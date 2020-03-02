3 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Лева. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Лева. Він був папою Римським у 440-461 роках і прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій. До слова, мощі святителя знаходяться в Ватиканському соборі в Римі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 3 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кузьма, Лев, Віктор, Василь, Агапій, Дорофій, Олександр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1669 – гетьман Дем'ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами – Глухівські статті – яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні самостійної зовнішньої політики.

1802 – у Відні опубліковано "Місячну сонату" Бетховена.

1861 – російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в імперії кріпацтва.

1866 – у Києві відкрито публічну бібліотеку. Тепер це Національна парламентська бібліотека України.

1875 – "День народження" канадського хокею. У Монреалі відбувся перший організований хокейний матч.

1875 – у Парижі завершилася провалом прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе.

1878 – у Сан-Стефано, передмісті Стамбула, підписано прелімінарний мирний договір, який завершував російсько-турецьку війну 1877-1878 років.

1915 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів – "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта.

1917 – 3-4 березня у Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР).

1918 – згідно з Берестейським миром радянська Росія визнала незалежність України.

1921 – Польща і Румунія підписали у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії.

1931 – Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США.

1945 – під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у 2-й світовій війні.

1945 – у Львові розпочала роботу Обласна державна картинна галерея.

1945 – винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.

1952 – затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування.

1978 – на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадено останки американського актора Чарлі Чапліна; вони були знайдені через 11 тижнів поблизу Женевського озера.

1991 – у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР.

1994 – Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 БЕРЕЗНЯ

1652 – Томас Отвей, англійський поет і драматург.

1811 – Антін Могильницький, український письменник, громадський і політичний діяч, греко-католицький священник.

1831 – Джордж Мортімер Пульман, американський винахідник, конструктор спальних вагонів.

1844 – Аокі Сюдзо, японський дипломат, міністр закордонних справ Японії.

1845 – Кантор Георг Фердинанд, німецький математик, основоположник теорії множин, що стала наріжним каменем в математиці.

1847 – Александер Грем Белл, американський винахідник телефонного апарату.

1876 – Йосафат (Коциловський), єпископ Української греко-католицької церкви, блаженний священномученик.

1879 – Йонас Білюнас, литовський письменник.

1888 – Наталена Королева, українська письменниця. У своїх творах опрацьовувала історичні та біблійні теми.

1896 – Іван Паторжинський, український співак, педагог.

1899 – Юрій Олеша, прозаїк, драматург, поет, сатирик, кіносценарист. Одна з ключових фігур одеського літературного гуртка 1920-х.

1911 – Джин Гарлоу, американська кіноактриса, зірка 1930-х років, відома за прізвиськом "Платинова блондинка".

1919 – Погорєлов Олексій Васильович, український математик.

1942 – Йон Ілієску, румунський політичний діяч, один з лідерів Грудневої революції, президент Румунії.

1958 – Річардсон Міранда, американська актриса.

1977 – Кітінг Ронан, ірландський поп-співак, вокаліст гурту "Boyzone".

1982 – Аіда Ніколайчук, українська співачка, переможець головного вокального конкурсу України "Ікс-Фактор".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сухий день – до хорошого урожаю.

Якщо у бурульки в середині немає порожнечі, налив хлібів буде багатим і повним.

Зірки на небі мерехтять і блищать – до холоду.

Рідкісні зірки – до заметілі та хурделиці.

Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

Туманне коло навколо місяця – до хуртовини.

Хвилясті хмари на небі – до відлиги.

Білі хмари – до вітру, сизі – до тепла.

Дерева тріщать – до сильного морозу.

Дим з димоходу вниз йде – до снігу, вгору – до морозу.

Дрова тріщать до – холоднечі.

Повноводді – до хорошого сінокосу.

Багато снігу – до багатого врожаю хліба.

Густий туман – літо буде непогожим.

Почути грім – до родючості.

З цього дня починає добре клювати окунь.

Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.

Дівчина палець голкою вколе – до похвали.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми. Тож не варто в них вірити, а розповідати про них тим більше.

Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на неї чекає сварка. Уникайте конфліктних ситуацій та намагайтеся не з'ясовувати стосунки.

У цей день не бажано сидіти вдома, тому потрібно виходити на свіже повітря та влаштувати прогулянку.

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