – "Холодної війни".

1989 – у місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: "Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці".

1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.

1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.

2002 – У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.

2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним).

2010 – вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ГРУДНЯ

1596 – Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, учитель майстрів Андреа Гварнері і Антоніо Страдіварі.

1616 – Джон Валліс, англійський математик і криптограф, один з попередників математичного аналізу, якому приписують введення символу ∞ нескінченності.

1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ.

1729 – Антоніо Солер, іспанський композитор і клавесиніст, учень Доменіко Скарлатті.

1753 – Семюел Кромптон, британець, винахідник прядильної машини.

1755 – Гілберт Стюарт, американський художник. Разом з художником Джоном Коплі вважається засновником живопису США.

1793 – Кларксон Фредерік Стенфілд, відомий британський художник-мариніст. Син ірландського письменника, актора і моряка Джеймса Філда Стенфілда.

1795 – Роуленд Гілл, британець, творець сучасної пошти. Його пропозиції з реформи поштової служби (зокрема про попередню оплату) призвели до появи першої поштової марки.

1820 – Томас Бічем, винахідник проносних таблеток.

1830 – Фредерік Лейтон, британський живописець і скульптор.

1857 – Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський), англійський письменник польського походження, родом з України (Бердичів).

1864 – Герман Геєрманс, нідерландський письменник.

1877 – Степан Рудницький, український географ, засновник української наукової географії i географії України.

1879 – Кафу Нагаї, японський письменник, драматург і мемуарист. Представник так званої школи естетів в японській літературі (роман "Суперниці").

1883 – Антон Веберн, австрійський композитор, диригент.

1886 – Манне Сігбан, шведський фізик, Нобелівський лауреат.

1895 – Анна Фрейд, донька Зигмунда Фрейда, засновниця дитячого психоаналізу.

1908 – Анна Стен, радянська, німецька, американська кіноактриса українського походження.

1911 – Ніно Рота, італійський композитор.

1924 – Джон Бекус, американський математик, який створив мову програмування ФОРТРАН.

1930 – Жан-Люк Годар, французький кінорежисер і актор.

1930 – Енді Вільямс, американський естрадний співак.

1931 – Іван Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.

1937 – Іван Сльота, український хоровий диригент і композитор, народний артист України.

1948 – Кюріс Діана, французька актриса, режисер.

1948 – Оззі Осборн, британський рок-співак.

1960 – Деріл Ганна, американська кіноакторка.

1973 – Голлі Марі Коумз, американська акторка.

1981 – Давід Вілья, іспанський футболіст.

1987 – Андрій Любка, популярний український поет, перекладач і есеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважалося, що на Прокла з-під землі може вибратися нечисть і нашкодити людині. Тому люди говорили різні замовляння і молитву проти зла, а також стежили за погодою.

Якщо співає снігур, а сорока ховається під дах, то будуть суворі хуртовини.

Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.

Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.

Вночі та рано-вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.

Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня ходити до лісу, щоб не загубитися;

Не можна нині займатися важкою роботою;

Не потрібно сьогодні брати та давати гроші у борг;

Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних.

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