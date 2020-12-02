На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
3 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, а віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Соболевська". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Соболевська".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 3 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип, Ісак, а також Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день людей з інвалідністю
- 1775 – Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США.
- 1818 – Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Іллінойс часто називають "Землею Лінкольна" або ж "Штатом в прерії".
- 1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.
- 1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник – французький фізик Жорж Клод).
- 1912 – Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписали з Османською імперією перемир'я, що поклало край Першій балканській війні.
- 1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін "Східна Малопольща", зникли з вживання слова "українець", "український", вводилися "русин", "руський"
- 1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.
- 1952 – У Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками та сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини, серед них — її колишнього генерального секретаря, віце-прем'єра Рудольфа Сланскі.
- 1959 – У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам "Ленін".
- 1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця.
- 1973 – Американський "Піонер−10" ("Пайонір-10") став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера.
- 1976 – У Києві зданий в експлуатацію Північний міст через Дніпро.
- 1979 – Референдум в Ірані схвалив проект конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов'язково носити чадру.
- 1979 – В Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 людей.
- 1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 людей, а 20 тисяч – втратили зір.
- 1989 – Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – "Холодної війни".
- 1989 – у місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
- 1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: "Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці".
- 1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.
- 1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.
- 2002 – У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.
- 2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним).
- 2010 – вночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ГРУДНЯ
- 1596 – Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, учитель майстрів Андреа Гварнері і Антоніо Страдіварі.
- 1616 – Джон Валліс, англійський математик і криптограф, один з попередників математичного аналізу, якому приписують введення символу ∞ нескінченності.
- 1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ.
- 1729 – Антоніо Солер, іспанський композитор і клавесиніст, учень Доменіко Скарлатті.
- 1753 – Семюел Кромптон, британець, винахідник прядильної машини.
- 1755 – Гілберт Стюарт, американський художник. Разом з художником Джоном Коплі вважається засновником живопису США.
- 1793 – Кларксон Фредерік Стенфілд, відомий британський художник-мариніст. Син ірландського письменника, актора і моряка Джеймса Філда Стенфілда.
- 1795 – Роуленд Гілл, британець, творець сучасної пошти. Його пропозиції з реформи поштової служби (зокрема про попередню оплату) призвели до появи першої поштової марки.
- 1820 – Томас Бічем, винахідник проносних таблеток.
- 1830 – Фредерік Лейтон, британський живописець і скульптор.
- 1857 – Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський), англійський письменник польського походження, родом з України (Бердичів).
- 1864 – Герман Геєрманс, нідерландський письменник.
- 1877 – Степан Рудницький, український географ, засновник української наукової географії i географії України.
- 1879 – Кафу Нагаї, японський письменник, драматург і мемуарист. Представник так званої школи естетів в японській літературі (роман "Суперниці").
- 1883 – Антон Веберн, австрійський композитор, диригент.
- 1886 – Манне Сігбан, шведський фізик, Нобелівський лауреат.
- 1895 – Анна Фрейд, донька Зигмунда Фрейда, засновниця дитячого психоаналізу.
- 1908 – Анна Стен, радянська, німецька, американська кіноактриса українського походження.
- 1911 – Ніно Рота, італійський композитор.
- 1924 – Джон Бекус, американський математик, який створив мову програмування ФОРТРАН.
- 1930 – Жан-Люк Годар, французький кінорежисер і актор.
- 1930 – Енді Вільямс, американський естрадний співак.
- 1931 – Іван Данилюк, український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.
- 1937 – Іван Сльота, український хоровий диригент і композитор, народний артист України.
- 1948 – Кюріс Діана, французька актриса, режисер.
- 1948 – Оззі Осборн, британський рок-співак.
- 1960 – Деріл Ганна, американська кіноакторка.
- 1973 – Голлі Марі Коумз, американська акторка.
- 1981 – Давід Вілья, іспанський футболіст.
- 1987 – Андрій Любка, популярний український поет, перекладач і есеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважалося, що на Прокла з-під землі може вибратися нечисть і нашкодити людині. Тому люди говорили різні замовляння і молитву проти зла, а також стежили за погодою.
- Якщо співає снігур, а сорока ховається під дах, то будуть суворі хуртовини.
- Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.
- Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.
- Вночі та рано-вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.
- Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня ходити до лісу, щоб не загубитися;
- Не можна нині займатися важкою роботою;
- Не потрібно сьогодні брати та давати гроші у борг;
- Не варто цього дня сваритися та гніватися на рідних.
Читайте також: Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
21:233 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
20:20Ідеальний наряд для відеодзвінків під час карантину: дизайнерка придумала одяг з ковдр
-
19:55Пара з США подолала шлях до Місяця і назад на найдешевшому авто
-
19:23Сінгапур став першою країною, яка дозволила продаж штучно вирощеного м'яса
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
18:22Гороскоп на 3 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року
-
17:21Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
16:20Ілон Маск назвав терміни, коли людина вперше ступить на Марс
-
15:51У Колумбії велогонщик переміг, впавши на фініші: епічне відео
-
15:25Британська активістка каталася на велосипеді по Лондону голою: відверті фото (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:50Відео, на якому дівчина зіпсувала зачіску сусідці у літаку, розбурхало мережу
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
13:57Дівчина почала ховати від хлопця посуд: причина здивувала мережу
-
13:23Голий ангел: модель Келлі Гейл роздяглась посеред пустелі (фото 18+)
-
12:57Як українці ставляться до локдауну на зимові свята: результати опитування
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
11:56Усміхнені собаки: новий челендж, який підіймає настрій
-
11:20Чому взимку не варто зловживати кавою
-
10:56Пара купила дім з сюрпризом під сходами (фото)
-
10:25Надто гарячий тренер: блогерка показала свої звабливі форми (18+)
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)
-
16:52Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)
-
14:22В Україні скасували карантин вихідного дня: що буде далі
-
12:19Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 грудня
-
07:17Український школяр за одну ніч викрав і розбив три авто
- 01 грудня
-
20:20Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)
-
17:49Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит
-
14:15Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
-
11:19Щедрий вівторок 2020: як допомогти іншим і відзначити Всеукраїнський день добрих справ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
07:30Рідкісний Bentley Brooklands продадуть на аукціоні
- 30 листопада
-
22:30Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)
-
20:20Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
-
18:05Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
-
16:16ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
14:00ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
12:00Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада
-
08:27Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)
-
07:20Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
- 29 листопада
-
21:55Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
18:52Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку