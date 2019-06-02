3 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають День велосипеда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день велосипеда

1527 – о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 – війська кримського хана Девлет I Герая захопили Москву і спалили її вщент.

1638 – почалася Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.

1768 – звільнення Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Гонти.

2006 – Чорногорія проголосила незалежність.

2017 – почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.

Львів

ХТО НАРОДИВСЯ 3 червня

1545 – Іван Вишенський, письменник-полеміст.

1726 – Джеймс Гаттон, шотландський вчений, засновник сучасної геології.

1793 – Антоній Мальчевський, польський поет.

1814 – Хведір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар.

1863 – Євген Петрушевич, президент ЗУНР.

1881 – Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, теоретик мистецтва, один з основоположників авангарду.

1882 – Греков Митрофан Борисович, художник-баталіст. Його ім'ям назване Одеське художнє училище.

1899 – Георг Бекеші, американський біофізик.

1922 – Ален Рене, французький кінорежисер.

1927 – Польовий Валерій Петрович, український композитор.

1927 – Польовий Геннадій Петрович, український художник-графік.

1928 – Степанков Костянтин Петрович, український актор театру і кіно. Чоловік Ади Роговцевої.

1930 – Володимир Литвиненко, український живописець південноруської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.

1974 – Сергій Ребров, український футболіст.

1986 – Рафаель Надаль, іспанський тенісист.

1986 – Томаш Вернер, чеський фігурист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Оленин День сіють льон.

Якщо посієш льон на Олену, то будуть довгі льони.

Довгі льони, то Оленини коси.

На Олену сій ранній льон і пізню пшеницю.

Також дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші.

Ввечері молодиці збиралися разом у трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Ритуал полягав у тому, що дівчата плели та шарпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього срібне насіння, сучили кужіль. Вони вірили, що свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат.

Якщо зозулю закувала, горобина зацвіла, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.

Якщо в цей день негода, то й осінь буде погана.

Якщо горобина добре квітне, то буде врожай льону.

Якщо зозуля кує, то це на хорошу погоду.

Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.

Якщо вночі на небі не видно маленьких зірок, то це до дощу.

Якщо зірки мерехтять, то це до негоди.

Якщо з'явилися мухомори, то скоро підуть білі гриби.

Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.

Якщо місяць в колах, то це до похмурої погоди.

Якщо задуха при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 2 на 3 червня порожній, не варто чекати, що він здійсниться.

У цей день не рекомендують вирушати у далеку дорогу – вона буде важка та втомлива.

Також не варто нарікати на свою долю, адже негативні думки притягують негаразди. Будьте позитивними!

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