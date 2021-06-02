3 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають Всесвітній день велосипеда, а віряни вшановують пам'ять святих великих царів і рівноапостольних Константина й Олени. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 червня, віряни вшановують пам'ять святих великих царів і рівноапостольних Константина й Олени.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, а також Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день велосипеда

1527 – о 19 годині розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 – війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву

1638 – почалася Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.

1768 – взяття міста Умань гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.

2006 – Чорногорія проголосила незалежність.

2017 – почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЧЕРВНЯ

1545 – Іван Вишенський, український письменник-полеміст.

1726 – Джеймс Гаттон, шотладський вчений, засновник сучасної геології.

1793 – Антоній Мальчевський, польський поет.

1814 – Хведір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар

1863 – Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, правник, президент ЗУНР.

1876 – Бурденко Микола Нилович, видатний хірург українського походження, один з основоположників нейрохірургії, перший президент Академії медичних наук СРСР.

1881 – Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, теоретик мистецтва, один з основоположників авангарду.

1882 – Митрофан Греков (при народженні Митрофан Павлович Мартищенко), художник-баталіст, вчився в Одеському художньому училищі у Кирияка Костанді і в Петербурзькій академії мистецтв у Іллі Рєпіна та Франца Рубо. Його ім'ям назване Одеське художнє училище.

1899 – Георг фон Бекеші, угорсько-американський біофізик.

1922 – Ален Рене, французький кінорежисер.

1926 – Костянтин Ситник, доктор біологічних наук, професор (1967), академік НАН України

1927 – Валерій Польовий, український композитор

1927 – Геннадій Польовий, український художник-графік

1928 – Костянтин Степанков, український актор театру і кіно ("Два місяці, три сонця", "З небес на землю", "Легенда про княгиню Ольгу", "Ярослав Мудрий", "Вавилон ХХ", "Гадюка"). Чоловік Ади Роговцевої.

1930 – Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.

1974 – Сергій Ребров, український футболіст

1986 – Рафаель Надаль, іспанський тенісист

1986 – Томаш Вернер, чеський фігурист

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей час селяни намагалися закінчити всі роботи, пов’язані з посівом хлібів, починали сіяти коноплі та льон

Горобина рясно зацвіла до 3 червня – прикмета до того, що буде хороший урожай льону

На Олену, 3 червня, дощ іде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади із сильними вітрами

Увечері 3 червня цвіркуни скрекочуть без зупинки – прикмета того, що буде гарна погода

Гроза в день 3 червня – потрібно прислухатися до грому. Якщо він дзвінкий – буде сильний дощ. Тихий грім 3 червня – піде дощ і скоро закінчиться.

Якщо на Олену град – 3 грудня сніг піде. Аналогічну погоду третього дня зими передвіщає дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими;

Не можна нині витрачати багато грошей;

Не гоже у цей день зловживати алкоголем, а також їсти надто багато;

Не слід у четвер вибиратися кудись з дому після півночі.

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