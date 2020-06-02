Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

3 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 110
3 червня – середа - фото 1
3 червня – середа

Сьогодні, 3 червня, святкують Всесвітній день велосипедистів, а віряни відзначають День Олени.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени. У народі просто називають це день Олени. Сьогодні дівчатам умисно не плели коси, щоб волосся росло довгим, а також починали сіяти льон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ярослав, Костянтин, Михайло, Олена, Федір та Кирило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день велосипедистів
  • 1527 — Почалась Велика пожежа Львова, через яку зникла вся готична забудова міста
  • 1571 — війська кримського хана Девлет I Герая захопили і спалили Москву.
  • 1638 — розпочалася Жовнинська битва, яка була вирішальною битвою повстанців під керівництвом Дмитра Гуні проти військ Речі Посполитої
  • 1768 — Загони Максима Залізняка та Івана Гонти взяли місто Умань
  • 2006 — Чорногорія проголосила власну незалежність.
  • 2017 — запрацювала соціальна мережа Ukrainians
3 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 407705

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЧЕРВНЯ

  • 1545 — Іван Вишенський, український письменник-полеміст.
  • 1726 — Джеймс Гаттон, шотладський науковець, якого вважають засновником сучасної геології.
  • 1814 — Хведір Холодний, український бандурист та кобзар
  • 1863 — Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, президент ЗУНР.
  • 1876 — Бурденко Микола Нилович, видатний хірург українського походження, який вважається одним із основоположників нейрохірургії, перший президент Академії медичних наук СРСР.
  • 1881 — Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, один з основоположників авангарду.
  • 1922 — Ален Рене, французький кінорежисер.
  • 1922 — Джиммі Роджерс, американський блюзовий співак, гітарист і виконавець на губній гармоніці
  • 1927 — Валерій Польовий, український композитор
  • 1927 — Геннадій Польовий, український художник-графік
  • 1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно (Два місяці, три сонця, Легенда про княгиню Ольгу, Вавилон ХХ). Чоловік Ади Роговцевої.
  • 1930 — Володимир Литвиненко, український живописець південно-руської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.
  • 1964 — Керрі Кінг, американський гітарист, засновник та незмінний учасник Slayer.
  • 1974 — Сергій Ребров, український футболіст
  • 1974 — Келлі Джонс, лідер гурту Stereophonics
  • 1986 — Рафаель Надаль, іспанський тенісист

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні дощить, то і осінь буде дощовою;
  • Якщо падає дощ з градом, то 3 грудня буде сніжити;
  • Якщо чути гул комах ввечері, то до хорошої погоди;
  • Якщо чути зозуль, то незабаром прийде потепління.
3 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 407706

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, створювати конфліктні ситуації та бажати комусь зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна відмовлятись, якщо хтось просити про допомогу;
  • Не можна їсти жирну їжу;
  • Не можна виходити з дому без потреби.

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 662
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35003
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2345486
Загрузка...
Новини