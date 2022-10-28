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29 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 жовтня – субота

Сьогодні, 29 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом та Міжнародний день псоріазу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 29 жовтня, православна церква вшановує день пам'яті мученика Лонгіна, що при Хресті Господньому, преподобного Лонгіна, в Далеких печерах, преподобного Лонгіна Яренгського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 29 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з інсультом
  • Міжнародний день псоріазу
  • 1762 – стався останній бій Семирічної війни
  • 1918 – створено Російський комуністичний союз молоді, у майбутньому комсомольська організація
  • 1945 – через 57 років після отримання патенту у продаж надійшли кулькові ручки, трапилося це у Нью-Йорку
  • 1947 – провели експеримент із використання сухого льоду, щоб викликати дощ
  • 1955 – у бухті Севастополя внаслідок вибуху затонув лінкор "Новоросійськ", загинули 604 особи
  • 1956 – Ізраїль атакує Єгипет, у конфлікт вступають Франція та Великобританія
  • 1998 – у космосі побував найстаріший астронавт – американець Джон Гленн
  • 2004 – на екрани виходить культовий фільм у жанрі жахи "Пила: Гра на виживання"
  • 2008 – на Пакистан обрушився потужний землетрус
  • 2011 – у Львові відкрито стадіон "Арена Львів" до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012
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Арена Львів

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЖОВТНЯ

  • 1562 – архієпископ Кентерберійський, відомий як один із восьми перекладачів Біблії англійською мовою, Джордж Еббот
  • 1880 – "батько радянської фізики" Абрам Іоффе
  • 1897 – державний та політичний діяч гітлерівської Німеччини, нацистський злочинець Йозеф Геббельс
  • 1904 – танкобудівник, один зі співавторів знаменитого танка Т-34, Морозов Олександр Олександрович
  • 1910 – англійський філософ, представник неопозитивізму Айєр Альфред Дулж
  • 1947 – американський актор, наймолодший (29 років) в історії володар премії "Оскар" Річард Дрейфус
  • 1971 – відома американська актриса Вайнона Райдер
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Вайнона Райдер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • на Лонгіна перший мороз і останнє сонце особливо цілющі
  • якщо у цей день прогулятися свіжим повітрям, зміцниться імунітет перед зимою
  • на день Лонгіна не можна займатися справами, які сильно напружують очі
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 29 жовтня не можна займатися рукоділлям
  • На вулицю не варто виходити у брудному одязі
  • 29 жовтня категорично заборонено злитися

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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