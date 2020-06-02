3 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 червня, святкують Всесвітній день велосипедистів, а віряни відзначають День Олени.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі просто називають це день Олени. Сьогодні дівчатам умисно не плели коси, щоб волосся росло довгим, а також починали сіяти льон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ярослав, Костянтин, Михайло, Олена, Федір та Кирило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день велосипедистів

1527 — Почалась Велика пожежа Львова, через яку зникла вся готична забудова міста

1571 — війська кримського хана Девлет I Герая захопили і спалили Москву.

1638 — розпочалася Жовнинська битва, яка була вирішальною битвою повстанців під керівництвом Дмитра Гуні проти військ Речі Посполитої

1768 — Загони Максима Залізняка та Івана Гонти взяли місто Умань

2006 — Чорногорія проголосила власну незалежність.

2017 — запрацювала соціальна мережа Ukrainians

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЧЕРВНЯ

1545 — Іван Вишенський, український письменник-полеміст.

1726 — Джеймс Гаттон, шотладський науковець, якого вважають засновником сучасної геології.

1814 — Хведір Холодний, український бандурист та кобзар

1863 — Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, президент ЗУНР.

1876 — Бурденко Микола Нилович, видатний хірург українського походження, який вважається одним із основоположників нейрохірургії, перший президент Академії медичних наук СРСР.

1881 — Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, один з основоположників авангарду.

1922 — Ален Рене, французький кінорежисер.

1922 — Джиммі Роджерс, американський блюзовий співак, гітарист і виконавець на губній гармоніці

1927 — Валерій Польовий, український композитор

1927 — Геннадій Польовий, український художник-графік

1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно (Два місяці, три сонця, Легенда про княгиню Ольгу, Вавилон ХХ). Чоловік Ади Роговцевої.

1930 — Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.

1964 — Керрі Кінг, американський гітарист, засновник та незмінний учасник Slayer.

1974 — Сергій Ребров, український футболіст

1974 — Келлі Джонс, лідер гурту Stereophonics

1986 — Рафаель Надаль, іспанський тенісист

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні дощить, то і осінь буде дощовою;

Якщо падає дощ з градом, то 3 грудня буде сніжити;

Якщо чути гул комах ввечері, то до хорошої погоди;

Якщо чути зозуль, то незабаром прийде потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна відмовлятись, якщо хтось просити про допомогу;

Не можна їсти жирну їжу;

Не можна виходити з дому без потреби.

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