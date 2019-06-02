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3 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають День велосипеда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день велосипеда
- 1527 – о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.
- 1571 – війська кримського хана Девлет I Герая захопили Москву і спалили її вщент.
- 1638 – почалася Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.
- 1768 – звільнення Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Гонти.
- 2006 – Чорногорія проголосила незалежність.
- 2017 – почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.
Львів
ХТО НАРОДИВСЯ 3 червня
- 1545 – Іван Вишенський, письменник-полеміст.
- 1726 – Джеймс Гаттон, шотландський вчений, засновник сучасної геології.
- 1793 – Антоній Мальчевський, польський поет.
- 1814 – Хведір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар.
- 1863 – Євген Петрушевич, президент ЗУНР.
- 1881 – Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, теоретик мистецтва, один з основоположників авангарду.
- 1882 – Греков Митрофан Борисович, художник-баталіст. Його ім'ям назване Одеське художнє училище.
- 1899 – Георг Бекеші, американський біофізик.
- 1922 – Ален Рене, французький кінорежисер.
- 1927 – Польовий Валерій Петрович, український композитор.
- 1927 – Польовий Геннадій Петрович, український художник-графік.
- 1928 – Степанков Костянтин Петрович, український актор театру і кіно. Чоловік Ади Роговцевої.
- 1930 – Володимир Литвиненко, український живописець південноруської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.
- 1974 – Сергій Ребров, український футболіст.
- 1986 – Рафаель Надаль, іспанський тенісист.
- 1986 – Томаш Вернер, чеський фігурист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Оленин День сіють льон.
- Якщо посієш льон на Олену, то будуть довгі льони.
- Довгі льони, то Оленини коси.
- На Олену сій ранній льон і пізню пшеницю.
- Також дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші.
- Ввечері молодиці збиралися разом у трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Ритуал полягав у тому, що дівчата плели та шарпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього срібне насіння, сучили кужіль. Вони вірили, що свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат.
- Якщо зозулю закувала, горобина зацвіла, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.
- Якщо в цей день негода, то й осінь буде погана.
- Якщо горобина добре квітне, то буде врожай льону.
- Якщо зозуля кує, то це на хорошу погоду.
- Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.
- Якщо вночі на небі не видно маленьких зірок, то це до дощу.
- Якщо зірки мерехтять, то це до негоди.
- Якщо з'явилися мухомори, то скоро підуть білі гриби.
- Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.
- Якщо місяць в колах, то це до похмурої погоди.
- Якщо задуха при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 2 на 3 червня порожній, не варто чекати, що він здійсниться.
- У цей день не рекомендують вирушати у далеку дорогу – вона буде важка та втомлива.
- Також не варто нарікати на свою долю, адже негативні думки притягують негаразди. Будьте позитивними!
Читайте також: Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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