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3 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 червня, святкують Всесвітній день велосипедистів, а віряни відзначають День Олени.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі просто називають це день Олени. Сьогодні дівчатам умисно не плели коси, щоб волосся росло довгим, а також починали сіяти льон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ярослав, Костянтин, Михайло, Олена, Федір та Кирило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день велосипедистів
- 1527 — Почалась Велика пожежа Львова, через яку зникла вся готична забудова міста
- 1571 — війська кримського хана Девлет I Герая захопили і спалили Москву.
- 1638 — розпочалася Жовнинська битва, яка була вирішальною битвою повстанців під керівництвом Дмитра Гуні проти військ Речі Посполитої
- 1768 — Загони Максима Залізняка та Івана Гонти взяли місто Умань
- 2006 — Чорногорія проголосила власну незалежність.
- 2017 — запрацювала соціальна мережа Ukrainians
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЧЕРВНЯ
- 1545 — Іван Вишенський, український письменник-полеміст.
- 1726 — Джеймс Гаттон, шотладський науковець, якого вважають засновником сучасної геології.
- 1814 — Хведір Холодний, український бандурист та кобзар
- 1863 — Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, президент ЗУНР.
- 1876 — Бурденко Микола Нилович, видатний хірург українського походження, який вважається одним із основоположників нейрохірургії, перший президент Академії медичних наук СРСР.
- 1881 — Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, один з основоположників авангарду.
- 1922 — Ален Рене, французький кінорежисер.
- 1922 — Джиммі Роджерс, американський блюзовий співак, гітарист і виконавець на губній гармоніці
- 1927 — Валерій Польовий, український композитор
- 1927 — Геннадій Польовий, український художник-графік
- 1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно (Два місяці, три сонця, Легенда про княгиню Ольгу, Вавилон ХХ). Чоловік Ади Роговцевої.
- 1930 — Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.
- 1964 — Керрі Кінг, американський гітарист, засновник та незмінний учасник Slayer.
- 1974 — Сергій Ребров, український футболіст
- 1974 — Келлі Джонс, лідер гурту Stereophonics
- 1986 — Рафаель Надаль, іспанський тенісист
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні дощить, то і осінь буде дощовою;
- Якщо падає дощ з градом, то 3 грудня буде сніжити;
- Якщо чути гул комах ввечері, то до хорошої погоди;
- Якщо чути зозуль, то незабаром прийде потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна відмовлятись, якщо хтось просити про допомогу;
- Не можна їсти жирну їжу;
- Не можна виходити з дому без потреби.
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