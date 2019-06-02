Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

3 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 29
3 червня – понеділок - фото 1
3 червня – понеділок

Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають День велосипеда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день велосипеда
  • 1527 – о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.
  • 1571 – війська кримського хана Девлет I Герая захопили Москву і спалили її вщент.
  • 1638 – почалася Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.
  • 1768 – звільнення Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Гонти.
  • 2006 – Чорногорія проголосила незалежність.
  • 2017 – почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians.
Львів - фото 330311
Львів

ХТО НАРОДИВСЯ 3 червня

  • 1545 – Іван Вишенський, письменник-полеміст.
  • 1726 – Джеймс Гаттон, шотландський вчений, засновник сучасної геології.
  • 1793 – Антоній Мальчевський, польський поет.
  • 1814 – Хведір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар.
  • 1863 – Євген Петрушевич, президент ЗУНР.
  • 1881 – Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, теоретик мистецтва, один з основоположників авангарду.
  • 1882 – Греков Митрофан Борисович, художник-баталіст. Його ім'ям назване Одеське художнє училище.
  • 1899 – Георг Бекеші, американський біофізик.
  • 1922 – Ален Рене, французький кінорежисер.
  • 1927 – Польовий Валерій Петрович, український композитор.
  • 1927 – Польовий Геннадій Петрович, український художник-графік.
  • 1928 – Степанков Костянтин Петрович, український актор театру і кіно. Чоловік Ади Роговцевої.
  • 1930 – Володимир Литвиненко, український живописець південноруської художньої школи, Член Спілки художників України, заслужений художник України.
  • 1974 – Сергій Ребров, український футболіст.
  • 1986 – Рафаель Надаль, іспанський тенісист.
  • 1986 – Томаш Вернер, чеський фігурист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Оленин День сіють льон.
  • Якщо посієш льон на Олену, то будуть довгі льони.
  • Довгі льони, то Оленини коси.
  • На Олену сій ранній льон і пізню пшеницю.
  • Також дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші.
  • Ввечері молодиці збиралися разом у трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Ритуал полягав у тому, що дівчата плели та шарпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього срібне насіння, сучили кужіль. Вони вірили, що свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат.
  • Якщо зозулю закувала, горобина зацвіла, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.
  • Якщо в цей день негода, то й осінь буде погана.
  • Якщо горобина добре квітне, то буде врожай льону.
  • Якщо зозуля кує, то це на хорошу погоду.
  • Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.
  • Якщо вночі на небі не видно маленьких зірок, то це до дощу.
  • Якщо зірки мерехтять, то це до негоди.
  • Якщо з'явилися мухомори, то скоро підуть білі гриби.
  • Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.
  • Якщо місяць в колах, то це до похмурої погоди.
  • Якщо задуха при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.
3 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 330312

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 2 на 3 червня порожній, не варто чекати, що він здійсниться.
  • У цей день не рекомендують вирушати у далеку дорогу – вона буде важка та втомлива.
  • Також не варто нарікати на свою долю, адже негативні думки притягують негаразди. Будьте позитивними!

Читайте також: Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 370
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1361
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
  • 16 травня, 14:20
  • 1698
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна