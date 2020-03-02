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3 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Лева. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Лева. Він був папою Римським у 440-461 роках і прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій. До слова, мощі святителя знаходяться в Ватиканському соборі в Римі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 3 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кузьма, Лев, Віктор, Василь, Агапій, Дорофій, Олександр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1669 – гетьман Дем'ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами – Глухівські статті – яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні самостійної зовнішньої політики.
- 1802 – у Відні опубліковано "Місячну сонату" Бетховена.
- 1861 – російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в імперії кріпацтва.
- 1866 – у Києві відкрито публічну бібліотеку. Тепер це Національна парламентська бібліотека України.
- 1875 – "День народження" канадського хокею. У Монреалі відбувся перший організований хокейний матч.
- 1875 – у Парижі завершилася провалом прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе.
- 1878 – у Сан-Стефано, передмісті Стамбула, підписано прелімінарний мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877-1878 років.
- 1915 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів – "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта.
- 1917 – 3-4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР).
- 1918 – згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.
- 1921 – Польща і Румунія підписали у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії.
- 1931 – Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США.
- 1945 – під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у 2-й світовій війні.
- 1945 – у Львові розпочала роботу Обласна державна картинна галерея.
- 1945 – винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.
- 1952 – затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування.
- 1978 – на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадено останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера.
- 1991 – у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР.
- 1994 – Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 БЕРЕЗНЯ
- 1652 – Томас Отвей, англійський поет і драматург.
- 1811 – Антін Могильницький, український письменник, громадський і політичний діяч, греко-католицький священник.
- 1831 – Джордж Мортімер Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів.
- 1844 – Аокі Сюдзо, японський дипломат, міністр закордонних справ Японії.
- 1845 – Кантор Георг Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин, що стала наріжним каменем в математиці.
- 1847 – Александер Грем Белл, американський винахідник телефонного апарату.
- 1876 – Йосафат (Коциловський), єпископ Української греко-католицької церкви, блаженний священномученик.
- 1879 – Йонас Білюнас, литовський письменник.
- 1888 – Наталена Королева, українська письменниця. У своїх творах опрацьовувала історичні та біблійні теми.
- 1896 – Іван Паторжинський, український співак, педагог.
- 1899 – Юрій Олеша, прозаїк, драматург, поет, сатирик, кіносценарист. Одна з ключових фігур одеського літературного гуртка 1920-х.
- 1911 – Джин Гарлоу, американська кіноактриса, зірка 1930-х років, відома за прізвиськом "Платинова блондинка".
- 1919 – Погорєлов Олексій Васильович, український математик.
- 1942 – Йон Ілієску, румунський політичний діяч, один з лідерів Грудневої революції, президент Румунії.
- 1958 – Річардсон Міранда, американська актриса.
- 1977 – Кітінг Ронан, ірландський поп-співак, вокаліст гурту "Boyzone".
- 1982 – Аіда Ніколайчук, українська співачка, переможець головного вокального конкурсу України "Ікс-Фактор".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сухий день – до хорошого урожаю.
- Якщо у бурульки в середині немає порожнечі, налив хлібів буде багатим і повним.
- Зірки на небі мерехтять і блищать – до холоду.
- Рідкісні зірки – до заметілі та хурделиці.
- Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
- Туманне коло навколо місяця – до хуртовини.
- Хвилясті хмари на небі – до відлиги.
- Білі хмари – до вітру, сизі – до тепла.
- Дерева тріщать – до сильного морозу.
- Дим з димоходу вниз йде – до снігу, вгору – до морозу.
- Дрова тріщать до – холоднечі.
- Повноводді – до хорошого сінокосу.
- Багато снігу – до багатого врожаю хліба.
- Густий туман – літо буде непогожим.
- Почути грім – до родючості.
- З цього дня починає добре клювати окунь.
- Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.
- Дівчина палець голкою вколе – до похвали.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми. Тож не варто в них вірити, а розповідати про них тим більше.
- Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка. Уникайте конфліктних ситуацій та намагайтеся не з'ясовувати стосунки.
- У цей день не бажано сидіти вдома, тому потрібно виходити на свіже повітря та влаштувати прогулянку.
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